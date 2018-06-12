 Украинская команда получила золото во время марш-броска для имевших ранение ветеранов и УБД Cateran Yomp 2018 в Великобритании. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В соревнованиях приняли участие военнослужащие десяти стран НАТО и гражданские спортсмены из разных стран мира. В общем участвовало более 2 тыс. человек.
Украину на соревнованиях представляли 6 участников боевых действий на востоке страны, трое из них - действующие офицеры ДШВ Вооруженных Сил, двое - уволенные в запас, а также представитель Национальной гвардии.
По условиям марш-броска, участникам необходимо было в составе команды преодолеть расстояние в 54 мили (87 километров). Для получения "золотой медали", необходимо было пройти данную дистанцию менее чем за сутки. Украинцы сделали это за 23 часа. При этом, почти половине участников соревновани, не удалось покорить дистанцию.
Но там, где все решают ЛЮДИ, наши бойцы лучшие.
Молодцы!