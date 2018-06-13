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 Семейная пара эксплуатировала 4-летнюю дочь для создания порнографической продукции, - Нацполиция. ФОТО

Двое выходцев из одной из стран Кавказского региона использовали свою малолетнюю дочь для создания порнографических видео. Сегодня, 13 июня, в квартире, которую арендовали злоумышленники в Кривом Роге, полицейские провели санкционированный обыск. Решается вопрос о задержании обоих злоумышленников в порядке статьи 208 УПК Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, полицейские установили и пресекли канал распространения файлов порнографического характера с участием детей. К такой деятельности была причастна семейная пара - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, выходцы из Кавказского региона. Для своей преступной деятельности супружеская пара использовала свою 4-летнюю дочь. Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео.

"После того, что делала со своей дочерью задержаннная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что это существо делало с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Продажа этих видеофайлов происходила в анонимном сегменте всемирной сети Интернет. Злоумышленники обычно находили "клиентов" на такие видео в сети Интернет, предлагая пересмотреть или купить видео. Для оплаты видео использовали криптовалюту.

Полицейские установили ник-нейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов порнографического содержания. По оперативной информации, последняя загрузка файлов этим пользователем была осуществлена несколько суток назад.

В квартире, которую арендовали злоумышленники в Кривом Роге, работники Нацполиции провели санкционированный обыск. По его результатам изъята компьютерная и видеотехника, которую супруги использовало для создания и распространения порнографических файлов, а также мобильные телефоны.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 301 ("ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов") УК Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Семейная пара эксплуатировала 4-летнюю дочь для создания порнографической продукции, - Нацполиция 01
Семейная пара эксплуатировала 4-летнюю дочь для создания порнографической продукции, - Нацполиция 02
Семейная пара эксплуатировала 4-летнюю дочь для создания порнографической продукции, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3071263
 
 
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как это можно комментировать?
что обсуждать? мразей-падалей-скотов ...убивших будущее своего ребенка... просто ребенка
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Так департуйте їх додому на Кавказ. Дикуни якись. На ішаках нехай тренуються.
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что и ребенка депортировать с этими выродками?Что бы они там продолжали,у тебя ум в голове есть вообще?
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Вольф, ну так посели їх у себе вдома) ти "вумний"
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Ребёнка забрать, а этих двоих кастрировать.
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Лучше в СИЗО организовать всё так, чтобы "отец" случайно рухнул с нар (38 раз подряд), "мать" засунула себе в пасть кляп и повесилась.
Не вижу смысла ЭТИХ ещё и судить.
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Психбольницам придётся отпускать пациентов - по сравнению с этими - там все здоровые...
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Менты видно на таких сайтах зависают? От куда они могла знать, я так понимаю это за границу продавали?
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Вообще-то в функции правоохранительных органов помимо прочего входит и сёрфинг интернета в поисках подобной жести.
И хорошо, что находят. Значит, не всё так уж зрадливо и ганебно.
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а чего не уточнили с какой страны эти уроды,это что секрет?И какое наказание предусмотрено УК Украины,за это тяжкое преступление?А девочке нужно дать украинский вид на жительство,так как депортировать ее в страну происхождения это тоже преступление
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Держать в психушке до естественной смерти. Электрошок, галлоперидол ну все шо там у медиков есть по порядку....
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До естественной смерти? Так они ж долгожители!
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В тюрьме их убьют. Такие люди мрази оттуда живыми не выходят.
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Кто может интересоваться подобным ? )) Четырех летняя ... Предлагаю им ноу хау - изнасиловать сперму ))
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Сам иди подлечись. Это юмор такой. Когда высмеивается такой непотриб,еще большим непотрибом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСемейная пара эксплуатировала 4-летнюю дочь для создания порнографической продукции, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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