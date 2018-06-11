 "Разработку и производство серьезных дронов сделали бессмысленными, а испытания и применение поставили вне закона", - Касьянов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

По мнению Каьсянова "Разработку и производство серьезных дронов сделали бессмысленными, а испытания и применение поставили вне закона".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, с 1 июня Госавиаслужба ввела новый порядок использования беспилотников в Украине.