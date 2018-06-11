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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Киев (15994) налоги (2442) налоговая милиция (1246) ГФС (2605)

 Налоговики изъяли ввезенные по заниженной таможенной стоимости химреагенты на 7 млн грн. ФОТО

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве в ходе операции "Рубеж-2018" разоблачено предприятие, которое импортировало в Украину химические реагенты по заниженной таможенной стоимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики изъяли ввезенные по заниженной таможенной стоимости химреагенты на 7 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 было установлено одно из газодобывающих предприятий, которое в течение 2016-2018 годов осуществляло импорт химических реагентов, используемых при добыче нефти и газа, по заниженной в несколько раз таможенной стоимости.

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В дальнейшем импортируемые ТМЦ реализовывались предприятиям реального сектора экономики по рыночной стоимости, а с целью уклонения от уплаты налогов, возникающих за счет разницы между ценами импорта и реализации, должностные лица компании-фигуранта формировали схемный налоговый кредит от фиктивных предприятий.

Налоговики изъяли ввезенные по заниженной таможенной стоимости химреагенты на 7 млн грн 02

По результатам 6 обысков, проведенных в офисных, складских и жилых помещениях, используемых фигурантами, изъяты денежные средства в эквиваленте более 1 млн грн, химические вещества для изготовления буровых растворов рыночной стоимостью около 7 млн гривен, а также мобильные телефоны, банковские карточки, компьютерная техника и черновые записи.

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Налоговики изъяли ввезенные по заниженной таможенной стоимости химреагенты на 7 млн грн 03

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3070955
 
 
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Мусорська погань і далі кошмарить бзнес. Ніколи вона не нажереться ця банда.
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Заплати налоги и спи спокойно. От таких как эти в казну не поступают деньги,только в свои карманы. Это не бизнес а криминал. Потом воют что пенсии маленькие,а откуда они возьмутся если каждый хочет спиз...ть и по закону не жить? Пора становиться цевилизованными. Бесплатный сыр только в мышеловке.
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А можно вопрос спиз..ть у кого? У себя?)
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Так вот такие фирмы пиз...ят у себя,точнее сказать у народа,а они и есть народ,у кого мама/папа/бабушка/дедушка на пенсии и которые из бюджета хотят повыше её(пенсию). Что не понятно? Хотите цветующую Украину,перестаньте (прости меня боже за эти мацюки) пиздить и объябывать государство. Какая разница кто гривни пиздит и кто доллары? Все в одной криминальной повозке. Начните с себя строить правовое государство,иначе так в совке и останитесь.
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Шоколадная,в Швейцарии самый вкусный шоколад! Вы правильно подметили😎
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К чему вот это:
"....а также мобильные телефоны, банковские карточки, компьютерная техника"
это в любом доме сейчас есть, тоже мне объект или орудие преступления. Податківці вилучили ввезені за заниженою митною вартістю хімреагенти на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 1019
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики изъяли ввезенные по заниженной таможенной стоимости химреагенты на 7 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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