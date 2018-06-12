 43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции "Нерест". ФОТО

Об этом рассказал начальник Управления полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергей Науменко, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, полицейские провели более 5 тысяч патрулирований. Из них в более чем четырех тысячах приняли участие работники Государственного агентства рыбного хозяйства, Укргострансбезопасности, Государственной экологической инспекции и представители общественных формирований.

"У правонарушителей изъято 244 плавсредства и 58 транспортных средств, более 5 тысяч единиц орудий незаконного вылова рыбы. Также полицейские изъяли более 43 тонн рыбы на общую сумму около 14,3 миллиона гривен", - рассказал Науменко.

Он отметил, что использование во время патрулирования девяти новых полицейских катеров повысило эффективность работы подразделений полиции на воде. Правоохранители привлекли к административной ответственности 3957 человек. 32 судоводителя привлечены к административной ответственности за управление плавсредствами в состоянии алкогольного опьянения (ч. 5 ст. 130 КУоАП).

Во время спецоперации полицией открыто 542 уголовных производства. Из них 336 - по фактам незаконного занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом (ст. 249 УК), еще 118 производств открыто за незаконное хранение наркотических средств (ст. 309 УК). Кроме этого, 63 производства открыто за незаконное обращение с оружием (ст. 263 УК), 8 - за проведение взрывных работ с нарушением правил охраны рыбных запасов (ст. 250 УК), 15 - по фактам подделки документов (ст. 358 УК), по 2 - за незаконное завладение транспортными средствами (ст. 289 УК) и совершение краж (ст. 185 УК).













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