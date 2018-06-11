 Один человек погиб, шестеро госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления Нацполиции, 10 июня около 13:20 водитель автомобиля Volvo, двигаясь по улице Карпенко Карого в Запорожье, нарушил правила дорожного движения при проезде перекрестка. В результате - совершил столкновение с микроавтобусом Mersedes-Bens. От удара пассажирский транспорт, в котором находились 10 человек, перевернулся на бок.

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При аварии один человек погиб, шестеро были доставлены в больницу.

Водителя-правонарушителя задержали в порядке ст.208 УПК Украины, уточняют в полиции.

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