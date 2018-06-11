 Суд арестовал догхантера Святогора до 9 июля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд поддержал соответствующее ходатайство прокуратуры, которое накануне поступило в суд, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На Святогора прямо в зале суда надели наручники и отправили в СИЗО.

Присутствующие зоозащитники приветствовали такое решение суда.

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