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Все про:беспилотник (535) Госавиаслужба (49) Касьянов Юрий (12)

 "Разработку и производство серьезных дронов сделали бессмысленными, а испытания и применение поставили вне закона", - Касьянов

Волонтер Юрий Касьянов, занимающийся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов для украинской армии, жестко раскритиковал новые правила для беспилотников, которые ввела с 1 июня Госавиаслужба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

По мнению Каьсянова "Разработку и производство серьезных дронов сделали бессмысленными, а испытания и применение поставили вне закона".

Разработку и производство серьезных дронов сделали бессмысленными, а испытания и применение поставили вне закона, - Касьянов 01

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, с 1 июня Госавиаслужба ввела новый порядок использования беспилотников в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/p3070922
 
   
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Если кто не понял - запретили снимать дворцы в которых они живут.
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А еще нельзя курить и пить в общественных местах. Короче я б не парился по поводу законов каких-то.
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Курящих в общественных местах я бы как раз с помощью дронов и отлавливал. Желательно также снабдить дрон наручниками и специальным роботом, который эти наручники на нарушителя одевает.
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Отстаем от рашки на целый год. Но ничего, ставленник пуйла, лолита догонит.
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Не розумію, що заважає проєктувати і розробляти дрони не порушуючи закон? Переживає, найбільше, кацабська наволоч, яка під видом волонтерів збирала дрони з парашинських вузлів і підривала артсклади та займалась шпіонажем.
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А , что у параши есть годные узлы?моторы бесколлекторные ? Esc?Там отставания лет на 20ть.
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А как теперь Геращенко с Аваковым и прочими Тетеруками и Турчиновами будут нас по АйПи вычислять? "Розробку й виробництво серйозних дронів зробили безглуздими, а випробування і застосування поставили поза законом", - Касьянов - Цензор.НЕТ 5744 "Розробку й виробництво серйозних дронів зробили безглуздими, а випробування і застосування поставили поза законом", - Касьянов - Цензор.НЕТ 7668
Рішення Європейського суду з прав людини: "Ідентифікація користувача інтернету за IP-адресою порушує право на повагу до приватного та сімейного життя."
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Это кто ещё не понял , чтобы землянки нашей бедноты не снимали.
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из шекалада будут делать дроны.

уже начали - открыли в виннице экпериментальную дронную фабрику.

енто первый вид дронов.

а второй -

будут новые дроны возить шекалад с липецка-росии в днр-
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А нічого було над "скромними хатинками" можновладців літати, і їх відео в Ю-туб викладати... І нічого отими саморобками відбирати масло з ікрою у справжніх проффесіоналів, типа Пашинського і його орлів з Укроборонпрому.

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Тот случай, когда утешает принцип "строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения".
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И кто будет следить за исполнением этого Временного порядка?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Разработку и производство серьезных дронов сделали бессмысленными, а испытания и применение поставили вне закона", - Касьянов
 
 
 
 
 
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