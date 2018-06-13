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Все про:рэкет (57) СБУ (12589) Хмельницкий (277)

 СБУ в Хмельницком обезвредила банду рэкетиров. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в Хмельницком обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась вымогательством денег у граждан.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Правоохранители установили, что в состав банды входило четверо жителей областного центра, один из которых был ранее судим за совершение тяжких преступлений.

"Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у граждан. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства у местного жителя 3 тысяч долларов США. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали физической расправой", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали участников группировки на улице во время получения очередного "транша" в размере 10 000 гривен.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили две гранаты РГД.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины ("вымогательство") продолжаются следственные действия.

СБУ в Хмельницком обезвредила банду рэкетиров 01
СБУ в Хмельницком обезвредила банду рэкетиров 02
СБУ в Хмельницком обезвредила банду рэкетиров 03

Источник: https://censor.net.ua/p3071222
 
   
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потому что до суда - не преступник, а подозреваемый. Попробуй отмыться потом что мимо крокодил и ни за что получил по рогам. Потом адвокаты вынесут все мозги следачкам и судьям.
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То, что обезвредили, это очень хорошо. Но, этим вроде бы наша многочисленная полиция должна заниматся. СБУ вроде как имеет несколько иные задачи или там особенно похвастатся нечем?
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Мордой в деньги не так обидно,как мордой в песок.
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Это работа УБОПов, которые чей-то воспаленный мозг додумался расформировать
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н-да...братва уже не та,в 90-е была пофактуристее ..
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Порошенко вполне достойный и адекватный президент. Нечего свою лень и инфантильность перекладывать на него.
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Зрадоботам всё не так. Поймали, не поймали всеравно президент херовый.
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И всегда будет херовый. Хотя все от нас с вами зависит. Бросить всем всю работу на месяц и МВФ жидко обосрется со своими требованиями.
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Так это Порошенко тебе в штаны насрал, а я думал что ты сам.
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Культурно, аргументированно и адекватно. Молодец, сразу видно "европеец". Думай что сам сделал для страны или чистка американских унитазов важнее? Ну да, из США виднее как управлять Украиной.
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Как погода у вас в Гарлеме? Соседи не обижают,мусорники честно поделили?
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Добре,звісно,що затримали,але чому саме СБУ? Я чомусь думав,що спецслужба повинна чимось іншим займатись,ну там шпигунів,наприклад, ловити.Просто,мабудь,шпигунів у нас немає...
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Картинка для порохоботов ! Два человека это уже банда ? С такими спецоперациями скоро станем Сальвадором.
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Предлагаешь до 5-х вообще не брать? Пусть резвятся.
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на чужом несчастье, своего счастья не построишь
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А монополію ФСБУ на рекет ніхто не відміняв СБУ в Хмельницькому знешкодила банду рекетирів - Цензор.НЕТ 5857
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ в Хмельницком обезвредила банду рэкетиров. ФОТО
 
 
 
 
 
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