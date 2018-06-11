 Один человек погиб, шестеро госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления Нацполиции, 10 июня около 13:20 водитель автомобиля Volvo, двигаясь по улице Карпенко Карого в Запорожье, нарушил правила дорожного движения при проезде перекрестка. В результате - совершил столкновение с микроавтобусом Mersedes-Bens. От удара пассажирский транспорт, в котором находились 10 человек, перевернулся на бок.
При аварии один человек погиб, шестеро были доставлены в больницу.
Водителя-правонарушителя задержали в порядке ст.208 УПК Украины, уточняют в полиции.
На освидетельствовании врач своим заключением подтвердил, что водитель находился под воздействием метадона, амфетамина и марихуаны. Также водитель ранее был неоднократно судим за кражи, и сбыт наркотического вещества.
Как ранее писал 061, ДТП случилось сегодня около 13:30. На перекрестке улиц Производственной и Карпенко-Карого в Шевченковском районе Запорожья. В патрульной полиции рассказали детали аварии. В маршрутку №5 врезался автомобиль "Volvo", за рулем которого был 48-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. В результате аварии маршрутка перевернулась на бок.
https://www.061.ua/news/2066071
Евробляхер сука
В крови водителя, который врезался в маршрутку в Запорожье, обнаружили сразу три вида наркотиков. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-zaporozhe-marshrutka-nasmert-sbila-peshehoda-i-snesla-stolb-1169772.html?utm_source=page&utm_medium=lastnews