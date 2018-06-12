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Все про:Киев (15999) конвертцентр (296) налоги (2442) налоговая милиция (1246) ГФС (2610)

 Ликвидирован конвертационный центр, организованный одной из черкасских семей. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области и ГУ ГФС в г. Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 80 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы

В ходе досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Черкасской области и г. Киева по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

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"Конверт" был организован группой из трех человек, которые являются членами одной семьи. Фигуранты создали ряд фиктивных и транзитных субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовали в преступной схеме. Она заключалась в следующем: реально действующие предприятия перечисляли на счета подконтрольных фигурантам компаний безналичные средства якобы за приобретенные товары, которые в действительности не поставлялись, за счет чего формировался фиктивный налоговый кредит по НДС

В дальнейшем средства со счетов транзитно-конвертационных предприятий снимались наличными и передавались заказчикам за исключением 12-13%, которые служили наградой за конвертацию.

Ориентировочный оборот конвертационного центра в течение только этого года составил более 80 млн грн.

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Во время 7 санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов были изъяты наличные денежные средства в эквиваленте 104,6 тыс. грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновую документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны и финансово-бухгалтерские документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Ликвидирован конвертационный центр, организованный одной из черкасских семей 01
Ликвидирован конвертационный центр, организованный одной из черкасских семей 02

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3071030
 
   
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