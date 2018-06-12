 Уроженец Судана с позывным Ахмед пополнил ряды 72 бригады Черных Запорожцев. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще юношей в 2007 году он приехал в Украину из Судана на обучение в одном из вузов Полтавщины. Приехал и влюбился в наш милый край и самую красивую для его сердца девушку на Земле Маргариту, которая тоже полюбила Ахмеда и стала его женой. В 2010 году в молодой семье родился сын, а в 2013 году и дочь. Молодая семья имела большие планы на счастливую жизнь, но им помешала захватническая война на востоке нашей Родины в 2014 году", - отметили в пресс-службе.
По словам самого Ахмеда, больше всего он хочет, чтобы его дети росли счастливыми в стране, где родились, и без войны.
"Поэтому он не поехал с семьей в Судан, а пришел в украинскую армию защищать мирную жизнь своих детей и детей всего, родного для Ахмеда, украинского народа, частью которого он стал сам", - говорится в сообщении.
-А хто мені скаже, котра зараз година.
З останього місця піднімається негр і говорить:
-Опів на восьму, батьку.
-Та сиди,сиди синку. Бачу що ти не москаль
а 72 бригада "Черные запорожцы"... это то, что я подумал?
Чорні вони. Чорні.
(щоб нікого не ображати)
(про демонов революции я помню)
в данном случае просто пошутили про оттенок кожи.. и не более того!
Скипів кошовий, скликав молодих козаків, яким ще треба було набувати виправи у шабельних січах, і послав навздогін, наказавши вирубати всіх до ноги. Попередив, що особисто перевірить, чи виконано його наказ. І загін поскакав. Наздогнав. Вирубав. А Сірко прибув на місце страти, подякував молодим козакам за службу, і, схиливши голову, звернувся до полеглих: "Простіть нас, браття, і спіть собі до Страшного Суду. Тільки Господь тепер скаже, чия тут була правда. Але множити нових ординців на наші християнські голови вам не доведеться. Не зростуть ваші діти між бусурманами на свою вічну - без хрещення - погибель".
А насчет этой семьи не тебе судить,ты за своими отпрысками смотри,а то вдруг у них случится,что папа-мама белый,а дите цвета кофе,))от это будет смешно))
А ребята молодцы,он какая детвора счастливая)
Долгих лет))Умнички)
Ми не нацисти,ми націоналісти-приймаємо кожного,хто честний та проти ворога нашу землю боронить.