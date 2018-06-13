 "Трагикомедия в Потемкинской деревне": журнал Charlie Hebdo к ЧМ-2018 изобразил Путина на танке на футбольном поле. ФОТО

Карикатура опубликована на странице издания в Twitter вместе с анонсом номера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Європейську правду".

На карикатуре президент России Владимир Путин на танке едет по футбольному полю и целится в ворота. Изображение сопровождается надписью "Вперед, Россия".

Заголовок материала относительно будущего ЧМ в РФ называется "Мундиаль в РФ: трагикомедия в Потемкинской деревне".

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Как известно, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.

По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу в России.