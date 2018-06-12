 Уроженец Судана с позывным Ахмед пополнил ряды 72 бригады Черных Запорожцев. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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"Еще юношей в 2007 году он приехал в Украину из Судана на обучение в одном из вузов Полтавщины. Приехал и влюбился в наш милый край и самую красивую для его сердца девушку на Земле Маргариту, которая тоже полюбила Ахмеда и стала его женой. В 2010 году в молодой семье родился сын, а в 2013 году и дочь. Молодая семья имела большие планы на счастливую жизнь, но им помешала захватническая война на востоке нашей Родины в 2014 году", - отметили в пресс-службе.

По словам самого Ахмеда, больше всего он хочет, чтобы его дети росли счастливыми в стране, где родились, и без войны.

"Поэтому он не поехал с семьей в Судан, а пришел в украинскую армию защищать мирную жизнь своих детей и детей всего, родного для Ахмеда, украинского народа, частью которого он стал сам", - говорится в сообщении.

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