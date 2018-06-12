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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1338) налоговая милиция (1252) спирт (192) фальсификат (270) Черниговщина (456) ГФС (2610)

 Крупная партия спирта, предназначенного для производства фальсифицированного алкоголя, изъята в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области изъяли 3,2 тысяч литров неучтенного спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины установлен факт транспортировки по автомобильной трассе "Копти-Глухов" неучтенного спирта, предназначенного для незаконного изготовления алкогольных напитков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налоговиками на Житомирщине прекращена работа подпольного цеха по производству спирта из омывателя для стекол. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 3,2 тыс. литров спирта общей ориентировочной стоимостью 800 тыс. грн.

Крупная партия спирта, предназначенного для производства фальсифицированного алкоголя, изъята в Черниговской области 01
Крупная партия спирта, предназначенного для производства фальсифицированного алкоголя, изъята в Черниговской области 02
Крупная партия спирта, предназначенного для производства фальсифицированного алкоголя, изъята в Черниговской области 03

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3071080
 
 
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Из чего его делают? Из социально значимых продуктов?
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реально хоть и опиум для народа, но не боярышники довольно дорого для бюджета 60 %...по данным ООН..............
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И снова происхождение неизвестно? Укрспирт не при чём...
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Вы водку с коньяком в Правительстве сделайте по 300 гривен пол литра --- тогда и из России Боярышник возить будут -- а народ будет его жрать ........ Придурки -- страна на водке миллиарды в БЮДЖЕТ зарабатывает на дешевой и качественной водке !!!! А Придурки их Кабмина -- остановили ВЫсокими ценами продажи в торговых сетях качественной водки и коньяка и ОТКРЫЛИ широчайший рынок для ЩМУРДЯКА с ОТРАВОЙ преступникам в УКраине и их необъемным карманам ... Убить было надо таких специалистов в КАбмине -- это хлеще любой ДИВЕРСИИ России .. А может это и диверсия против самого Кабмина и народа УКраины ....


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Цензор.НЕТФотоОбществоКрупная партия спирта, предназначенного для производства фальсифицированного алкоголя, изъята в Черниговской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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