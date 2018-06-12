 Подразделения ВСУ на Северодонецком направлении стали еще агрессивней и сильней, - Мысягин о помощи силам ООС на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.
"Проект закрыт и теперь можно поставить точку! Мы все вместе - это сделали. Когда Вы читаете и слышите про наши успехи на передовой, то знайте: в них есть доля каждого из нас. Когда уничтожается техника врага, или его опорники, то здесь помогли планшеты со специальными военными программами, а с помощью квадракоптера предварительно делали разведку, а потом еще в момент операции точно в о онлайне корректировали огонь. С помощью метеостанций, когда определен порыв ветра и другие нюансы погоды - боеприпасы ложатся точней в цель. Командиры управляют боем отдаленно, а когда операция прошла успешно и все зафиксировано на видео, разбирают его до мельчайших подробностей у себя в штабе на волонтерском мониторе диагональю 43-55 дюймов. На позициях установлены генераторы и от них по кабелям у пацанов на позициях есть электричество, а на секретах установлены аккумуляторы для подзарядки разного военного оборудования. Интернет, отсутствие которого на передовой является большой проблемой. теперь дает возможность быстро обмениваться любой информацией.
В современной войне практически нет возможности достигнуть успеха на старом балансе, оставшимся нам еще от советской армии. У нас есть конечно спецы, которые прекрасно выполняют боевые задачи, обходясь только радиостанцией, тапиком и картами, но большая часть уже давно кроме этого пользуется всеми современные технологиями, которые сейчас появляются в войсках. Большую часть на себе тянет конечно государство, а то, что пока не получается, закрывают волонтеры," - написал он.
Так, по словам Мысягина, подразделения 53-й бригады, 43-го мотопехотного батальона и 24-го батальона "Айдар" находящиеся на Северодонецком получили:
Квадракоптер Mavic Pro - 1 шт. Спасибо Геннадию Корбану.
Планшеты с специальными военными программами для корректировки огня - 24 шт.
Военные защитные чехлы для планшетов - 24 шт.
Повербанки (20000 mAh) + быстрые зарядки к ним - 24 ком.
Телевизоры 55 и 43 диагональ в штабы для удалённого управления боем, подключения камер наблюдения с передка и просмотра видео с беспилотников - 2 шт.
Крепления настенные под тв - 2 шт.
Метеостанции Кеstler + флюгер + тренога - 2 комп.
Мобильные вай-фай роутеры с антеннами для позиций - 12 комп.
Бесперебойники питания - 3 шт.
Усилители сигнала (3G) - 2 комп.
Принтеры - 3 шт.
Ноутбуки - 2 шт.
Аккумуляторы автомобильные 100 а/ч на позиции и секреты для подзарядки военного оборудования - 6 шт.
Генераторы 2,5 кВт - 5 шт.
Генератор 5 кВт - 1 шт.
Стабилизатор напряжения - 1 шт.
Станок для заточки цепей бензопил - 1 шт.
Электрокабель (СИП 2*16) - 2000 метров.
Электронные весы в продслужбу батальона.
Баннера для блиндажей.
Бочки 200-т литровые для позиций.
Также Мысягин выразил благодарность всем, благодаря кому этот проект удалось реализовать.
"Спасибо Митрохин Олег, 150 000 грн - это было для нас большое подспорье и очень ускорило весь процесс.
Андрей Богдан, спасибо за то, что с 14-го года ты всегда с нами.
Спасибо Юрию Бутусову и коллективу сайта Цензор.НЕТ.
Спасибо семье Татьяны Далматовой, Вадиму Далматову и их друзьям, Оксане Якубовой, Андрею моргуну, Дмитрию Письменному, Евгению Кисилевскому, Владимиру Крупе, Владлену Тимошенко, Ольге Гугниной, Елене из Днепра, Павлу Кравченко, за то, что Вы постоянно с нами.
Спасибо команде Геннадия Машинсона, без помощи которой всего этого бы не было.
Спасибо команде АРМИЯ SOS, за постоянную помощь и участие в наших проектах.
Спасибо всем и извините, если кого-то не указал персонально.
Спасибо за поддержку ООС и МОУ", - написал волонтер.
Таки Цензор там читають.
А господину Захарченку этот список переслать не забыли?
Волонтеры делают очень большое дело, иногда даже больше, чем государство. Но зачем же об этом кричать на весь мир?
Тут виникла ідея створити комплекс аеророзвідки, її втілили, зібравши гроші. Зараз цей комплекс випробують, виявлять недоліки, оперативно все поправлять і коли система запрацює на повну і покаже ефективність її, можливо, приймуть на озброєння, зроблять штатною. постачатимуть за державний кошт в усі частини.
