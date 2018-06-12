EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  3902  23
Все про:дети (3138) торговля людьми (148) Черкасщина (509) Аброськин (399)

 Жительница Черкасщины продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн, - Аброськин. ФОТО

Сегодня в Черкасской области задержана женщина 1989 г.р., которая при выходе из родильного дома продала своего младенца.

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд посадил на 8 лет женщину, продавшую новорожденную дочь за 40 тыс. гривен, - прокуратура

"Жизнь малыша она оценила в 140 000 гривен", - написал он.

По словам Аброськина сейчас горе-мать задержана полицией для проведения дальнейших следственных действий.

Жительница Черкасщины продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн, - Аброськин 01

Жительница Черкасщины продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн, - Аброськин 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071055
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уверен, что сейчас именно полиция работает. Раньше такие махинации (включая подделку документов ) проходили на раз-два.
 показать весь комментарий
 
 
Ну смотри. Если в подобном случае действие идёт через какие-то налаженные каналы в руководстве роддома, то это одно. А тут тётка, похоже, чуть ли не у каждого встречного-поперечного спрашивала "не купите ли ребёнка?". В итоге "продала" себе на срок прям полицейскому агенту.
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется там не обязательно описанный тобой фильм ужасов мог быть!
Могла быть ситуация, что семья, не могущая зачать ребенка естественным путем, платит за оплодотворение женщине - та вынашивает ребенка, после родов - отдаёт ребенка настоящим родителям, взамен получает бабло.
 показать весь комментарий
 
Вряд ли бы в эту схему затесались полицейские при таких раскладах.

Тем более, вроде же у нас в Украине суррогатное материнство не запрещено?
 показать весь комментарий
 
 
Наверное так и было, просто в прошлом тетя сразу бы вышла на реального посредника в этой операции. Почему так думаю? Жена в 10-ом году в ПАГе рожала и я там шлялся время от времени. И таки напросился на разговоры "детей у людей нет, а хочется и колется, а детдом и прием в семью - не то" и так далее. Вполне возможно это был и развод на доверие, но тут 50 на 50.
 показать весь комментарий
 
 
Бабы- дуры, недумают о последствиях, живут, как говорится одним днём. Ну да Бог им судья.
 показать весь комментарий
 
А чего это бабы дуры? Мужиков - дураков немеряно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну они же не амброзии надышались? Или " умные мужики" биологию в школе прогуливали? Тут два сапога - пара.
 показать весь комментарий
 
нодо было подкормить чуток и на органы. По версии Санитарки дороже бы вышло.
 показать весь комментарий
 
Теперь все ОК! Мамашу в тУрму, дите в приют на казенную кашу....А вообще смахивает на ментовскую подставу.
 показать весь комментарий
 
Ага, менты сидят под роддомами и ищут кого бы из рожениц подставить.
 показать весь комментарий
 
Подставит кого угодно, и коробочку подбросит с порошком-патронами подбросит лишь бы свою задницу под пули реальные не подставлять.Это еще те мразюки...
 показать весь комментарий
 
А как же суррогатное материнство? Их тоже в тюрьму?
 показать весь комментарий
 
При суррогатном материнстве уже определено будущее ребёнка при зачатии..
 показать весь комментарий
 
 
Официально надо было оформлять, а не как скот на базаре продавать.
 показать весь комментарий
 
дожились з буржуями - люди вже дітей своїх продають, ну так.....при голодоморі в 1933 їли дітей, а нині ще тільки продають......
 показать весь комментарий
 
ТП, не могла оформить официально переусыновление?
 показать весь комментарий
 
Там куча посредников в лице державних чинуш плюс куча формальностей,баба видно из села реалий не знает...
 показать весь комментарий
 
Да бред какой-то . 140 000 на лавке под роддомом?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖительница Черкасщины продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн, - Аброськин. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх