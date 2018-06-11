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Все про:терроризм (17873) наемники РФ (487) Полынков (1)

 "Прикопайте и все. Он россиянин, не заморачивайтесь", - донецкие террористы отказываются даже хоронить российских "коллег". ФОТО

Донецким террористам для избежания лишних проблем отдаются приказы "по тихому" закапывать российских наемников, воюющих на их стороне.

Об этом в Twitter  написал блогер Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ., дополнив информацию об уничтоженном в 2016 году российском наемнике "Альхаране".

Блогер разместил фотографии уничтоженного наемника и переписку российского пособника террористов Михаила Полынкова с другими террористами, где говорится о плохом отношении со стороны донецких террористов к ликвидированному российскому "коллеге".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Донбассе ликвидировали двух наемников РФ, - разведка

Прикопайте и все. Он россиянин, не заморачивайтесь, - донецкие террористы отказываются даже хоронить российских коллег 01

Также читайте: За шесть месяцев украинские воины на одной позиции на Светлодарской дуге уничтожили 15 террористов и ранили 13, - Мысягин


Прикопайте и все. Он россиянин, не заморачивайтесь, - донецкие террористы отказываются даже хоронить российских коллег 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На боевых не был, сука #баная! Комендатура! Я в 18 лет могу умереть!", - российские наемники устроили драку в оккупированном Стаханове. ВИДЕО

Прикопайте и все. Он россиянин, не заморачивайтесь, - донецкие террористы отказываются даже хоронить российских коллег 03

Источник: https://censor.net.ua/p3070871
 
   
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Джамбул ... Там тепло ...Там моя мама ....
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Та ХЗ, звідков тей фаршмак. Народився в Джамбулі. ВК видано в Архангельській губерні. Тут доречі є мої родичі. Більшість від водяри вже на тому світі.
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А остался бы этот фаршмак в Джамбуле - спился бы.
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Каменщик, уважаемая профессия вообще то в Украине.
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Семья казаха получит миллион и купит себе новую юрта.
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"Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги." "Прикопайте и все. Он россиянин, не заморачивайтесь", - донецкие террористы отказываются даже хоронить российских "коллег" - Цензор.НЕТ 6168
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это как раз тот случай когда ног уже не видно.Респект ВСУ!
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Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно я...ці
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ймовірно що я..ця на гиляці десь щне теліпаються або у гніздечко яке на дереві влучили
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И дорога-ая не узна-ает, какой танкиста был конец яйцо.
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Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, та не видно я...ці...
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Весь вопрос состоит лишь в одном: на какую глубину правильно помещать органические удобрения, присылаемые из России, в украинский чернозем. Я правильно понял материал статьи?
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Закопай выше- отравит урожай, закопай ниже - яд попадет в грунтовые воды. Как вариант - мобильной катапультой отправлять на родину.
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Так как удобрения токсичны, то для долгой переработки надо поглубже!
Может даже нефть получится!
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Хоронить на два метра в глубину. сверху - мешок извести. (Закисление грунта снимает, которое от гниющего тела происходит). Потом землю. На следующий год, когда земля осядет - посадить яблоню... Если карликовая пальмета - через 5 лет будет хороший урожай...
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Глеб В

