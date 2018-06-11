 Налоговики изъяли ввезенные по заниженной таможенной стоимости химреагенты на 7 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 было установлено одно из газодобывающих предприятий, которое в течение 2016-2018 годов осуществляло импорт химических реагентов, используемых при добыче нефти и газа, по заниженной в несколько раз таможенной стоимости.

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В дальнейшем импортируемые ТМЦ реализовывались предприятиям реального сектора экономики по рыночной стоимости, а с целью уклонения от уплаты налогов, возникающих за счет разницы между ценами импорта и реализации, должностные лица компании-фигуранта формировали схемный налоговый кредит от фиктивных предприятий.

По результатам 6 обысков, проведенных в офисных, складских и жилых помещениях, используемых фигурантами, изъяты денежные средства в эквиваленте более 1 млн грн, химические вещества для изготовления буровых растворов рыночной стоимостью около 7 млн гривен, а также мобильные телефоны, банковские карточки, компьютерная техника и черновые записи.

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Следствие продолжается.