 Сотрудница "Воды Донбасса" ранена во время обстрела. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"Сегодня в 11.55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею. В настоящее время наша коллега находится в больнице", - сказано в сообщении.
МТОТ @mtot_gov_ua 5 год5 годин томуБільше#екозвіт: 30 проб поверхневих вод на #Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання грунтів та заболочення.
Наев сказал шо ответку лупить можно по ситуации,не согласовывая со штабом Сепары чото не рады этому. Зае....ь