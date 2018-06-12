 Налоговики изъяли партию сигарет стоимостью более 2,2 млн грн у компании, должностные лица которой подозреваются в уклонении от уплаты налогов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Расследуя под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 уголовное производство по ч. 3 ст. 204 и ч. 3 ст. 212 УК Украины, правоохранители разоблачили должностных лиц одной из табачных компаний, которые в 2017 году отразили в налоговой отчетности реализацию табачных изделий в адрес предприятий с признаками "фиктивности", чем умышленно уклонились от уплаты более 4,1 млн грн налогов.

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По результатам мероприятий, проведенных на складах компании - фигуранта, в т.ч. подпольных, из незаконного оборота изъяты и переданына ответственное хранение более 76 тыс. пачек сигарет, ориентировочной стоимостью более 2,2 млн грн.









Продолжается следствие.