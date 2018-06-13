 Канадские парламентарии призвали Россию освободить Сенцова и других политзаключенных. ФОТО

Как передает Укринформ, законодатели сфотографировались с плакатом #FreeSentsov в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ.
К флешмобу присоединились члены двух влиятельных постоянных комитетов парламента Канады - по вопросам безопасности и обороны, а также иностранных дел.
Также в фотографировании приняли участие члены украинского парламента, которые находились с официальным визитом в Оттаве.
Как сообщалось, накануне Сенцова поддержали также во время премьерного показа фильма "Киборги" в Оттаве, который состоялся в кинозале Национального музея истории Канады.
Напомним, Украинский конгрессный комитет Америки инициировал однодневную голодовку в знак солидарности с Сенцовым.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.