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 Общество, Спорт
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Все про:Днепр_город (2415) Россия (69614) ЧМ-2018 (154)

 "Кубок войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь ЧМ-2018 в РФ. ФОТО

В сети появился альтернативное расписание Чемпионата мира по футболу 2018, финал которого пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Соответствующее изображение разместил в Facebook дизайнер и художник из Днепра Алексей Пылев, передает Цензор.НЕТ.

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Каждый день чемпионата он обозначил соответствующими преступлениями Российской Федерации на Донбассе в течение 2014-2018 годов.

"Хотите посмотреть футбольчик, потому что "раз в четыре года играют, не вмешивай политику"? Тогда вот вам альтернативный футбольный календарь", - написал он.

Пылев также отметил, что брал информацию из открытых источников, в связи с чем возможны неточности в цифрах.

Кубок войны: художник из Днепра создал альтернативный календарь ЧМ-2018 в РФ 01

Кубок войны: художник из Днепра создал альтернативный календарь ЧМ-2018 в РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071253
 
   
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Відішліть календар у ФІФА, Робі Вільямсу у всі світові таблоїди ! Де мінСтець, чого не працює у інформаційній війні ?!

Максимальний репост таких "кубків смерті від РФ" !
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Та як же їм працювати, коли їх банять кремлеботи і зрадофіли?
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То есть, что россия убивает людей в Украине и Сирии не вызывает сомнений даже у кацапов.
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Каких кацапов? Россия убивает людей и в Украине, и в Сирии, и в самой России. Многие государства воюют и убивают людей.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Кубок войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь ЧМ-2018 в РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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