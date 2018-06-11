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 Политика Украины
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Все про:Германия (3095) нормандская четверка (488) пленные (309)

 Виллу, где начались переговоры глав МИД "нормандской четверки", пикетировали жены и матери украинских заложников на Донбассе. ФОТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал информацию о том, что перед виллой, где состоятся переговоры глав МИД "нормандской четверки" состоялся пикет матерей и жен пленных украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Мельник отметил: "Перед въездом на виллу Борзиг участников министерского саммита "нормандской четверки" в Берлине, а также многочисленных международных журналистов встречает мощный пикет матерей и жен украинских пленников на оккупированном Донбассе".

Виллу, где начались переговоры глав МИД нормандской четверки, пикетировали жены и матери украинских заложников на Донбассе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин прибыл в Берлин для участия во встрече глав МИД стран "нормандского формата". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3070953
 
   
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европейские ценности

кодло свинявое
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Ты это у янека и у себя спроси в первую очередь!
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очень "просто".
200 человек - для картинки ТВ, то есть, классические такие работяги, с местными паспортами. А за их спиной - БТРы, и рашистский спецназ, почему-то не попадающие в кадр КиселевТВ. Захватывается госучреждение, по-быренькому приводится к власти новое "правительство" и оно уже "законно" истерит "путинввиди!".
Кабул-79, Симферополь-2014 и т.д.
ну, и продажность ментов, разумеется.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВиллу, где начались переговоры глав МИД "нормандской четверки", пикетировали жены и матери украинских заложников на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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