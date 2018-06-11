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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:животные (640) суд (20996) Богачук Олег (603) Святогор (1)

 Суд арестовал догхантера Святогора до 9 июля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский райсуд Киева сегодня рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения охотнику на собак (догхантеру) Алексею Святогору и определил его в виде содержание под стражей до 9 июля.

Суд поддержал соответствующее ходатайство прокуратуры, которое накануне поступило в суд, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На Святогора прямо в зале суда надели наручники и отправили в СИЗО.

Присутствующие зоозащитники приветствовали такое решение суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отключение электричества, самоотвод судьи и митинг: Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство об аресте киевского догхантера Святогора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд арестовал догхантера Святогора до 9 июля 01
Суд арестовал догхантера Святогора до 9 июля 02
Суд арестовал догхантера Святогора до 9 июля 03
Суд арестовал догхантера Святогора до 9 июля 04

Суд арестовал догхантера Святогора до 9 июля 05
Суд арестовал догхантера Святогора до 9 июля 06
Суд арестовал догхантера Святогора до 9 июля 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала известного киевского догхантера Святогора - за убийство животных ему "светит" 5 лет заключения

Источник: https://censor.net.ua/p3070893
 
   
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Отлично. Сучара все-таки попался. Теперь, надеюсь, получит свои 5 лет. Суд арестовал догхантера Святогора до 9 июля - Цензор.НЕТ 7880
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теперь надо посадить тех тварей которые выгуливают своих псин без поводка и намордника, и которые не убирают дерьмо за своими блохастыми

