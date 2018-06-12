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Все про:завод (326) загрязнение (90) экология (952) Донбасс (16376) Министерство по вопросам оккупированных територий (272) Торецк (50)

 Хранилище химзавода на Донбассе разрушается, отходы могут попасть в канал, из которого берут питьевую воду, - МинВОТ. КАРТА

В городе Торецке Донецкой области зафиксировали разрушения дамбы хранилища Новгородского фенольного завода.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В случае прорыва дамбы химикаты попадут в канал, из которого берут питьевую воду для подконтрольной части Донецкой области и "ДНР". Поврежденное хранилище химического завода стоит у реки Кривой Торец.

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Хранилище химзавода на Донбассе разрушается, отходы могут попасть в канал, из которого берут питьевую воду, - МинВОТ 01

Как сообщила в комментарии Громадському пресс-секретарь МинВОТ Татьяна Селезнева, эвакуация населения из-за возможного загрязнения окружающей среды отходами Дзержинского химзавода состоится при соответствующем решении местных органов и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По ее словам, о возможной утечке химических отходов в результате повреждения хранилища стало известно только после проверки, которую инициировало МинВОТ. До этого предприятие никто не инспектировал, хотя оно постоянно было под обстрелами.

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Вывезти химические отходы из хранилища Дзержинского завода сложно. Такое решение, по словам пресс-секретаря, должны решать комплексно соответствующие ведомства.

"В случае загрязнения водоемов химикатами, питьевую воду населению поставлять по старой схеме: в резервуарах по графику", - добавила Селезнева.

Также она предупредила, что проблема загрязнения окружающей среды на Донбассе - наболевшая точка, к которой нужно привлечь внимание не только Украины, но и международного сообщества.

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Напомним, МинВОТ представило отчет об эколого-техногенном состоянии Донецкой и Луганской областей. В нем говорится, что почти 200 объектов на территории Луганской и Донецкой областей требуют внимания. Прежде всего, речь идет о постепенном затопления 26 шахт.

Источник: https://censor.net.ua/p3071139
 
 
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"...для подконтрольной части Донецкой области и "ДНР" Источник: https://censor.net.ua/p3071139"
Цензор, ти уточни для "каво падкантролие територии" Или з"абань" Хранилище химзавода на Донбассе разрушается, отходы могут попасть в канал, из которого берут питьевую воду, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 5741
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Уточнение "....для подконтрольной части Донецкой области ВС Украины" Хранилище химзавода на Донбассе разрушается, отходы могут попасть в канал, из которого берут питьевую воду, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 4724
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Вот дибилы. Может кто нибудь из Макронов донести Царю, какое он горе наделал на Донбассе? Может тот не в курсе? Химией скоро столько людей потравится...
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Макрон не может. О последствиях химатаки может донести только животное Асад Хранилище химзавода на Донбассе разрушается, отходы могут попасть в канал, из которого берут питьевую воду, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 1856
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МінТОТ таке ж нікчемне та непотрібне міністерство, як і мінстець..
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Так само, як і Alex Firman.. А що не так? Чому такий збуджений?
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о Нью-Йорк.по рассказам моей бабули, на месте этого фенольного завода, ещё до исторического материализма, была степь, со скифскими курганами, по которой бегали дрофы. а в речке водилась рыбка. когда пришло время исторического материализма и начали строить этот завод, курганы тупо срыли и остатки утвари из погребений валялись по стройплощадке. дрофы исчезли.
описание времён сегодняшних, по этой речке от немногочисленных местных украинцев. подходит один из них к её берегу, а там сидит бурят и воду из неё пьёт. тот ему говорит - ты шо з глузду зьїхав таку воду пити? на шо тот на ломаном рюцком, по бурятцки отвечает - я не панимай! и чує у відповідь -
говорю, пей побольше!! ))
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Нужно провести операцию с целью избежания экологической катастрофы.
Порох введи войска!
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Ну так там де росія - там завжди якесь лихо , ніщіта і розруха .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияХранилище химзавода на Донбассе разрушается, отходы могут попасть в канал, из которого берут питьевую воду, - МинВОТ. КАРТА
 
 
 
 
 
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