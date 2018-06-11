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Все про:взятка (3845) Николаевская область (763) Нацполиция (7584) Военная прокуратура (596)

 Двое полицейских задержаны на Николаевщине на взятке 8 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

В Николаевской области 11 июня при получении взятки задержаны начальник и полицейский сектора реагирования патрульной полиции Баштанского отдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Двое полицейских задержаны на Николаевщине на взятке 8 тыс. грн, - военная прокуратура 01

Установлено, что лейтенант и старший сержант полиции, за не направление гражданина в медицинское учреждение для освидетельствования и не составление административного протокола, требовали взятку в сумме 8 тыс. гривен.

Смотрите: Капитан полиции, требовавший "откаты" у подчиненных, задержан на Львовщине при получении 6,5 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Непосредственно во время передачи очередной части взятки в размере 4 тыс. гривен полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Двое полицейских задержаны на Николаевщине на взятке 8 тыс. грн, - военная прокуратура 02

Военной прокуратурой Николаевского гарнизона взяточникам готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Также читайте: Двух инспекторов патрульной полиции поймали на получении 3 тыс. гривен взятки в Киеве, - Лысенко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3070951
 
   
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Колись на недільку другу була Баштанська Республіка.
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Пам'ятник учасникам Баштанського
повстання1919 року проти денікінців
Відкрито у м. Баштанка 29 жовтня 1971 року. Скульптори О. Супрун, А. Білостоцький, архітектор Т.Довженко.
На постаменті напис: «Учасникам Баштанського повстання, які загинули у боях за Радянську владу.

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Бідніє країна.. І "реформовані" аваковим поліціянти - бідніють разом з країною..
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Цікаво на х вони угробили мільйони на цю показуху під назвою реформа? Як можна реформувати мєнта? Міністр їм же сам дав колись оцінку коли сказав хто такі мєнти. Імітація на імітації
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Здравое логическое действие. Попался, обещал заплатить 4 000. Зачем платить больше?
Сообщил, обезвредили. Больше платить не надо, освидетельствования нет, протокола нет, "висновка" об алкогольном опьянении нет. больше привлекать незачем. Похлопали по плечу, а сам получил моральное удовлетворение. Сходил на реалити-шоу за 4000 грн.
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То є перемога! нашої військової прокуратури ім,матіоса!!!8000 гівногривень в бюджет(може) направлять...Пишаймося!!!!
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Кто-нибудь слышал, что задержали начальника УВД? Его зама? Замминистра? Есть еще вопросы?
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Они тоже взятки берут? Такого быть не может.
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Не, конечно, оговариваю честных людей.
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Подивився на дороги -- впізнав рідну Миколвївщину!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое полицейских задержаны на Николаевщине на взятке 8 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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