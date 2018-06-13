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Все про:карикатура (51) Путин (23911) футбол (2936) ЧМ-2018 (154)

 "Трагикомедия в Потемкинской деревне": журнал Charlie Hebdo к ЧМ-2018 изобразил Путина на танке на футбольном поле. ФОТО

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на обложке своего нового номера карикатуру про Чемпионат мира по футболу в России, который стартует 14 июня.

Карикатура опубликована на странице издания в Twitter вместе с анонсом номера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Європейську правду".

На карикатуре президент России Владимир Путин на танке едет по футбольному полю и целится в ворота. Изображение сопровождается надписью "Вперед, Россия".

Трагикомедия в Потемкинской деревне: журнал Charlie Hebdo к ЧМ-2018 изобразил Путина на танке на футбольном поле 01

Заголовок материала относительно будущего ЧМ в РФ называется "Мундиаль в РФ: трагикомедия в Потемкинской деревне".

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Как известно, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.

По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу в России.

Источник: https://censor.net.ua/p3071206
 
   
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Фейсбук страничку журнала тоже заблокирует?)))
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а у них в офисе сейчас как раз комсомольское собрание по этому поводу.. "Трагікомедія в Потьомкінському селі": журнал Charlie Hebdo до ЧС-2018 зобразив Путіна на танку на футбольному полі - Цензор.НЕТ 3673
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почему у них путин оказался блондин,на деле полумонгол,как все россияне переводки
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***
- а чем вы в россии занимаетесь в свободное время?
- понятия не имею! я никогда не жил... в свободное время
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добрый мент попался, мог бы и на бутылку присадить
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Украина тоже готовится.


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Вроде сегодняшний твит.
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Кожен день користуюсь метро, але таких не бачив... "Трагікомедія в Потьомкінському селі": журнал Charlie Hebdo до ЧС-2018 зобразив Путіна на танку на футбольному полі - Цензор.НЕТ 4501
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Была б ваша воля, вы бы и радугу в небе запретили, чо
"Трагікомедія в Потьомкінському селі": журнал Charlie Hebdo до ЧС-2018 зобразив Путіна на танку на футбольному полі - Цензор.НЕТ 2276
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Трагикомедия в Потемкинской деревне": журнал Charlie Hebdo к ЧМ-2018 изобразил Путина на танке на футбольном поле. ФОТО
 
 
 
 
 
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