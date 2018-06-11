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 Наемник ЧВК "Вагнера" Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer. ФОТОрепортаж

Наемник ЧВК "Вагнера" Евгений Антипов, который ранее разыскивался за массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года и был внесен в базу "Миротворец", год назад был уничтожен в Сирии.

Об этом в Twitter пишет блогер Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

"Антипов Евгений Юрьевич (Одесса, 11/06/86) разыскивался за массовые беспорядки в Одессе, погиб 09/06/17 наёмником ЧВК "Вагнера" в Сирии. Данных об участии в боевых действиях на Донбассе нет", - пишет блогер.

Наемник ЧВК Вагнера Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer 01

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Necro Mancer также отмечает, что вместе с наемником Антиповым год назад в Сирии были уничтожены еще четыре наемника-"вагнеровца".

Наемник ЧВК Вагнера Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer 02

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Наемник ЧВК Вагнера Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer 03

Антипов также получил медаль от ЧВК "Вагнера".

Наемник ЧВК Вагнера Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer 04

Антипов ранее был внесен в базу сайта "Миротворец".

Наемник ЧВК Вагнера Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer 05

Источник: https://censor.net.ua/p3070866
 
   
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ну,хоть мядальку отхватил после зашквара...
не зря,значит,прожил..
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В Україні кажуть: "Внадиться глечик по воду ходить - буде ходить, поки "вухо" не ввірвуть...". В Одесі не вдалося знайти собі "пригод на задницю", так знайшов у Сирії... Менше лайном "ватяним" в Одесі смердіть буде...
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Пломбир Вкусный‏ @plombirvkus 10 июн.
А где похоронен?



Наемник ЧВК "Вагнера" Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer - Цензор.НЕТ 513Necro Mancer‏ @666_mancer 10 июн.
Ростов-на-Дону



Наемник ЧВК "Вагнера" Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer - Цензор.НЕТ 513Пломбир Вкусный‏ @plombirvkus 10 июн.
Каким же нужно быть долба...бом, чтоб с Одессы поехать в Сирию, там подохнуть и вернуться грузом200 в Ростовскую область... Его могилу никто из знакомых и родни даже проведовать не будет
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Кладбища на рассиси отдельный разговор, раньше часто ездили к родственникам, родня не родня никто там особо не смотрит за могилами, приезжали из Украины что бы порядок навести. Оно и видно на фото, новые захоронения а трава по шею...
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Прикопали в глухом углу собачьего кладбища.
Вот такая предателя
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Гумус скрепоголовий. Земля скловатою. Амінь!
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Пока 10 пидарассеян подохнут 1000 "дядяВовамыстобой" подрастет и возьмет в руки оружие.
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Не факт, китайчата не особо за дядю вову рваться будут...
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Миротворец уже покойников вносит?
На сайте фотка с памятника...
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Не, на миротворце он еще живой, а потом вот так...
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Та і йух з ним.Земля йому бетоном,гниді.
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Кацап по-хитрому ухилився від кримінальної відповідальності за свої вчинки.
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Почему у украинских блогеров всегда такие пошлые ники?
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Рисую сценарий: через месяц-два это надгробие будет снято ночью какими-нибудь "ханыгами" и продано "на пропой" какому-нибудь "гробовых дел мастеру", который зашлифует "морду лица", ФИО и даты, высечет другие ФИО и даты, а также "морду лица", и продаст родственникам другого "ихтамнета", за хорошие бабки... Или проще, "гробовых дел мастер" сделает всё сам, без промежуточного звена (бомжей)....
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вот так бы всех про кацапских находили бы! Найманця ПВК "Вагнера" ​​Антипова, якого розшукували за масові заворушення у 2014 році в Одесі, рік тому було знищено в Сирії, - блогер Necro Mancer - Цензор.НЕТ 9602
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Наконец-то он защитил рузьгемир полностью!
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Судя по составу - утилизация и зачистка "концов".
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНаемник ЧВК "Вагнера" Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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