 Двое полицейских задержаны на Николаевщине на взятке 8 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что лейтенант и старший сержант полиции, за не направление гражданина в медицинское учреждение для освидетельствования и не составление административного протокола, требовали взятку в сумме 8 тыс. гривен.

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Непосредственно во время передачи очередной части взятки в размере 4 тыс. гривен полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военной прокуратурой Николаевского гарнизона взяточникам готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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