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Это другая проблема и требует своего решения...
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Иди полечи сначала тех, кто бычки свои и мусор до урны донести не может, а потом про какашки расскажешь !
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Я би його голодним псам краще скормив . Хоч якась з нього користь була б. Суд заарештував догхантера Святогора до 9 липня - Цензор.НЕТ 1549
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Ладно кошаков, а собаков за что?...)))
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Ты при кошатниках такое не вздумай сказать, а то порвут на ремни...
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Так в убийстве собак хоть какой-то смысл есть. Во-первых они больше - легче попасть. Из шуры можно шапку сделать, а мясо корейцам отдать. А потом понаблюдать за дрыгающим ногами нелюбителе кошек.
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Через месяц о нем никто не вспомнит. Через пять недель ему дадут символическое "порицание" и отпустят.
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до того момента,когда оно снова не начнет убивать. И не хвастаться этим в ФБ. Тогда уже граната взорвется не в его пустой квартире. А там,где у него под брюками мозг.
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Хотелось бы, чтобы в СИЗО был хотя бы один хозяин собаки...
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Точно, всех хозяев собак, которые не умеют содержать своих псов - в СИЗО.
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Я так понимаю, что ты уже с собачкой встретился, раз такой злой на них. Суд заарештував догхантера Святогора до 9 липня - Цензор.НЕТ 8911
Но, видимо, так и не понял того урока.
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Толерантность и отсутствие групп отстрела Святогоров-Боек-Ахметовых-Бондаренок-и прочейвнутриукраинской ваты погубят Украину!
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Неплохо бы теперь арестовать убийц украинцев ...
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Ну,прецедент есть.. Это уже к любителям фтизиатрии относится.
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Крррррруто!
Убийцу собак под стражу!
Убийцу сотни Майдановцев Солодовника под домашний арест! Убийцу Крісина под домашний арест!
Украина понад усе!
Плюют нам в лицо таки понад усе! Негрі такого бі не терпели
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Не Солодовника, а Садовника. Фамилия убийцы протестующих, отпущенного жытыпоновой властью - Садовник.
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сухорукого садовника,-прямого убийцу, какая-то манд... выпустила и он слынял на раисию
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юрец красков, а водочкой качаться пробовал?
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Ты пишеш якобы смешную фразу компъютерному боту у которого цель не общаться с тобой а распространить вирус по ссылке! Не будь идиотом!
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Пустить это чмо по минному полю ордла, а за ним, на безопасном расстоянии, собачек, святогор-хантеров!
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он АТО боится даже в словах упоминать... С 14 года ни разу не изъявил интереса. Но друзей с оружием заводит регулярно.
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абсолютна бездіяльність влади і породжує таких "святогорів"....за минулий рік маса випадків нападу бродячих псів на людей (смерть, каліцтва...) Це має якось регулюватися державою....
Де кримінальна відповідальність власників собак, які загризають і калічать людей?
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Зі зграями агресивних собак теж треба щось вирішувати.
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Ну нехай собі створює якусь організацію,яка допоможе мінімізувати цю, дійсно,актуальну проблему. Але зараз він для мене - шаріков.
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хорошо бы в "хату" к тем, кто любит животных...
и чтобы каждый вечер для паскуды перестал быть томным... все 2 месяца
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А як він вбивав бродячих собак, гуманно чи по-садистські ? Якщо гуманно - одним пострілом, то це краще ніж кидати цю бродячу собаку напризволяще.
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У нас на форумі також є користувач, котрий пишається своїм отруюванням собак.. Крім хисту до шкуродерства , недавно він ще й хист до графоманства відкрив в собі..
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и не только. Но самое паскудное - он реально гордится живодерством. И других учит.
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Для мене гірше інше - те що йому дозволяють це робити тут на форумі.. Жодної реакції на рецепти та пігулки для вбивства тварин.. А якщо завтра йому захочеться людину вбити?
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я тоже об этом писала. Хорошо,что пасквили закрыли. А что до людей... Как ты думаешь,человек ,смакующий вид трупов,склонен к убийству? Я думаю,да. Вот как этот святогор. Убил животное - и понеслось.
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Я б до такого лікаря ніколи не пішов на прийом.. Йому - що собаку отруїти, що людину..
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Ну вот Вы все сами правильно и сказали. Давайте не будем его обсуждать. Правильно Таня Помолова тогда написала - оно того не стоит.
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Почти как Дирлевангер!!! Тоже европеец, кстать, был...
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До роССійського живодера Мільчакова далеко і самому Дерлівангеру !
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Я написал, что эту тварь надо вздрогнуть на березе, а цензор удалил мой коммент !! Я давно заметил, что здесь админы на стороне мразей стоят !
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Вместо этого бездушного пса должны работать легально в правовом поле какие-то службы. Что-нибудь уже создано в замен этому злодейству? Или будут множиться несчастные бездомные животные, разводя антисанитарию и болезни?
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..если не ошибаюсь начальной точкой был "разрыв какой" -то соседской собаки за то, что покусала ребёнка , кстати хозяйка той собаки громче всех в зале кричала, а дальше понеслось..
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Травил бездомных собак и выкладывал в социальных сетях. Вся его ошибка, что он пропагандировал это, а не делал это втихую. Вызов обществу.
Я его не оправдываю, раньше даже осуждал. А когда моего ребенка чуть не порвала бездомная псина, я его понял.
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В підозрі фігурує програма на УТ-1 за 13 рік. Буцімто щось там не так з ідеологічним змістом висловлювань.
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Былинное имя Святогор никак не может быть фамилией. Это наверняка кацапский "родноверец", напяливший на себя чуждое им, мокшам имя древнеславянского богатыря. А на деле это такое же говно, как его единоверец садист и фашист Мильчаков. Я бы его приговорил к 5 годам содержания в вольере с отловленными бродячими собаками. Будут голодными - сожрут его. Пусть просит у других кацапов еду для собак и себя.
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Это всего лишь Ваше мнение. Мильчаков отрезал голову щенку и гордился этим. Не припомню чего-то подобного за Святогором. Да, жаль собачек, но ровно до того момента как стая нападает на Ваших близких. А после этого - лучше превентивно опасность уничтожить. На всякий случай.
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Если уже смаковать такие новости, то параллельно надо давать новость про то, как мужика, идущего за водой с ведром атаковали два питбуля. Хозяин сидит... дома с довольной рожей, мужик в больнице. По "Украине" сегодня было аккурат перед трансляцией про этого догхантера. Жалко не могу в инете найти, задолбали предложениями зарегистрироватся.
А то у нас одни бедные собачки
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О, коллега выложил ссылку на ICTV чуть выше, спасибо ему.
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Как же много людей, считающих что он не прав. А что вы все сами сделали? Может кто-то из правильных и сердобольных подобрал бездомного пса и забрал его к себе домой? Или владельцы собак озаботились и почитали что делать при отравлении их любимцев изониазидом и тягают с собой шприц и простейший антидот - витамин В6? Эту информацию я нарыл в гугле за 5 минут, кстати..
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а что - травить изониазидом это законно? Или это надо делать систематически и повсеместно? Так где та грань,когда отравитель не начнет травить людей?
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За вбивство людини в ДТП - 2 роки умовно, а за безпритульного пса, якого бидло - господар викинув на вулицю 5 років? Що буде далі?
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Этой мрази, нужно было голову отбить битой, а не судить подобным образом.
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Ужас, человека закрыли из за зверюшки! Эти экоидиоты и зоовлюблённые из за своих пристрастий готовы уничтожить человека. Отвратительный судебный шабаш над личностью. Святогор держись!
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А ахметов не сидит, а лена бондаренко тоже не сидит, кучма развалил армию и тоже всё нормально. 10 000 украинцев укокошели, а сажать как-бы некого. Оруэл отдыхает.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд арестовал догхантера Святогора до 9 июля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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