 Подразделения ВСУ на Северодонецком направлении стали еще агрессивней и сильней, - Мысягин о помощи силам ООС на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

"Проект закрыт и теперь можно поставить точку! Мы все вместе - это сделали. Когда Вы читаете и слышите про наши успехи на передовой, то знайте: в них есть доля каждого из нас. Когда уничтожается техника врага, или его опорники, то здесь помогли планшеты со специальными военными программами, а с помощью квадракоптера предварительно делали разведку, а потом еще в момент операции точно в о онлайне корректировали огонь. С помощью метеостанций, когда определен порыв ветра и другие нюансы погоды - боеприпасы ложатся точней в цель. Командиры управляют боем отдаленно, а когда операция прошла успешно и все зафиксировано на видео, разбирают его до мельчайших подробностей у себя в штабе на волонтерском мониторе диагональю 43-55 дюймов. На позициях установлены генераторы и от них по кабелям у пацанов на позициях есть электричество, а на секретах установлены аккумуляторы для подзарядки разного военного оборудования. Интернет, отсутствие которого на передовой является большой проблемой. теперь дает возможность быстро обмениваться любой информацией.

В современной войне практически нет возможности достигнуть успеха на старом балансе, оставшимся нам еще от советской армии. У нас есть конечно спецы, которые прекрасно выполняют боевые задачи, обходясь только радиостанцией, тапиком и картами, но большая часть уже давно кроме этого пользуется всеми современные технологиями, которые сейчас появляются в войсках. Большую часть на себе тянет конечно государство, а то, что пока не получается, закрывают волонтеры," - написал он.

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Так, по словам Мысягина, подразделения 53-й бригады, 43-го мотопехотного батальона и 24-го батальона "Айдар" находящиеся на Северодонецком получили:

Квадракоптер Mavic Pro - 1 шт. Спасибо Геннадию Корбану.

Планшеты с специальными военными программами для корректировки огня - 24 шт.

Военные защитные чехлы для планшетов - 24 шт.

Повербанки (20000 mAh) + быстрые зарядки к ним - 24 ком.

Телевизоры 55 и 43 диагональ в штабы для удалённого управления боем, подключения камер наблюдения с передка и просмотра видео с беспилотников - 2 шт.

Крепления настенные под тв - 2 шт.

Метеостанции Кеstler + флюгер + тренога - 2 комп.

Мобильные вай-фай роутеры с антеннами для позиций - 12 комп.

Бесперебойники питания - 3 шт.

Усилители сигнала (3G) - 2 комп.

Принтеры - 3 шт.

Ноутбуки - 2 шт.

Аккумуляторы автомобильные 100 а/ч на позиции и секреты для подзарядки военного оборудования - 6 шт.

Генераторы 2,5 кВт - 5 шт.

Генератор 5 кВт - 1 шт.

Стабилизатор напряжения - 1 шт.

Станок для заточки цепей бензопил - 1 шт.

Электрокабель (СИП 2*16) - 2000 метров.

Электронные весы в продслужбу батальона.

Баннера для блиндажей.

Бочки 200-т литровые для позиций.

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Также Мысягин выразил благодарность всем, благодаря кому этот проект удалось реализовать.

"Спасибо Митрохин Олег, 150 000 грн - это было для нас большое подспорье и очень ускорило весь процесс.

Андрей Богдан, спасибо за то, что с 14-го года ты всегда с нами.

Спасибо Юрию Бутусову и коллективу сайта Цензор.НЕТ.

Спасибо семье Татьяны Далматовой, Вадиму Далматову и их друзьям, Оксане Якубовой, Андрею моргуну, Дмитрию Письменному, Евгению Кисилевскому, Владимиру Крупе, Владлену Тимошенко, Ольге Гугниной, Елене из Днепра, Павлу Кравченко, за то, что Вы постоянно с нами.

Спасибо команде Геннадия Машинсона, без помощи которой всего этого бы не было.

Спасибо команде АРМИЯ SOS, за постоянную помощь и участие в наших проектах.

Спасибо всем и извините, если кого-то не указал персонально.

Спасибо за поддержку ООС и МОУ", - написал волонтер.











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