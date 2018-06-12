 Жительница Черкасщины продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн, - Аброськин. ФОТО

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

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"Жизнь малыша она оценила в 140 000 гривен", - написал он.

По словам Аброськина сейчас горе-мать задержана полицией для проведения дальнейших следственных действий.