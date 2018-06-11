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 Один человек погиб, шестеро госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье. ФОТОрепортаж

Водитель легкового автомобиля Volvo нарушил правила дорожного движения и столкнулся с маршрутным такси, которое от удара перевернулось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления Нацполиции, 10 июня около 13:20 водитель автомобиля Volvo, двигаясь по улице Карпенко Карого в Запорожье, нарушил правила дорожного движения при проезде перекрестка. В результате - совершил столкновение с микроавтобусом Mersedes-Bens. От удара пассажирский транспорт, в котором находились 10 человек, перевернулся на бок.

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При аварии один человек погиб, шестеро были доставлены в больницу.

Водителя-правонарушителя задержали в порядке ст.208 УПК Украины, уточняют в полиции.

Один человек погиб, шестеро госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье 01

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Один человек погиб, шестеро госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье 02
Один человек погиб, шестеро госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье 03

Источник: https://censor.net.ua/p3070942
 
 
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Маршрутки на базі Мерседес Спрінтер, та інших говнобусів мають бути заборонені!
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Та да, перекидаються на раз-два. При такій ширині занадто високі.
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Вон, ниже ИНФА. Ну и как? В какую тачку пассажиров усаживать, если на дорогах такое вот чмо рассекает?!
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Водитель "Volvo", устроивший вчера ДТП с маршруткой, ранее судим. В момент аварии мужчина был под влиянием марихуаны, метадона и амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
На освидетельствовании врач своим заключением подтвердил, что водитель находился под воздействием метадона, амфетамина и марихуаны. Также водитель ранее был неоднократно судим за кражи, и сбыт наркотического вещества.
Как ранее писал 061, ДТП случилось сегодня около 13:30. На перекрестке улиц Производственной и Карпенко-Карого в Шевченковском районе Запорожья. В патрульной полиции рассказали детали аварии. В маршрутку №5 врезался автомобиль "Volvo", за рулем которого был 48-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. В результате аварии маршрутка перевернулась на бок.

https://www.061.ua/news/2066071

Евробляхер сука

Одна людина загинула, шестеро госпіталізовані внаслідок ДТП за участю маршрутки в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6560
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Был бы на украинских номерах, так не употреблял бы наркотики и не устроил аварию?
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не знаю. я боюсь сесть за руль если пил вчера. Потому что меня по номеру авто на раз-два вычислят и мне не избежать наказания. А евробляхер не сбежал только потому что ударился и был под наркотой - ноги не несли. а так бы свалил в заказ и ищи его. так доступно или надо еще более упрощенно пояснить почему евробляха тут "при делах"?
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По словам патрульных,
В крови водителя, который врезался в маршрутку в Запорожье, обнаружили сразу три вида наркотиков. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-zaporozhe-marshrutka-nasmert-sbila-peshehoda-i-snesla-stolb-1169772.html?utm_source=page&utm_medium=lastnews
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин человек погиб, шестеро госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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