 Украинская команда получила золото во время марш-броска для имевших ранение ветеранов и УБД Cateran Yomp 2018 в Великобритании. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие десяти стран НАТО и гражданские спортсмены из разных стран мира. В общем участвовало более 2 тыс. человек.

Украину на соревнованиях представляли 6 участников боевых действий на востоке страны, трое из них - действующие офицеры ДШВ Вооруженных Сил, двое - уволенные в запас, а также представитель Национальной гвардии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сформирована сборная Украины для участия в Играх Непокоренных-2018







Также читайте: Порошенко подписал указ о создании системы спортивной реабилитации ветеранов АТО

По условиям марш-броска, участникам необходимо было в составе команды преодолеть расстояние в 54 мили (87 километров). Для получения "золотой медали", необходимо было пройти данную дистанцию ​​менее чем за сутки. Украинцы сделали это за 23 часа. При этом, почти половине участников соревновани, не удалось покорить дистанцию.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские танкисты заняли 8 место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж