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 Канадские парламентарии призвали Россию освободить Сенцова и других политзаключенных. ФОТО

Депутаты парламента Канады призвали Россию освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных.

Как передает Укринформ, законодатели сфотографировались с плакатом #FreeSentsov в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ.

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К флешмобу присоединились члены двух влиятельных постоянных комитетов парламента Канады - по вопросам безопасности и обороны, а также иностранных дел.

Также в фотографировании приняли участие члены украинского парламента, которые находились с официальным визитом в Оттаве.

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Как сообщалось, накануне Сенцова поддержали также во время премьерного показа фильма "Киборги" в Оттаве, который состоялся в кинозале Национального музея истории Канады.

Напомним, Украинский конгрессный комитет Америки инициировал однодневную голодовку в знак солидарности с Сенцовым.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/p3071212
 
 
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