 Хранилище химзавода на Донбассе разрушается, отходы могут попасть в канал, из которого берут питьевую воду, - МинВОТ. КАРТА

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
В случае прорыва дамбы химикаты попадут в канал, из которого берут питьевую воду для подконтрольной части Донецкой области и "ДНР". Поврежденное хранилище химического завода стоит у реки Кривой Торец.
Как сообщила в комментарии Громадському пресс-секретарь МинВОТ Татьяна Селезнева, эвакуация населения из-за возможного загрязнения окружающей среды отходами Дзержинского химзавода состоится при соответствующем решении местных органов и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По ее словам, о возможной утечке химических отходов в результате повреждения хранилища стало известно только после проверки, которую инициировало МинВОТ. До этого предприятие никто не инспектировал, хотя оно постоянно было под обстрелами.
Вывезти химические отходы из хранилища Дзержинского завода сложно. Такое решение, по словам пресс-секретаря, должны решать комплексно соответствующие ведомства.
"В случае загрязнения водоемов химикатами, питьевую воду населению поставлять по старой схеме: в резервуарах по графику", - добавила Селезнева.
Также она предупредила, что проблема загрязнения окружающей среды на Донбассе - наболевшая точка, к которой нужно привлечь внимание не только Украины, но и международного сообщества.
Напомним, МинВОТ представило отчет об эколого-техногенном состоянии Донецкой и Луганской областей. В нем говорится, что почти 200 объектов на территории Луганской и Донецкой областей требуют внимания. Прежде всего, речь идет о постепенном затопления 26 шахт.
Цензор, ти уточни для "каво падкантролие територии" Или з"абань"
описание времён сегодняшних, по этой речке от немногочисленных местных украинцев. подходит один из них к её берегу, а там сидит бурят и воду из неё пьёт. тот ему говорит - ты шо з глузду зьїхав таку воду пити? на шо тот на ломаном рюцком, по бурятцки отвечает - я не панимай! и чує у відповідь -
говорю, пей побольше!! ))
Порох введи войска!