Волонтерські проекти дають можливість випробувати різні ідеї і швидко обрати найефективніші, в цьому їхня основна користь.
в исполнении различных военных преступников оккупационных войск РФ
на Донбассе, которые вжились в образ клоунов с разговорными номерами.
Джавелины уже по ним стреляли, Абрамсы катаются просто табунами,
«Блэквотерс» и «Грейстоун» с темнокожими наемниками просто не выводятся
из Авдеевки и они же составляют основной контингент снайперов,
которые приносят в голову оккупанта весомые мысли. Из всего этого
следует, что противнику очень не нравится артиллерийский огонь ВСУ,
их смущают возможности наших танкистов, а снайперов они просто открыто
недолюбливают. И то сказать, когда одвухсотившегося товарища можно
легко узнать и отправить на Московию в более или менее приличном
виде - одно дело, но когда отработал снайпер, приходится отправлять
«всадника без головы», да еще надо и догадаться, кто этот счастливчик,
кому выпал досрочный дембель. В общем, действует простое правило,
чем больше что-то не нравится противнику, тем больше уверенности
в правильности собственных действий. ВО время войны противник
должен принимать максимально горизонтальное положение,
в деревянном макинтоше и у него непременно должны быть
белые тапки, а оркестр - дело вкуса. Посему, такая зависимость
естественна.
Поскольку РФ уже пятый год сменила статус, относительно Украины,
из потенциального противника на агрессора и оккупанта, то указанное
выше правило в полной мере относится к РФ вообще, к ее холуям
и в первую очередь - к Путину. Совсем недавно этот маломерный
шкет заявил о том, что желает дружить с Украиной просто невыносимо как,
только без Порошенко. Порошенко, со слов Путина - воплощение зла.
Уже одна эта характеристика автоматом запускает мысль о том,
что лучшей рекламы Пороху просто не найти. Об этом уже писали
некоторые коллеги и мы не станем развивать именно эту мысль.
Но сам Путин сказал вещи, которые здравомыслящий человек,
в его кресле, никогда бы не озвучил. Оказывается, Путин готов плюнуть
на все, кроме Пороха, который и «поссорил два братских народа».
Но ведь у нас память же не совсем отшибло? Мы же помним, как именно
Путин «дружил» с Украиной до вступления Порошенко в должность
президента. До этого момента уже был оккупирован Крым, началась
оккупация Донбасса и полным ходом шла подготовительная фаза операций
по оккупации Харькова и Одессы. То самое первое крупное сражение
в донецком аэропорту тоже произошло без Пороха и зная все это,
Путин выдает подобные вещи. В общем, реклама Пороха засчитана,
как еще раз показана геопозиция нацлидера Московии, отнесенная
к параллельному пространству. Ему, наверное, не докладывают
о том, что несколько миллионов украинцев не просто хотели бы вырвать
ему кадык самостоятельно, но даже заплатили бы денег за такую
возможность. Владимир Владимирович был бы удивлен, если бы кому-то
пришло в голову разыграть на аукционе право сделать это собственными
руками. Граждане Украины быстро создали бы фонды, в которые понеслись
средства, чтобы победил именно их человек, и в отправке плешивого
карлика в преисподнюю была бы личная лепта каждого. Мало того,
люди вставляли бы чеки с надписью «на кадык Путина» в рамки
и показывали бы его своим детям и внукам.
Но это - с одной стороны. Путин, сам того не желая, сделал нам
еще одну услугу. Вот этот его текст, насчет «дружбы» и «без Пороха»,
в исполнении любых украинских персонажей, указывает на то, с чьих рук
они кормятся. Это может быть не прямой подсос из российского кошелька,
а выстроенная в несколько этапов схема, но тем не менее, конечного
заказчика текста, идентичного путинскому, обнаружить уже совсем просто.
Кстати, именно к такому выводу уже приходят в Англии, где пошла
информация о фактическом заказчике «Брекзит». Примерно те же
процессы идут сейчас и в Польше, где спецслужбы наконец-то взялись
за российскую дрянь, осевшую там и начавшую давать метастазы
«русского мира» прямо там. Что характерно, сами поляки с удивлением
обнаруживают, как быстро угасают антиукраинские или антигерманские
темы из социальных сетей и из прессы. Причем, чем больше носителей
лишней хромосомы выкидывается из Польше, тем спокойнее становится
обстановка.
Отсюда следует простой и логичный вывод. Путин показал эталонную завку
по поводу Пороха и она стала неким камертоном, по которому легко
находить созвучие у нашей дряни. Она теперь вошла в резонанс со своим
патроном и пришло время собирать эти камни. Вернее, не камни, а материал
для известного якутского скульптора.
Автор: Антиколорадос
))
а вот Пашинский - гавно