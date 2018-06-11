 "Прикопайте и все. Он россиянин, не заморачивайтесь", - донецкие террористы отказываются даже хоронить российских "коллег". ФОТО

Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ., дополнив информацию об уничтоженном в 2016 году российском наемнике "Альхаране".

Блогер разместил фотографии уничтоженного наемника и переписку российского пособника террористов Михаила Полынкова с другими террористами, где говорится о плохом отношении со стороны донецких террористов к ликвидированному российскому "коллеге".

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