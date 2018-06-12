 Сотрудница "Воды Донбасса" ранена во время обстрела. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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"Сегодня в 11.55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею. В настоящее время наша коллега находится в больнице", - сказано в сообщении.

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