 "Прикопайте и все. Он россиянин, не заморачивайтесь", - донецкие террористы отказываются даже хоронить российских "коллег". ФОТО

Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ., дополнив информацию об уничтоженном в 2016 году российском наемнике "Альхаране".
Блогер разместил фотографии уничтоженного наемника и переписку российского пособника террористов Михаила Полынкова с другими террористами, где говорится о плохом отношении со стороны донецких террористов к ликвидированному российскому "коллеге".
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Источник: https://censor.net.ua/p3070871
Видно руки, видно ноги, видно роги."
Видно руки, видно ноги, видно я...ці
конецяйцо.
Видно руки, видно ноги, та не видно я...ці...
Может даже нефть получится!
9 месяцев назад
Похоронного дела мастер.
Итак могила и все что с ней связано. Следуя нормативу, время для рытья могилы в типе почв 1- 1,4 человеческих часов в летнее время(гроб стандартный).В зимнее время при промерзании грунта до 0,5 метра- 3 человеческих часов(гроб стандартный). Расстояние кладбищ от жилых зон должно быть не менее 500 метров. Грунтовые воды должны быть не ближе 2 м от поверхности почвы при их наиболее высоком стоянии. В случае если нет участков соответствующих этому требованию, отводимая территория под кладбище дренируется. Таким образом глубина могилы не глубже 2м это требование СЭС. Первые 7 лет происходит активное разложение останков, которое отравляет почву вокруг и попадание химических соединений в грунтовые воды опасно для окружающих, следующие 8 лет происходит полный процесс минерализации и могилу можно использовать повторно. Захоронение выше 1,5 метров так же представляет угрозу окружающим, к этому же есть опасность того что до останков доберутся животные.
За "Братский народ" надо бить в сторону звука, а потом добавить.
Прикипали на удобрение, на будущие чернозёмы Украины!
ванюша, Полынков, во солдаты.
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно яйці.
И опять побежишь по дорожке!
- Доктор, не надо... Вы и так уже мне пришили двадцать ножек.
Пы.Сы. Доктор - швея-мотористка)))))
Собаки бродячие - лучший "могильщик" для ватника!
Каждый ватник должен пройти свой "жизненный путь" сквозь тернии желудочно-кишечного тракта падальщика!
Пусть их собаки задними лапами хоронят...
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,
Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...
Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!
Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.
Закопали под табло:
"Неопознанный ху.ло".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.