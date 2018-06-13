 СБУ в Хмельницком обезвредила банду рэкетиров. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Правоохранители установили, что в состав банды входило четверо жителей областного центра, один из которых был ранее судим за совершение тяжких преступлений.

"Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у граждан. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства у местного жителя 3 тысяч долларов США. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали физической расправой", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали участников группировки на улице во время получения очередного "транша" в размере 10 000 гривен.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили две гранаты РГД.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины ("вымогательство") продолжаются следственные действия.





