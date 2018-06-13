 "Трагикомедия в Потемкинской деревне": журнал Charlie Hebdo к ЧМ-2018 изобразил Путина на танке на футбольном поле. ФОТО

Карикатура опубликована на странице издания в Twitter вместе с анонсом номера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Європейську правду".
На карикатуре президент России Владимир Путин на танке едет по футбольному полю и целится в ворота. Изображение сопровождается надписью "Вперед, Россия".
Заголовок материала относительно будущего ЧМ в РФ называется "Мундиаль в РФ: трагикомедия в Потемкинской деревне".
Как известно, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.
По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу в России.
- а чем вы в россии занимаетесь в свободное время?
- понятия не имею! я никогда не жил... в свободное время