9 месяцев назад
Похоронного дела мастер.
Итак могила и все что с ней связано. Следуя нормативу, время для рытья могилы в типе почв 1- 1,4 человеческих часов в летнее время(гроб стандартный).В зимнее время при промерзании грунта до 0,5 метра- 3 человеческих часов(гроб стандартный). Расстояние кладбищ от жилых зон должно быть не менее 500 метров. Грунтовые воды должны быть не ближе 2 м от поверхности почвы при их наиболее высоком стоянии. В случае если нет участков соответствующих этому требованию, отводимая территория под кладбище дренируется. Таким образом глубина могилы не глубже 2м это требование СЭС. Первые 7 лет происходит активное разложение останков, которое отравляет почву вокруг и попадание химических соединений в грунтовые воды опасно для окружающих, следующие 8 лет происходит полный процесс минерализации и могилу можно использовать повторно. Захоронение выше 1,5 метров так же представляет угрозу окружающим, к этому же есть опасность того что до останков доберутся животные.
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Треба поглибше, бо трупні яди дуже отруйні. А воно при такій жарі смердітиме довго.
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вольный каменщик...не те нынче масоны пошли "Прикопайте и все. Он россиянин, не заморачивайтесь", - донецкие террористы отказываются даже хоронить российских "коллег" - Цензор.НЕТ 2427
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Думал козломордый баблишка срубить по-легкому, а оно вон как получается, как пса бешеного под забором того кого рюзьге "не бросают, ни-ни..."
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вот все у кацапов через жопу... Даже телепорт.
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Танком его, что ли, переехало? Плоский какой-то.
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Ненене! Надо хоронить! Чернозем - он удобрения требует, а так собаки растащат!!!
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......раз и ты на ПОМОЙКЕ !!!! а УКРАИНСКИЕ ВОЙНЫ защищают свою страну , им ЧЕСТЬ , СЛАВА и ПОЧЕТ !!!
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ихтамнет... теперь уже нет (но смердеть будет если мелко прикопают)
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ну вот . русские своих не бросают . они их прикапывают
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Весьма и вполне, так сказать, согласен.
За "Братский народ" надо бить в сторону звука, а потом добавить.
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Та все правильно сепары сделали, думали отправить домой, но Казахстан не его дом!
Прикипали на удобрение, на будущие чернозёмы Украины!
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Не ходил бы ты, ванюша, Полынков, во солдаты.
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"может даже в наградной внести " !!!! "Прикопайте і все. Він росіянин, не заморочуйтеся", - донецькі терористи відмовляються навіть ховати російських "колег" - Цензор.НЕТ 5536 типа героически откинул ноги . причем в прямом смысле "Прикопайте і все. Він росіянин, не заморочуйтеся", - донецькі терористи відмовляються навіть ховати російських "колег" - Цензор.НЕТ 5536
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А скільки ще такого падла нам прийдеться по посадкам розшукувати та потім утилізувати...от же ж дурна робота...
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Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно яйці.
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в 34 года военный билет? и фото - какои то мальчик а не 34 летнии мужчина, что то подозрительно или точнее, есть сомнение в правдивости документов.
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это да, то что мухлил документами, пофиг, лишь бы тушка на фото его.
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Это не его военник. читай внимательно последний абзац сообщения.
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так данные из военника - смотри на год рождения и год выдачи, закончевшему средную школу - каменщику
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год рождения 18. июля 1977, год выдачи военника 16. июня 2011 - сам посчитаешь или как?
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да ещё - срочники получает начиная службу, возможно после присяги, возможно и до, но точно в начале
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скрепненько... по доброму... животные бл...
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Так он что, на Ивана Купала не будет прыгать через костер?
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и веночек плести не будет тоже. Ни на Купала,ни на Рождество.
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ну,если подвесить на крюк и обернуть жестью - то может получится колокольчик..
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- Вот пришью тебе новые ножки
И опять побежишь по дорожке!
- Доктор, не надо... Вы и так уже мне пришили двадцать ножек.
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- еще двадцать и будешь сороконожкой))))
Пы.Сы. Доктор - швея-мотористка)))))
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Погиб в 16-м. Че то вы поздновато о нем вспомнили.
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Хорошо хоть вообще вспомнили, родные до сих пор ищут.
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Гибнут люди. А эта тварь просто сдохла.
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Тролику, на звуки "чьо" і "дьік" у нас стріляють без попередження. Ти спалився. Зміни погоняло і айпі.
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На ютубі було в 2014 відео з дамбасу, чувак їде на легковушці а обабіч дороги стирчать чиїсь руки та ноги присипані трохи землею.
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А прикапывать зачем?
Собаки бродячие - лучший "могильщик" для ватника!
Каждый ватник должен пройти свой "жизненный путь" сквозь тернии желудочно-кишечного тракта падальщика!
Пусть их собаки задними лапами хоронят...
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Свежайшая новость двухлетней давности. Неужели последнего кацапа в лугандоне уничтожили еще два года назад?
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Просто прикапывают по привычке и уже молча.
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Эта ветка полна русофобии! Одни фошизды и биндеровцы! Хунта одним словом. "Прикопайте і все. Він росіянин, не заморочуйтеся", - донецькі терористи відмовляються навіть ховати російських "колег" - Цензор.НЕТ 4040
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Ехал Ваня воевать,
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,

Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...

Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!

Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!

Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.

Закопали под табло:
"Неопознанный ху.ло".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Прикопайте и все. Он россиянин, не заморачивайтесь", - донецкие террористы отказываются даже хоронить российских "коллег". ФОТО
 
 
 
 
 
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