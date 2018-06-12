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Все про:договор (190) КНДР (477) США (13801) Ким Чен Ын (100) Трамп (1835)

 Трамп и Ким Чен Ын подписали исторический документ. ФОТО

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали "важный и всеобъемлющий документ", детали которого пока остаются в тайне.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы подписываем очень важный, довольно всеобъемлющий документ", - сказал Трамп.

Ким Чен Ын в свою очередь подчеркнул, что хотел бы выразить свою благодарность Трампу за возможность этой встречи.

"Состоялась историческая встреча. Мы решили оставить прошлое позади и подписываем исторический документ", - сказал северокорейский лидер.

Трамп и Ким Чен Ын подписали исторический документ 01
Трамп и Ким Чен Ын подписали исторический документ 02

Документ содержит 4 пункта.

1. Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии с желанием народов обеих стран достичь мира и процветания.

2. Соединенные Штаты и КНДР объединят свои усилия для установления продолжительного и стабильного мира на Корейском полуострове.

3. В соответствии с Декларацией, подписанной в пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля 2018 года, КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклиализации Корейского полуострова.

4. США и КНДР договариваются о том, чтобы идентифицировать и вернуть в Америку останки американских военнопленных, находящихся в КНДР со времен Корейской войны.

Источник: https://censor.net.ua/p3070992
 
   
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Явка з повинною, або як кацапи допомогали Кореї розвивати ракетну та ядерну програми в надії на війну останніх із США?
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомТрамп и Ким Чен Ын подписали исторический документ. ФОТО
 
 
 
 
 
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