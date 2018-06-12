 Активисты в Киеве сорвали рекламу хлеба российского бизнесмена Стерлигова, симпатизирующего "Л/ДНР". ФОТО

Об этом пишет представитель С14 Сергей Мазур, информирует Цензор.НЕТ.

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"Центр столицы, Крещатик 44а. С14 сняла баннер российского одиозного бизнесмена Германа Стерлигова. Украинофоба и спонсора "ДНР" и "ЛНР". Арендаторы офиса с этим баннером на балконе уже несколько дней не появляются", - отметил он.





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Как отмечает "Новинарня", Герман Стерлигов - российский миллионер, известный ультраконсервативными взглядами и эпатажными заявлениями. Он неоднократно высказывался за присоединение Украины к России, призывал сепаратистов к диверсиям в Украине, а также, по некоторым данным, финансово помогал "Л/ДНР". Его профиль есть на сайте "Миротворец".





В последние годы Стерлигов сосредоточился на производстве продуктов, в частности "хлеба по традиционному русскому рецепту", который и был прорекламирован на баннере.