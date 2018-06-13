 Семейная пара эксплуатировала 4-летнюю дочь для создания порнографической продукции, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, полицейские установили и пресекли канал распространения файлов порнографического характера с участием детей. К такой деятельности была причастна семейная пара - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, выходцы из Кавказского региона. Для своей преступной деятельности супружеская пара использовала свою 4-летнюю дочь. Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео.

"После того, что делала со своей дочерью задержаннная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что это существо делало с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Продажа этих видеофайлов происходила в анонимном сегменте всемирной сети Интернет. Злоумышленники обычно находили "клиентов" на такие видео в сети Интернет, предлагая пересмотреть или купить видео. Для оплаты видео использовали криптовалюту.

Полицейские установили ник-нейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов порнографического содержания. По оперативной информации, последняя загрузка файлов этим пользователем была осуществлена несколько суток назад.

В квартире, которую арендовали злоумышленники в Кривом Роге, работники Нацполиции провели санкционированный обыск. По его результатам изъята компьютерная и видеотехника, которую супруги использовало для создания и распространения порнографических файлов, а также мобильные телефоны.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 301 ("ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов") УК Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.





