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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15999) Россия (69595) сепаратизм (11105) украинофобия (436) хлеб (179)

 Активисты в Киеве сорвали рекламу хлеба российского бизнесмена Стерлигова, симпатизирующего "Л/ДНР". ФОТО

Активисты организации С14 сорвали баннеры с рекламой продукции одиозного российского бизнесмена Германа Стерлигова, которые были замечены на балконе одного из домов на Крещатике в Киеве.

Об этом пишет представитель С14 Сергей Мазур, информирует Цензор.НЕТ.

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"Центр столицы, Крещатик 44а. С14 сняла баннер российского одиозного бизнесмена Германа Стерлигова. Украинофоба и спонсора "ДНР" и "ЛНР". Арендаторы офиса с этим баннером на балконе уже несколько дней не появляются", - отметил он.

Активисты в Киеве сорвали рекламу хлеба российского бизнесмена Стерлигова, симпатизирующего Л/ДНР 01
Активисты в Киеве сорвали рекламу хлеба российского бизнесмена Стерлигова, симпатизирующего Л/ДНР 02

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Как отмечает "Новинарня", Герман Стерлигов - российский миллионер, известный ультраконсервативными взглядами и эпатажными заявлениями. Он неоднократно высказывался за присоединение Украины к России, призывал сепаратистов к диверсиям в Украине, а также, по некоторым данным, финансово помогал "Л/ДНР". Его профиль есть на сайте "Миротворец".

Активисты в Киеве сорвали рекламу хлеба российского бизнесмена Стерлигова, симпатизирующего Л/ДНР 03
Активисты в Киеве сорвали рекламу хлеба российского бизнесмена Стерлигова, симпатизирующего Л/ДНР 04

В последние годы Стерлигов сосредоточился на производстве продуктов, в частности "хлеба по традиционному русскому рецепту", который и был прорекламирован на баннере.

Активисты в Киеве сорвали рекламу хлеба российского бизнесмена Стерлигова, симпатизирующего Л/ДНР 05

Источник: https://censor.net.ua/p3071025
 
   
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Тада.
То ли дело Прикарпатье, Закарпатье, Харьков, Сумы, Днепр, Николаев - сплошные патриоты все время, то здания "минируют", то украинские и еврейские памятники паскудят, то из гранатомета по посольству Польши жахнут.
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Герхард Ні звичайно,але це столиця,де приймаються закони для України,а у ній повно любителів русского миру.
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В Киеве ровно столько говна, сколько сюда стеклось со всей Украины.
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Багато там коріної вати.А взагалі з цим потрібно щось робити,а не просто говорити і шукати якихось виправдовувань
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Нет в Киеве "коренной" ваты...Это все следствие оргнаборов на заводы из всяких рязаней и астраханей в 60-80 годах...И теперь эта сволота заявляет, я тут живу с 80-го года...
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гонта коваль Так їхні діти вже родилися у Києві і громадяни України.
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угу, найбільші вороги мадярів на Закарпатті та поляків на Галичині - мешканці Черкас і т.п...
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Странная логика.
Просто идиотов и ватников дофига даже в Закарпатье и в Галиччине. Причем не залетных, а своих же за копеечку малую.
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В Києві 80% вати... Вважайте хлопці, сєпари під прикриттям Авак"яна !
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Киев собирает все потребное и непотребное с всей Украины. Так что является просто отражением страны в целом.
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Як як ?! Так як Мураєв, Медведчук, Вілкул та інша сєпарня !
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Из-за поребрика переехало.
Любит Стерлигова на расстоянии.
Близко нельзя - воняет, да и борода в щи лезет.
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срывать надо было вместе с балконом, попутно разбив окна .
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Вместо хлеба ешь рошен липецкий
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для тебя есть бояра в 3-х литровой банке. удачно ослепнуть, лапотник козломордый! Активисты в Киеве сорвали рекламу хлеба российского бизнесмена Стерлигова, симпатизирующего "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 6765
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Рошеноид отозвалось
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что, набрали полный рот @@@на, шорхаетесь по веткам и плюетесь в украинцев? Душевно..
Вы многострадальный беженец из Донбасса или просто немецкий ватник, голосующий за Пыню, но в Россию ни-ни?
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Харкаем ваш рошен
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Я не с Украины. Так откуда вы, если не секрет? Просто интересно, откуда берутся в Германии обиженные украинцами граждане?
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Вопрос неправильно ставите: "Откуда во "ВнутриМКАДьи" Германия?"
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и не жалко, буржуй есть буржуй, мне все равно русский или украинский, если бы вместо срыва рекламы по физиономии.... и то не жалко было бы.
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Ця сєпарська агентура захищена СБУ, МВС, ГПУ і іншими порохоботами !
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СБУ мало занимается церковью мацковского патриархата. А кацапы через церковь проталкивают разные противоукраинские акции.
Расползается нечисть под видом верующих МП .
И Новинского до сих пор не выгнали
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"церков_мАсковскоВо_патріархата" -- це ФСБ. Звісно, що СБУ важко тягатися з цією корпорацією, за якою досвід кількох століть і майже необмежений бюджет.
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Надо ввести визы, не выдавать их руцким.
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Запровадити щоб не видавати? Оригінально
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Ай да молодцы, хорошую профессию выбрали "активисты" мамы не нарадуются наверно
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Санкции "по - новому". Сейчас соя снова запоет, что с рашей торговать - это круто.
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А хлеб по традиционному русскому рецепту такой же, как асфальт по традиционному русскому рецепту?

RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 2 ч.2 часа назад
Севастополь
ГОСТ РФ
В детском садике асфальт новый
любуйтесь

Активісти в Києві зірвали рекламу хліба російського бізнесмена Стерлігова, який симпатизує "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 4914
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на цьому малюнку мусять бути здохлі вороги.За погані шляхи на окупованій території лайка від мене не отримаєш.
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За погані шляхи на окупованій території лайка від мене не отримаєш

Москалів шкода? Активісти в Києві зірвали рекламу хліба російського бізнесмена Стерлігова, який симпатизує "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3590
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И звучит песня Сергея Курочкина "Верните Сталина"
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«А у нас в воде мазут! А у вас?» - из крымских сетей

Москали настолько суровые, что решили вырытое хохлами море заолнить нефтью!
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Там "хлеб" по цене мяса! И кто это дер.мо у нас покупает ???
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А кроме С14 никому из соответствующих государственных органов до этого дела не было? Или туда набирают инвалидов по зрению???
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"Считаю что разделение Украины на Западную и Юго-восточную своевременно и оправданно. Введение российских войск на территорию Украины недопустимо - это засада и этого ждут от Путина хитрые американские евреи. А вот поддержка Россией создаваемых вооруженных подразделений русского ополчения на юге и востоке Украины необходима и не терпит отлагательств."

Герман ЛЬВОВИЧ Стерлигов."

Вполне свой человек для киевской совковаты.
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Да простой там рецепт, все натуральное, без химии и сои.
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І що? У мене в місті декілька пекарень печуть такий. Трохи дорожчий за звичайний.. а це кацап що тут робить?
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Его хлеб стоит около гривен 300 за буханку. И способствует приобретению традиционной сексуальной ориентации.
Как-то видел педерачу о нём и его семье. Живут черти-где в деревянном срубе, весь быт - как в 17м веке, со ступками, плугами, лошадьми и глинобитной печкой.
В школу детей не отдал, учит на дому. Детей у него штук 5, а то и больше.

Он сошел с ума еще в конце 90х, его крепко заплавило на теме древних времён, "чистоты" и дичайшей гомофобии. Несмотря на отшельничество, имеет машину и несколько магазинов своей выпечки, выпечку продаёт зажиточным гражданам и благодаря этому он, считай, Корейко.
Ну и с год назад он выпер на мороз продавщицу одного из своих булочных, т.к. в магазин зашел гей и вроде даже трогал хлеб, а продавщица его не выгнала.

Tl;dr: он просто юродивый, а тут вой развели про "русский мир".
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Кстати, по Вата ТВ сказали что хата и быт Стерлигова то пиар ход для публики, а живет он вполне комфортно в доме обычной постройки
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Хрен его знает. Он настолько упорот, что я б не удивился, если б он и правда там жил.
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Как истинному ватану Стерлигову врать, как воды пить.
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Спасибо, я так и делаю. Все продукты(натуральные) со своего огорода.
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А кому він це лайно продає? Кацап може зробити нормальний хліб по конкурентній ціні?
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Тем, кто разделяет высказывание Стерлигова:

"Заповедь "не убий" исключает "исключает содомитов, учёных и украинцев"
Правда непонятно, что эти потребители Стерлигова делают в Украине.
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Fashik Donetskiy‏ @FashikDonetskiy 45 мин.45 минут назад
В Волгограде на время ЧМ-2018 закрыли военный завод, чтобы не травить иностранцев
Ну, вы поняли- русню травить можно.
На колени,быдло,Европа приехала
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А обратно на балкончик нужно повесить за шею самого Стерлигова. Была бы очень назидательная реклама для сторонников рЮзкого мира.
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Это конечно фантазии... Но нужно быть более радикальными и жестокими как с оккупантами, так и с их сторонниками в Украине.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАктивисты в Киеве сорвали рекламу хлеба российского бизнесмена Стерлигова, симпатизирующего "Л/ДНР". ФОТО
 
 
 
 
 
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