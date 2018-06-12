 Хранилище химзавода на Донбассе разрушается, отходы могут попасть в канал, из которого берут питьевую воду, - МинВОТ. КАРТА

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В случае прорыва дамбы химикаты попадут в канал, из которого берут питьевую воду для подконтрольной части Донецкой области и "ДНР". Поврежденное хранилище химического завода стоит у реки Кривой Торец.

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Как сообщила в комментарии Громадському пресс-секретарь МинВОТ Татьяна Селезнева, эвакуация населения из-за возможного загрязнения окружающей среды отходами Дзержинского химзавода состоится при соответствующем решении местных органов и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По ее словам, о возможной утечке химических отходов в результате повреждения хранилища стало известно только после проверки, которую инициировало МинВОТ. До этого предприятие никто не инспектировал, хотя оно постоянно было под обстрелами.

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Вывезти химические отходы из хранилища Дзержинского завода сложно. Такое решение, по словам пресс-секретаря, должны решать комплексно соответствующие ведомства.

"В случае загрязнения водоемов химикатами, питьевую воду населению поставлять по старой схеме: в резервуарах по графику", - добавила Селезнева.

Также она предупредила, что проблема загрязнения окружающей среды на Донбассе - наболевшая точка, к которой нужно привлечь внимание не только Украины, но и международного сообщества.

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Напомним, МинВОТ представило отчет об эколого-техногенном состоянии Донецкой и Луганской областей. В нем говорится, что почти 200 объектов на территории Луганской и Донецкой областей требуют внимания. Прежде всего, речь идет о постепенном затопления 26 шахт.