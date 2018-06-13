 Убийство Вороненкова: соучастников преступления Тарасенко и Лося доставили на подготовительное заседание в Шевченковский райсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Потерпевшая по делу, вдова Вороненкова Мария Максакова, на слушание не пришла. А вот раненный киллером охранник Олег Петров, который также признан потерпевшим, в суд явился с адвокатом.

На каком основании офицер ГУРа Петров охранял экс-депутата, отвечать отказался. Не захотел говорить и о своем здоровье, однако под футболкой до сих пор носит бандаж.

Обвиняемые в соучастии в убийстве Ярослав Тарасенко и Александр Лось своей вины не признают. Однако, зачем встречались с киллером Паршовым и подозреваемым организатором Левенцом - журналистам комментировать отказываются.



Обвиняемый Александр Лось



Обвиняемый Ярослав Тарасенко



Охранник Вороненкова Олег Петров



Прокуроры



Судьи

Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.



Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.



Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).



По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.



Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".