EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  1621  12
Все про:Беларусь (2687) посольство Украины (153) Донбасс (16376) гуманитарная помощь (751)

 Беларусь направила гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей, - посольство Украины. ФОТО

Во вторник, 12 июня, в пункте пропуска "Новая Гута - Новые Яриловичи" границу пересек транспорт с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства Украины в Беларуси, очередная (вторая) партия гуманитарной помощи "направлена ​​в рамках реализации договоренностей между президентами Украины и Беларуси, достигнутыми во время визита в Украину Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в июле прошлого года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 фур с 230 тоннами гумпомощи от Красного Креста проследовали на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба

55 т гуманитарного груза, предоставленного Республикой Беларусь для жителей Донецкой и Луганской областей Украины, пересекли границу "с соблюдением норм международного и национального законодательства Украины".

В мероприятии приняли участие Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, Посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол, представители МЧС РБ и ГСЧС Украины.

Беларусь направила гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей, - посольство Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/p3071155
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жоппу лизать хуйлу надо. Может бацьке что-то даст на шару.
 показать весь комментарий
 
 
Не даст. Там была именно гуманитарная помощь для населения, которое хуйло гнобит. (так задумано, а кто эту помощь на месте "оприходует", - это уже другой вопрос)
 показать весь комментарий
 
Это конечно благородно с их стороны... Но шо-то - воротит от такого "внимания".
Вассалы хуйла не могут быть нашими друзьями априори.
Не верю ни разу этому подхуйловскому таракану. Хай идёт нах, вместе со своей помощью.
 показать весь комментарий
 
 
А у хуйла что уже боеприпасы закончились теперь шестерки снабжают? Следующий назарбаев?
 показать весь комментарий
 
 
им бы колбаски по 2-20-ть с мышьячком да водочки с метанолом побольше - в награду за путинвведи...
 показать весь комментарий
 
Чего ж это БССР так неуважает жителей оккупированого Крыма? Им нужнее гуманитарка. Вот когда и туда начнут отправлять, тогда и поверю и искренность намерений лукашенки (а, может, и не поверю, много раз старая лиса обманывал, мягко говоря).
 показать весь комментарий
 
Прошлогоднюю картошку привезли?)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбществоБеларусь направила гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей, - посольство Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх