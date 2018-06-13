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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16005) Нацполиция (7597) учения (1761)

 "Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - полиция предупредила о проведении учений в Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве проходят полицейские учения.

Об этом говорится в сообщении на странице полиции Киева в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения человека: вовлечены все профильные службы. Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сказано в сообщении.

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Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - полиция предупредила о проведении учений в Киеве 01
Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - полиция предупредила о проведении учений в Киеве 02
Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - полиция предупредила о проведении учений в Киеве 03
Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - полиция предупредила о проведении учений в Киеве 04
Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - полиция предупредила о проведении учений в Киеве 05
Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - полиция предупредила о проведении учений в Киеве 06
Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - полиция предупредила о проведении учений в Киеве 07

Источник: https://censor.net.ua/p3071252
 
   
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Дзвінок з України до Путіна.
-Пане президенте,добрий день!
-Здравствуйте!
-То вам телєфонує Місько з Янова. Ми во туво з хлопаками сидимо в кнаймі і так си подумали, певно ми оголосимо вам війну!
-А сколько вас человек?!
-Вісім...
-Должен вас огорчить, но моя армия состовляет 120 тис.человек!
-Ооо...то я вам перетелєфоную!
-Пане президенте!Добрий день.То Місько з Янова, ми туво ше штири хлопаки найшли коло кнайпи, то теперка нас вже 12 хлопа і ми оголошуємо вам війну!!!!
Я опять должен вас огорчить, я собрал еще 80 тис. и теперь моя армия состовляет 200 тис.человек.
- Ага......ну то я потім ще перетелєфоную....
Слава Ісусу Христу,пане президенте!
Зравствуйте Миша!
Ми во туво в кнайпі порадилися з хлопаками і рішили, певно ми не будемо вам війну огошувати.......
Но почему,Миша???!!!!
Бо ми 200 тис.воєнноплєнних москалів не прогодуємо.....-))))
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Объекта на фото ниже будут брать в заложники.
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Правоохранители готовят провокации против Кабмина, - Гройсман
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Будут брать Смольный (Кабмин) и временное правительство)
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Тебя будут брать за сидение сутками на цензоре)))
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Развлекаются, в ролевые игры играют. Зато когда реально нужна их помощь, шлангуют или очкуют.
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всегда на память приходит: маски-шоу
кабак, крутой с телкой и за спиной 2 охранника
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Тупорылым мусорам оружие нельзя давать в руки,неадекваты могут пальнуть куда нибудь,а вообще то учения должны проводиться в окопах залитых водой ,спать должны п поле и жрать перловку сухую,и все это должно происходить на дамбасе
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В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться.😛
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Ганебно дивитись на цю мусарню...садисти і кати
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А шо ж вы не пишете,шо ученья проходят возле павловской психбольницы и по легенде полиция должна ее штурмовать?Кстати,персонал больницы даже не предупредили-они в шоке! Народ шутит,что приехали искать кандидата на президентское кресло среди пациентов! "Просимо не панікувати і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - поліція попередила про проведення навчань у Києві - Цензор.НЕТ 1233
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Пациенты психбольницы в шоке!
Они подумали, что снова "майдан".
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приехали искать кандидата на президентское кресло - клас
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Приучают потихоньку к несметным полчищам НКВДшников на перекрытых улицах. Не слишком видать Офшорник полагается на выборах на пидрахуя-2 Охындовского
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це в кращому випадку,бо думаю,що найвірогідніше - когось шукають, справді небезпечних.
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А на фронт эти "храбрые" мальчики не хотят? Наверное против бабашек как-то безопаснее!!!!
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А на фронт эти "храбрые" мальчики не хотят? Наверное против бабашек как-то безопаснее!!!!
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Это и есть та провокация о которой предупреждал Гройсман?
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - полиция предупредила о проведении учений в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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