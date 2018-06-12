 Беларусь направила гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей, - посольство Украины. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства Украины в Беларуси, очередная (вторая) партия гуманитарной помощи "направлена ​​в рамках реализации договоренностей между президентами Украины и Беларуси, достигнутыми во время визита в Украину Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в июле прошлого года".

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55 т гуманитарного груза, предоставленного Республикой Беларусь для жителей Донецкой и Луганской областей Украины, пересекли границу "с соблюдением норм международного и национального законодательства Украины".

В мероприятии приняли участие Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, Посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол, представители МЧС РБ и ГСЧС Украины.