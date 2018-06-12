 Конвертационный центр, через который присваивались бюджетные средства, ликвидирован в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики из разных регионов Украины по уклонению от уплаты налогов и незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.

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Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий, используя реквизиты которых, в течение 2017-2018 гг. проконвертировали более 120 млн. грн.

Клиентами конвертцентра перечислялись на счета подконтрольных фигурантам компаний средства за якобы приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались клиентам, за вычетом определенного процента, который служил наградой за незаконные услуги.

Таким образом в течение 2017-2018 гг. было проконвертировано более 120 млн грн.

Кроме того, фигуранты использовали реквизиты компании - сельхозпроизводителя, через которую получали из бюджета дотационные денежные средства, которые фактически использовали для личного обогащения, в частности, осуществили строительство пекарни и ресторана.

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По результатам проведенных мероприятий изъяты 295 тыс. грн наличными, 6 оттисков печатей подконтрольных предприятий, черновые записи, первичную финансово - хозяйственную и бухгалтерскую документацию подконтрольного сельхозпредприятия.





Следствие продолжается.