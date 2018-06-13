 "Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - полиция предупредила о проведении учений в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении на странице полиции Киева в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения человека: вовлечены все профильные службы. Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - сказано в сообщении.
-Пане президенте,добрий день!
-Здравствуйте!
-То вам телєфонує Місько з Янова. Ми во туво з хлопаками сидимо в кнаймі і так си подумали, певно ми оголосимо вам війну!
-А сколько вас человек?!
-Вісім...
-Должен вас огорчить, но моя армия состовляет 120 тис.человек!
-Ооо...то я вам перетелєфоную!
-Пане президенте!Добрий день.То Місько з Янова, ми туво ше штири хлопаки найшли коло кнайпи, то теперка нас вже 12 хлопа і ми оголошуємо вам війну!!!!
Я опять должен вас огорчить, я собрал еще 80 тис. и теперь моя армия состовляет 200 тис.человек.
- Ага......ну то я потім ще перетелєфоную....
Слава Ісусу Христу,пане президенте!
Зравствуйте Миша!
Ми во туво в кнайпі порадилися з хлопаками і рішили, певно ми не будемо вам війну огошувати.......
Но почему,Миша???!!!!
Бо ми 200 тис.воєнноплєнних москалів не прогодуємо.....-))))
кабак, крутой с телкой и за спиной 2 охранника
Они подумали, что снова "майдан".