 Суд арестовал догхантера Святогора до 9 июля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд поддержал соответствующее ходатайство прокуратуры, которое накануне поступило в суд, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На Святогора прямо в зале суда надели наручники и отправили в СИЗО.
Присутствующие зоозащитники приветствовали такое решение суда.
Но, видимо, так и не понял того урока.
Убийцу собак под стражу!
Убийцу сотни Майдановцев Солодовника под домашний арест! Убийцу Крісина под домашний арест!
Украина понад усе!
Плюют нам в лицо таки понад усе! Негрі такого бі не терпели
Де кримінальна відповідальність власників собак, які загризають і калічать людей?
и чтобы каждый вечер для паскуды перестал быть томным... все 2 месяца
Я его не оправдываю, раньше даже осуждал. А когда моего ребенка чуть не порвала бездомная псина, я его понял.
А то у нас одни бедные собачки