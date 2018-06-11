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Все про:Киев (15994) оружие (3463) Нацполиция (7584)

 Преступная группа, занимавшаяся сбытом, хранением и изготовлением огнестрельного оружия, задержана в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ провели несколько оперативных закупок, задокументировали продажу дельцами огнестрельного оружия и боеприпасов, а затем в помещениях, принадлежащих им разоблачили мастерскую и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов и принадлежностей для их изготовления и переработки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникаций полиции Киева.

В сообщении отмечается: "Правоохранители получили оперативную информацию о хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Следователи Подольского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и начали документирование действий злоумышленников.

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Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщил: "В ходе проведенных мероприятий правоохранители задокументировали, как двое мужчин продали ППШ, два магазина к нему и 92 патрона за почти 1500 долларов США. Согласно проведенной баллистической экспертизе, предметом сделки стали огнестрельное оружие и боеприпасы к огнестрельному нарезному оружию".

За несколько недель правоохранители провели второй этап контролируемой закупки: злоумышленники получили 2500 долларов США за пистолет Макарова и "Чезету", и по 16 патронов к каждому.

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Впоследствии во время третьей закупки полицейские задержали злоумышленников и провели обыск в гаражном помещении, в котором мужчины хранили огнестрельное оружие.

"В настоящее время задержали двух фигурантов за хранение и сбыт огнестрельного оружия. В помещениях, принадлежащих им во время санкционированных обысков изъяли разнообразное оружие, а также обнаружили мастерскую с приборами и станками для переработки и изготовления оружия и боеприпасов. После проведения следственных действий возможна дополнительная квалификация действий правонарушителей. Следователи задерживают злоумышленников по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и готовят ходатайство в суд об их ареста", - добавил Владислав Ищенко.

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Преступная группа, занимавшаяся сбытом, хранением и изготовлением огнестрельного оружия, задержана в Киеве, - Нацполиция 01
Преступная группа, занимавшаяся сбытом, хранением и изготовлением огнестрельного оружия, задержана в Киеве, - Нацполиция 02
Преступная группа, занимавшаяся сбытом, хранением и изготовлением огнестрельного оружия, задержана в Киеве, - Нацполиция 03
Преступная группа, занимавшаяся сбытом, хранением и изготовлением огнестрельного оружия, задержана в Киеве, - Нацполиция 04
Преступная группа, занимавшаяся сбытом, хранением и изготовлением огнестрельного оружия, задержана в Киеве, - Нацполиция 05
Преступная группа, занимавшаяся сбытом, хранением и изготовлением огнестрельного оружия, задержана в Киеве, - Нацполиция 06
Преступная группа, занимавшаяся сбытом, хранением и изготовлением огнестрельного оружия, задержана в Киеве, - Нацполиция 07

Источник: https://censor.net.ua/p3070941
 
   
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комментарий отмечен как спам  
 
Взять бы топор и всех зарубить.
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А чого ще й ніхто досі не плаче на тему- ну авакоф-рюкзакоф,єта паказуха,ані фсьо укралі?
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Порошу вас на дві позиції вниз опуститись...бо вас,ідіотів ,багато...
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Навіщо вниз, коли є те , що зверху? Цього достанньо.. Щодо ідиотизму - питання дуже спірне.. Перше квітня 2019 року це покаже..
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Распечатай фотографии на нескольких плакатах, добавь веселый логотип и собрав группу поддержки, выходи завтра в центр Киева.
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Группу поддержки небесплатно. По 180 гривен за час.
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Нє,ну я так просто хотів запитати...ну просто мені цікаво було...Я,власне кажучи,з глибоким презирством ставлюсь до нашої влади.Паєтаму,распєчатай шо хош,і йди нах...можеш збирати групу,а можеш і не збирати,цілком на твій вибір....
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Те кто сейчас вооружает народ должны ПООЩРЯТЬСЯ ...
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Если исключить пистолеты т револьверы (к сожалению), то вооружиться можно и в магазине.
Законно и не таким хламом.
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Пистолеты должны быть у каждого в кармане ,не ходить же с ружом по городу ... Злочинну групу, що займалася збутом, зберіганням і виготовленням вогнепальної зброї, затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4878
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У большинства "верных ленинцев", пистолеты есть.
А остальные, как то не вписываются в идиллию...

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опять реконструкторов заторбили с ММГ...
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Кухонний ніж теж зброя? Виклали все що знайшли.))
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Опять грицак несчастных коллекционеров щимит.
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Ну и цены у этих придурков а масла в голове видимо ноль ,могли бы догадаться ,что если кто-то повёлся на такие цены ,то это явно мусора !!!
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Більш схоже на "чорних копачів".. До речі - обценьки теж зброя?
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Обценьками, пане Леонид Днепр, зручно касабам нігті зривати.
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Тоді нагороджувати треба панство.. За натхнення ..
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ООО...в умілих руках ще й яка))))Дантисти то ж звірюки)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПреступная группа, занимавшаяся сбытом, хранением и изготовлением огнестрельного оружия, задержана в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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