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Все про:взятка (3845) Херсонщина (658) ГФС (2605)

 Чиновник налоговой инспекции задержан на Херсонщине на взятке 7,5 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Херсонской области на взятке задержали руководителя одного из районных отделений государственной налоговой инспекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник налоговой инспекции задержан на Херсонщине на взятке 7,5 тыс. грн, - Нацполиция 01

Оперативники Нацполиции получили информацию, что чиновник вымогал у местного частного предпринимателя взятку. За 7500 гривен налоговик обещал мужчине не препятствовать его деятельности, связанной с оказанием услуг по перевозке пассажиров на время курортного сезона.

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Сегодня полицейские задокументировали противоправную деятельность чиновника во время получения им первой части взятки в сумме 2500 гривен.

Чиновник налоговой инспекции задержан на Херсонщине на взятке 7,5 тыс. грн, - Нацполиция 02

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

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Источник: https://censor.net.ua/p3070900
 
 
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Такую мелочь стали брать? Стыд и срам чиновникам Чиновника податкової інспекції на Херсонщині затримано на хабарі 7,5 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6764
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник налоговой инспекции задержан на Херсонщине на взятке 7,5 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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