 Из-за пробок в Лондоне Парубий добирался в парламент Великобритании на метро. ФОТО

Об этом спикер сообщил на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Начался официальный визит в Великобританию. Из-за сложного траффика в Лондоне добираюсь на встречи в Парламент на метро. Благодарю госпожу посла Наталью Галибаренко за подсказку", - написал Парубий.

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Напоминаем, 12-15 июня Парубий будет находиться в Великобритании. Во время визита запланированы встречи с министром вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером и с министром по делам Европы и Северной и Южной Америки Аланом Данканом.