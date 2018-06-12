 Из-за пробок в Лондоне Парубий добирался в парламент Великобритании на метро. ФОТО

Об этом спикер сообщил на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Начался официальный визит в Великобританию. Из-за сложного траффика в Лондоне добираюсь на встречи в Парламент на метро. Благодарю госпожу посла Наталью Галибаренко за подсказку", - написал Парубий.
Напоминаем, 12-15 июня Парубий будет находиться в Великобритании. Во время визита запланированы встречи с министром вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером и с министром по делам Европы и Северной и Южной Америки Аланом Данканом.
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