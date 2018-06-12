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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Судан (29) Донбасс (16376) 72 отдельная механизированная бригада (20) ВСУ (47)

 Уроженец Судана с позывным Ахмед пополнил ряды 72 бригады Черных Запорожцев. ФОТО

В 72 отдельную механизированную бригаду им. Черных Запорожцев прибыл для участия в Операции Объединенных сил новобранец с позывным Ахмед, родом из Судана.

Об этом сообщает пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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"Еще юношей в 2007 году он приехал в Украину из Судана на обучение в одном из вузов Полтавщины. Приехал и влюбился в наш милый край и самую красивую для его сердца девушку на Земле Маргариту, которая тоже полюбила Ахмеда и стала его женой. В 2010 году в молодой семье родился сын, а в 2013 году и дочь. Молодая семья имела большие планы на счастливую жизнь, но им помешала захватническая война на востоке нашей Родины в 2014 году", - отметили в пресс-службе.

По словам самого Ахмеда, больше всего он хочет, чтобы его дети росли счастливыми в стране, где родились, и без войны.

"Поэтому он не поехал с семьей в Судан, а пришел в украинскую армию защищать мирную жизнь своих детей и детей всего, родного для Ахмеда, украинского народа, частью которого он стал сам", - говорится в сообщении.

Уроженец Судана с позывным Ахмед пополнил ряды 72 бригады Черных Запорожцев 01

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Уроженец Судана с позывным Ахмед пополнил ряды 72 бригады Черных Запорожцев 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071003
 
   
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Для Едічки Басуріна піща для афігітєльних новостєй.
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Тернопіль, до автобуса з туристами заходить вуйко з кулеметом і питає:
-А хто мені скаже, котра зараз година.
З останього місця піднімається негр і говорить:
-Опів на восьму, батьку.
-Та сиди,сиди синку. Бачу що ти не москаль
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у всіх народів землі відношення до москаля повинно бути як до колорадського жука - побачів -роздави!
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я дико извиняюсь...
а 72 бригада "Черные запорожцы"... это то, что я подумал?
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Это не политкоректно - нужно говорить Афроамериканские Запорожицы. (шутка, конечно). Уродженець Судану з позивним Ахмед поповнив лави 72-ї бригади Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 6024
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Це те, що ви подумали.
Чорні вони. Чорні.
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Не задавай глупых вопросов,Вася,а УЗУЧИ историю Украины!А вот Ахмед из Судана знает! Не стыдно тебе?
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не надо быть таким серьезным!
(про демонов революции я помню)
в данном случае просто пошутили про оттенок кожи.. и не более того!
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он приехал защищать конституционные права жителей нормального Донбасса от взбесившихся дыныровских идиотов с рузгоизычной челюстью.
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Вот. Спасибо за поддержку. Я думаю,тут опровержение нашим мыслям никто давать не будет))))
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Ну, гарна сім'я. І хай щасливі будуть.
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Толю , то не їдь в Африку та не будь там мзунгу. Там мають жити тілько чорні люди.
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ее 15 см неудовлетворяли, нашла 30 см, плевать что похож на обезьяну.
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Все. Уровень возбуждение даунбабвиек вырастет в сотни раз... Они ж об этом с 14 года мечтали...
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Дождались наконец-то сепары негров! Слава Аллаху и Украине!
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красавец козак))) а что мы расисты что ли, не смотря на то что фошисты Уродженець Судану з позивним Ахмед поповнив лави 72-ї бригади Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 1338
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навчилися нарешті на 4 році війни красиво брехати) Молодці !
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Чи може це добре, що наші жінки народжують неввідомо кого?
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Вам треба слідкувати за своєю жінкою, щоб вона народжувала відомо від кого. Це їх вибір, вони побрались і народили дітей- доречі, українських.
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Ошелешений таким відкриттям, Сірко відпустив цих відступців на волю, а сам, сподіваючись, що в комусь з них прокинуться патріотчні почуття, що змусять їх передумати і повернутися назад, піднявся на високий пагорб і ще довго-довго дивився за тим, як вони радісно чимчикують на чужину, до своїх господарств. За віщо ж тоді стільки крові пролито?! За віщо стільки голів козацьких покладено навіть у вчорашньому бою?! За їхню волю!!! А вона їм, бач, ні до чого - їм аби сите корито... Коли вони були вже далеко, Сірко впевнився в тому, що вертати ніхто й гадки не має...
Скипів кошовий, скликав молодих козаків, яким ще треба було набувати виправи у шабельних січах, і послав навздогін, наказавши вирубати всіх до ноги. Попередив, що особисто перевірить, чи виконано його наказ. І загін поскакав. Наздогнав. Вирубав. А Сірко прибув на місце страти, подякував молодим козакам за службу, і, схиливши голову, звернувся до полеглих: "Простіть нас, браття, і спіть собі до Страшного Суду. Тільки Господь тепер скаже, чия тут була правда. Але множити нових ординців на наші християнські голови вам не доведеться. Не зростуть ваші діти між бусурманами на свою вічну - без хрещення - погибель".
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Ті діти не зрозуміють ніколи про святу мати героїв, і на завойовника батька Хмеля їм плювати, і на всю нашу історію
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вретивыфсе, это жы натовский наемник Джон Смит, а еще он в цру работает.
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Военкомат наверное поймал.
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Хто по непорозумінню захищає цей щлюб, подивіться, що сталося з великими європейськими країнами за якихось 50 років, зникають великі культури - французька, англійська та інші. Невже можна мріяти про Україну, без білих дітей, і невже це не важливо?
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А ты что,с неграми парился в бане и случайно уронил мыло?))Почему ты так агресивно настроен,ты рассист?Или так методичка написана?)
А насчет этой семьи не тебе судить,ты за своими отпрысками смотри,а то вдруг у них случится,что папа-мама белый,а дите цвета кофе,))от это будет смешно))
А ребята молодцы,он какая детвора счастливая)
Долгих лет))Умнички)
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Хай щастить цій симпатичній родині.
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зараз украинськи хлопци пидтянуться
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Хай він їде до себе в Судан і дітей своїх забирає. Нам тут такі не потрібні. Треба припинити прийом на навчання студентів з Азії, Африки, Латинської Америки та СНД. Вони їдуть не навчатися, а на ПМЖ в Україну.
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Мені подібні до тебе не потріні ані тут ,ані де інде.
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Слухай ты лайно собаче.Он приехал сюда остался здесь жить и принял наш быт и наши законы.И самое главное онвзял оружие и защищает страну !Вопрос ты отрыжка с унитаза взял оружие и пошёл воевать что бы осуждать его его детей и право защищать свою страну для детей?Таких как ты падаль на минные поля нада !Звиздоболы херовы диванные !
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУроженец Судана с позывным Ахмед пополнил ряды 72 бригады Черных Запорожцев. ФОТО
 
 
 
 
 
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