 "Разработку и производство серьезных дронов сделали бессмысленными, а испытания и применение поставили вне закона", - Касьянов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
По мнению Каьсянова "Разработку и производство серьезных дронов сделали бессмысленными, а испытания и применение поставили вне закона".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, с 1 июня Госавиаслужба ввела новый порядок использования беспилотников в Украине.
Рішення Європейського суду з прав людини: "Ідентифікація користувача інтернету за IP-адресою порушує право на повагу до приватного та сімейного життя."
уже начали - открыли в виннице экпериментальную дронную фабрику.
енто первый вид дронов.
а второй -
будут новые дроны возить шекалад с липецка-росии в днр-