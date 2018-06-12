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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:браконьерство (103) Нацполиция (7592) рыба (133)

 43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции "Нерест". ФОТО

По итогам двух месяцев проведения общегосударственных профилактических мероприятий под условным названием "Нерест" полицейские изъяли у правонарушителей более 43 тонн рыбы на общую сумму около 14,3 миллиона гривен.

Об этом рассказал начальник Управления полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергей Науменко, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, полицейские провели более 5 тысяч патрулирований. Из них в более чем четырех тысячах приняли участие работники Государственного агентства рыбного хозяйства, Укргострансбезопасности, Государственной экологической инспекции и представители общественных формирований.

"У правонарушителей изъято 244 плавсредства и 58 транспортных средств, более 5 тысяч единиц орудий незаконного вылова рыбы. Также полицейские изъяли более 43 тонн рыбы на общую сумму около 14,3 миллиона гривен", - рассказал Науменко.

Он отметил, что использование во время патрулирования девяти новых полицейских катеров повысило эффективность работы подразделений полиции на воде. Правоохранители привлекли к административной ответственности 3957 человек. 32 судоводителя привлечены к административной ответственности за управление плавсредствами в состоянии алкогольного опьянения (ч. 5 ст. 130 КУоАП).

Во время спецоперации полицией открыто 542 уголовных производства. Из них 336 - по фактам незаконного занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом (ст. 249 УК), еще 118 производств открыто за незаконное хранение наркотических средств (ст. 309 УК). Кроме этого, 63 производства открыто за незаконное обращение с оружием (ст. 263 УК), 8 - за проведение взрывных работ с нарушением правил охраны рыбных запасов (ст. 250 УК), 15 - по фактам подделки документов (ст. 358 УК), по 2 - за незаконное завладение транспортными средствами (ст. 289 УК) и совершение краж (ст. 185 УК).

43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 01
43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 02
43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 03
43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 04
43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 05
43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 06

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43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 07
43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 08
43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 09
43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 10
43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 11
43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции Нерест 12

Источник: https://censor.net.ua/p3071035
 
 
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Дайте 'тим мужикам возможность вести легальн'й бизнес. Освободите тюрьм' наполните бюджет. Сажают работяг и честн'х пацанов только за то, что в в законах ересь несусветная.
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В законах у нас во всех есть не много ереси, но что то на фото так вами называемые "работяги и честные пацаны" ловят краснокнижную рыбу или не краснокнижную, но в нерестовый запрет и еще и электроудочками или взрывчаткой!!! Их не в тюрьму их на кол сажать надо.
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такі "работягі" винищили всю рибу в річці Случ, скоро самим "работягам" не буде що там робити.
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однозначно, пэрэмога, да и вася с петей и гошей отнерестились так, шо весь мир ржет над рыболовшами
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В таких мусоров вся родня от рыбы ужирается до поноса и бизнес рыбный процветает - на рынках речной рыбы валом....а браконьеры это ширма для обогащения. 43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции "Нерест" - Цензор.НЕТ 9156Хватит тут всем очки втирать о надобности этих ушлепков!
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Наработали! Только и могут мелких рыбаков шугать... Для сравнения - 43 т рыбы это всего лишь один браконьерский ятерь на Днепре под Черкассами... Боюсь внуки рыбу будут по фильмам кинохроники изучать, как и лес...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия43 тонны рыбы и 3957 нарушителей: водная полиция подвела итоги операции "Нерест". ФОТО
 
 
 
 
 
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