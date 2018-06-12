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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Великобритания (1878) Метрополитен (505) Парубий (1658)

 Из-за пробок в Лондоне Парубий добирался в парламент Великобритании на метро. ФОТО

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий начал официальный визит в Великобританию.

Об этом спикер сообщил на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Из-за пробок в Лондоне Парубий добирался в парламент Великобритании на метро 01

"Начался официальный визит в Великобританию. Из-за сложного траффика в Лондоне добираюсь на встречи в Парламент на метро. Благодарю госпожу посла Наталью Галибаренко за подсказку", - написал Парубий.

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Напоминаем, 12-15 июня Парубий будет находиться в Великобритании. Во время визита запланированы встречи с министром вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером и с министром по делам Европы и Северной и Южной Америки Аланом Данканом.

Источник: https://censor.net.ua/p3071136
 
   
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Всюду возит кипятильник И в чужих краях Экономит, БЕДНЕНЬКИЙ, Даже на чаях!
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Там он - говно .
Это тут бы пол Киева перекрыли бы ...
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А сфоткали его случайные жители Лондона, которые его узнали? Видно что ебанашка со справкой "не замечает" как его фотографируют.
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Ничего, скоро на автозаке передвигаться будет, все же комфортнее чем в метро.
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ну зачем такое писать и выдавать за новость уже другой информации нет застой
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в киевском метро таких мудаков затопчут
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ПРОСТО ПАРУБИЙ СЧИТАЕТ УКРАИНЦЕВ СВОИМИ РАБАМИ И ПОЭТОМУ ЕЗДИТ ОТДЕЛЬНО, ЧТО БЫ НЕ ЗАМАРАТЬСЯ....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИз-за пробок в Лондоне Парубий добирался в парламент Великобритании на метро. ФОТО
 
 
 
 
 
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