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 Сотрудница "Воды Донбасса" ранена во время обстрела. ФОТО

Сотрудница коммунального предприятия "Вода Донбасса" получила ранения в результате обстрела во вторник, 12 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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"Сегодня в 11.55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею. В настоящее время наша коллега находится в больнице", - сказано в сообщении.

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Сотрудница Воды Донбасса ранена во время обстрела 01

Источник: https://censor.net.ua/p3071065
 
 
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Кстати, про воду Донбасса.

Сотрудница "Воды Донбасса" ранена во время обстрела - Цензор.НЕТ 7389 МТОТ‏ @mtot_gov_ua 5 год5 годин томуБільше#екозвіт: 30 проб поверхневих вод на #Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання грунтів та заболочення.
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Fashik Donetskiy‏ @FashikDonetskiy 2 ч.2 часа назад

Наев сказал шо ответку лупить можно по ситуации,не согласовывая со штабом Сепары чото не рады этому. Зае....ь
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они просто каждый день обстреливаю и с радостью и бес радости.
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Обстановка никак не боевая. Если бы реально раньше были постоянные обстрелы - заложились бы мешками с песком по второй этаж включительно. А окна забили бы фанерой изнутри. А так это все постановка для дибилов.
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А вы спросите у неё, что случилось. Наверняка ответит:"Праклятые хахлы хатели убить наших мальчиков в Енакиево, а попали в меня...."
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Цензор.НЕТФотоОбществоСотрудница "Воды Донбасса" ранена во время обстрела. ФОТО
 
 
 
 
 
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