 Виллу, где начались переговоры глав МИД "нормандской четверки", пикетировали жены и матери украинских заложников на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Мельник отметил: "Перед въездом на виллу Борзиг участников министерского саммита "нормандской четверки" в Берлине, а также многочисленных международных журналистов встречает мощный пикет матерей и жен украинских пленников на оккупированном Донбассе".
кодло свинявое
200 человек - для картинки ТВ, то есть, классические такие работяги, с местными паспортами. А за их спиной - БТРы, и рашистский спецназ, почему-то не попадающие в кадр КиселевТВ. Захватывается госучреждение, по-быренькому приводится к власти новое "правительство" и оно уже "законно" истерит "путинввиди!".
Кабул-79, Симферополь-2014 и т.д.
ну, и продажность ментов, разумеется.