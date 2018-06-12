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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинская команда получила золото во время марш-броска для имевших ранение ветеранов и УБД Cateran Yomp 2018 в Великобритании. ФОТОрепортаж

Украинская команда получила золотоые медали во время марш-броска для раненых ветеранов и участников боевых действий Cateran Yomp 2018, который недавно проходил в Великобритании, в горах Шотландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Украинская команда получила золото во время марш-броска для имевших ранение ветеранов и УБД Cateran Yomp 2018 в Великобритании 01

В соревнованиях приняли участие военнослужащие десяти стран НАТО и гражданские спортсмены из разных стран мира. В общем участвовало более 2 тыс. человек.

Украину на соревнованиях представляли 6 участников боевых действий на востоке страны, трое из них - действующие офицеры ДШВ Вооруженных Сил, двое - уволенные в запас, а также представитель Национальной гвардии.

Украинская команда получила золото во время марш-броска для имевших ранение ветеранов и УБД Cateran Yomp 2018 в Великобритании 02

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Украинская команда получила золото во время марш-броска для имевших ранение ветеранов и УБД Cateran Yomp 2018 в Великобритании 03
Украинская команда получила золото во время марш-броска для имевших ранение ветеранов и УБД Cateran Yomp 2018 в Великобритании 04
Украинская команда получила золото во время марш-броска для имевших ранение ветеранов и УБД Cateran Yomp 2018 в Великобритании 05

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По условиям марш-броска, участникам необходимо было в составе команды преодолеть расстояние в 54 мили (87 километров). Для получения "золотой медали", необходимо было пройти данную дистанцию ​​менее чем за сутки. Украинцы сделали это за 23 часа. При этом, почти половине участников соревновани, не удалось покорить дистанцию.

Украинская команда получила золото во время марш-броска для имевших ранение ветеранов и УБД Cateran Yomp 2018 в Великобритании 06
Украинская команда получила золото во время марш-броска для имевших ранение ветеранов и УБД Cateran Yomp 2018 в Великобритании 07

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Источник: https://censor.net.ua/p3071153
 
   
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сильные духом, крепкие, красивые...победители! молодцы!
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Там, где не все зависит от людей, но и от техники, наших могут и обойти.
Но там, где все решают ЛЮДИ, наши бойцы лучшие.
Молодцы!
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Я так понял соревнование среди инвалидов праводили... Так 100 процентов мы первые у нас то мобилизационный резерв покалеченных людей во много раз больше чем у не воюющих стран НАТО.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинская команда получила золото во время марш-броска для имевших ранение ветеранов и УБД Cateran Yomp 2018 в Великобритании. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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