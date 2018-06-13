 "Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - полиция предупредила о проведении учений в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении на странице полиции Киева в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения человека: вовлечены все профильные службы. Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сказано в сообщении.

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