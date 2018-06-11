 Чиновник налоговой инспекции задержан на Херсонщине на взятке 7,5 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативники Нацполиции получили информацию, что чиновник вымогал у местного частного предпринимателя взятку. За 7500 гривен налоговик обещал мужчине не препятствовать его деятельности, связанной с оказанием услуг по перевозке пассажиров на время курортного сезона.

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Сегодня полицейские задокументировали противоправную деятельность чиновника во время получения им первой части взятки в сумме 2500 гривен.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

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