 Крупная партия спирта, предназначенного для производства фальсифицированного алкоголя, изъята в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины установлен факт транспортировки по автомобильной трассе "Копти-Глухов" неучтенного спирта, предназначенного для незаконного изготовления алкогольных напитков.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 3,2 тыс. литров спирта общей ориентировочной стоимостью 800 тыс. грн.
Продолжаются следственные действия.