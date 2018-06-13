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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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 Убийство Вороненкова: соучастников преступления Тарасенко и Лося доставили на подготовительное заседание в Шевченковский райсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Шевченковском районном суде Киева началось первое заседание по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Потерпевшая по делу, вдова Вороненкова Мария Максакова, на слушание не пришла. А вот раненный киллером охранник Олег Петров, который также признан потерпевшим, в суд явился с адвокатом.

На каком основании офицер ГУРа Петров охранял экс-депутата, отвечать отказался. Не захотел говорить и о своем здоровье, однако под футболкой до сих пор носит бандаж.

Обвиняемые в соучастии в убийстве Ярослав Тарасенко и Александр Лось своей вины не признают. Однако, зачем встречались с киллером Паршовым и подозреваемым организатором Левенцом - журналистам комментировать отказываются.

Убийство Вороненкова: соучастников преступления Тарасенко и Лося доставили на подготовительное заседание в Шевченковский райсуд Киева 01
Обвиняемый Александр Лось

Убийство Вороненкова: соучастников преступления Тарасенко и Лося доставили на подготовительное заседание в Шевченковский райсуд Киева 02
Обвиняемый Ярослав Тарасенко

Убийство Вороненкова: соучастников преступления Тарасенко и Лося доставили на подготовительное заседание в Шевченковский райсуд Киева 03
Охранник Вороненкова Олег Петров

Убийство Вороненкова: соучастников преступления Тарасенко и Лося доставили на подготовительное заседание в Шевченковский райсуд Киева 04
Прокуроры

Убийство Вороненкова: соучастников преступления Тарасенко и Лося доставили на подготовительное заседание в Шевченковский райсуд Киева 05
Судьи

Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.

Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).

По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.

Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".

Источник: https://censor.net.ua/p3071235
 
 
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Что-то доказать здесь кому-то невероятно сложно, но всех привела на скамейку подсудимых неуемная жажда бабла. Нацболов оправдывает только то, что они могли не знать, кто жертва, хотя это маловероятно. Дураки, которых купить оказалось совсем несложно.Офицеру ГРУ - респект, хотя мог быть по-внимательнее
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Це все велика вистава, те що наймані вбивці пішли служити в НГУ, це не випадковість, там їм було затишно, бо керівництво НГУ знало хто вони і використовувало їх за призначенням. Так було завжди, ще з радянських часів. Спецназівці виконували політичні вбивства за наказами командирів по замовлення партії. Тільки зараз замість КПРС замовниками політичних вбивств виступають інші політичні сили - НФ та БПП!
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Воронєнкова вбила наркомафія яка контролює МВС та Нацгвардію, бо Воронєнков мав доступ до секретних даних російського наркоконтроля, він керував департаментом який вербував агентів в російських силових структурах і тому Воронєнков знав про факт співраці наркомафії росії та України! А наркомафія України боялась що ці факти стануть відомими суспільству! Тому керівники української наркомафії (люди схожі на рошена, кернеса та авакяна) просто прибрали небезпечного свідка!
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вполне возможно, по крайней мере выглядит реалистично.......
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Звісно). Особисто Порошенко мабуть віддав наказ))).
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Кароче , не ясно для чого уряд РФ профінансував цей теракт . Думаю - вбили через безсилу злість , що він не пристав на військові злочини кремля і не схвалював теракти РФ в Європі . Сліпа помста кремлівських карликів .
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Він дав покази у справі Януковича і міг виступати в суді в якості свідка.

Екс-депутат Держдуми Вороненков дав цінні свідчення у справі про держзраду Януковича.
https://ua.censor.net.ua/news/428101/eksdeputat_derjdumy_voronenkov_dav_tsinni_svidchennya_u_spravi_pro_derjzradu_yanukovycha_a_yiogo_golosuvannyu


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Офицер ГРУ идет охранять "объект" с ПС, который носит в сумочке?
Кого в ГРУ набирают?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУбийство Вороненкова: соучастников преступления Тарасенко и Лося доставили на подготовительное заседание в Шевченковский райсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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