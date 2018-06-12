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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (15999) налоги (2444) налоговая милиция (1252) сигареты (513) ГФС (2610)

 Налоговики изъяли партию сигарет стоимостью более 2,2 млн грн у компании, должностные лица которой подозреваются в уклонении от уплаты налогов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве изъяли крупную партию сигарет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Расследуя под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 уголовное производство по ч. 3 ст. 204 и ч. 3 ст. 212 УК Украины, правоохранители разоблачили должностных лиц одной из табачных компаний, которые в 2017 году отразили в налоговой отчетности реализацию табачных изделий в адрес предприятий с признаками "фиктивности", чем умышленно уклонились от уплаты более 4,1 млн грн налогов.

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По результатам мероприятий, проведенных на складах компании - фигуранта, в т.ч. подпольных, из незаконного оборота изъяты и переданына ответственное хранение более 76 тыс. пачек сигарет, ориентировочной стоимостью более 2,2 млн грн.

Налоговики изъяли партию сигарет стоимостью более 2,2 млн грн у компании, должностные лица которой подозреваются в уклонении от уплаты налогов 01
Налоговики изъяли партию сигарет стоимостью более 2,2 млн грн у компании, должностные лица которой подозреваются в уклонении от уплаты налогов 02
Налоговики изъяли партию сигарет стоимостью более 2,2 млн грн у компании, должностные лица которой подозреваются в уклонении от уплаты налогов 03
Налоговики изъяли партию сигарет стоимостью более 2,2 млн грн у компании, должностные лица которой подозреваются в уклонении от уплаты налогов 04

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3071088
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоНалоговики изъяли партию сигарет стоимостью более 2,2 млн грн у компании, должностные лица которой подозреваются в уклонении от уплаты налогов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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