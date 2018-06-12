 Крупная партия спирта, предназначенного для производства фальсифицированного алкоголя, изъята в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины установлен факт транспортировки по автомобильной трассе "Копти-Глухов" неучтенного спирта, предназначенного для незаконного изготовления алкогольных напитков.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 3,2 тыс. литров спирта общей ориентировочной стоимостью 800 тыс. грн.







Продолжаются следственные действия.