 Двое полицейских задержаны на Николаевщине на взятке 8 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что лейтенант и старший сержант полиции, за не направление гражданина в медицинское учреждение для освидетельствования и не составление административного протокола, требовали взятку в сумме 8 тыс. гривен.
Непосредственно во время передачи очередной части взятки в размере 4 тыс. гривен полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Военной прокуратурой Николаевского гарнизона взяточникам готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
повстання1919 року проти денікінців
Відкрито у м. Баштанка 29 жовтня 1971 року. Скульптори О. Супрун, А. Білостоцький, архітектор Т.Довженко.
На постаменті напис: «Учасникам Баштанського повстання, які загинули у боях за Радянську владу.
Сообщил, обезвредили. Больше платить не надо, освидетельствования нет, протокола нет, "висновка" об алкогольном опьянении нет. больше привлекать незачем. Похлопали по плечу, а сам получил моральное удовлетворение. Сходил на реалити-шоу за 4000 грн.