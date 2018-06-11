 Преступная группа, занимавшаяся сбытом, хранением и изготовлением огнестрельного оружия, задержана в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникаций полиции Киева.

В сообщении отмечается: "Правоохранители получили оперативную информацию о хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Следователи Подольского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и начали документирование действий злоумышленников.

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Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщил: "В ходе проведенных мероприятий правоохранители задокументировали, как двое мужчин продали ППШ, два магазина к нему и 92 патрона за почти 1500 долларов США. Согласно проведенной баллистической экспертизе, предметом сделки стали огнестрельное оружие и боеприпасы к огнестрельному нарезному оружию".

За несколько недель правоохранители провели второй этап контролируемой закупки: злоумышленники получили 2500 долларов США за пистолет Макарова и "Чезету", и по 16 патронов к каждому.

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Впоследствии во время третьей закупки полицейские задержали злоумышленников и провели обыск в гаражном помещении, в котором мужчины хранили огнестрельное оружие.

"В настоящее время задержали двух фигурантов за хранение и сбыт огнестрельного оружия. В помещениях, принадлежащих им во время санкционированных обысков изъяли разнообразное оружие, а также обнаружили мастерскую с приборами и станками для переработки и изготовления оружия и боеприпасов. После проведения следственных действий возможна дополнительная квалификация действий правонарушителей. Следователи задерживают злоумышленников по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и готовят ходатайство в суд об их ареста", - добавил Владислав Ищенко.

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