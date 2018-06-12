 Активисты в Киеве сорвали рекламу хлеба российского бизнесмена Стерлигова, симпатизирующего "Л/ДНР". ФОТО

Об этом пишет представитель С14 Сергей Мазур, информирует Цензор.НЕТ.
"Центр столицы, Крещатик 44а. С14 сняла баннер российского одиозного бизнесмена Германа Стерлигова. Украинофоба и спонсора "ДНР" и "ЛНР". Арендаторы офиса с этим баннером на балконе уже несколько дней не появляются", - отметил он.
Как отмечает "Новинарня", Герман Стерлигов - российский миллионер, известный ультраконсервативными взглядами и эпатажными заявлениями. Он неоднократно высказывался за присоединение Украины к России, призывал сепаратистов к диверсиям в Украине, а также, по некоторым данным, финансово помогал "Л/ДНР". Его профиль есть на сайте "Миротворец".
В последние годы Стерлигов сосредоточился на производстве продуктов, в частности "хлеба по традиционному русскому рецепту", который и был прорекламирован на баннере.
То ли дело Прикарпатье, Закарпатье, Харьков, Сумы, Днепр, Николаев - сплошные патриоты все время, то здания "минируют", то украинские и еврейские памятники паскудят, то из гранатомета по посольству Польши жахнут.
Просто идиотов и ватников дофига даже в Закарпатье и в Галиччине. Причем не залетных, а своих же за копеечку малую.
Любит Стерлигова на расстоянии.
Близко нельзя - воняет, да и борода в щи лезет.
Вы многострадальный беженец из Донбасса или просто немецкий ватник, голосующий за Пыню, но в Россию ни-ни?
Расползается нечисть под видом верующих МП .
И Новинского до сих пор не выгнали
RoksolanaToday&Крым @KrimRt 2 ч.2 часа назад
Севастополь
ГОСТ РФ
В детском садике асфальт новый
любуйтесь
Москалів шкода?
Москали настолько суровые, что решили вырытое хохлами море заолнить нефтью!
Герман ЛЬВОВИЧ Стерлигов."
Вполне свой человек для киевской совковаты.
Как-то видел педерачу о нём и его семье. Живут черти-где в деревянном срубе, весь быт - как в 17м веке, со ступками, плугами, лошадьми и глинобитной печкой.
В школу детей не отдал, учит на дому. Детей у него штук 5, а то и больше.
Он сошел с ума еще в конце 90х, его крепко заплавило на теме древних времён, "чистоты" и дичайшей гомофобии. Несмотря на отшельничество, имеет машину и несколько магазинов своей выпечки, выпечку продаёт зажиточным гражданам и благодаря этому он, считай, Корейко.
Ну и с год назад он выпер на мороз продавщицу одного из своих булочных, т.к. в магазин зашел гей и вроде даже трогал хлеб, а продавщица его не выгнала.
Tl;dr: он просто юродивый, а тут вой развели про "русский мир".
цены на хлебушек - от 230 до 1300 гривен за буханку.
"Заповедь "не убий" исключает "исключает содомитов, учёных и украинцев"
Правда непонятно, что эти потребители Стерлигова делают в Украине.
В Волгограде на время ЧМ-2018 закрыли военный завод, чтобы не травить иностранцев
Ну, вы поняли- русню травить можно.
На колени,быдло,Европа приехала