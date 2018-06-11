 Виллу, где начались переговоры глав МИД "нормандской четверки", пикетировали жены и матери украинских заложников на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Мельник отметил: "Перед въездом на виллу Борзиг участников министерского саммита "нормандской четверки" в Берлине, а также многочисленных международных журналистов встречает мощный пикет матерей и жен украинских пленников на оккупированном Донбассе".

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