 Жительница Черкасщины продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн, - Аброськин. ФОТО

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.
"Жизнь малыша она оценила в 140 000 гривен", - написал он.
По словам Аброськина сейчас горе-мать задержана полицией для проведения дальнейших следственных действий.
Могла быть ситуация, что семья, не могущая зачать ребенка естественным путем, платит за оплодотворение женщине - та вынашивает ребенка, после родов - отдаёт ребенка настоящим родителям, взамен получает бабло.
Тем более, вроде же у нас в Украине суррогатное материнство не запрещено?