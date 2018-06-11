 Наемник ЧВК "Вагнера" Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer. ФОТОрепортаж

Об этом в Twitter пишет блогер Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

"Антипов Евгений Юрьевич (Одесса, 11/06/86) разыскивался за массовые беспорядки в Одессе, погиб 09/06/17 наёмником ЧВК "Вагнера" в Сирии. Данных об участии в боевых действиях на Донбассе нет", - пишет блогер.

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Necro Mancer также отмечает, что вместе с наемником Антиповым год назад в Сирии были уничтожены еще четыре наемника-"вагнеровца".

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Антипов также получил медаль от ЧВК "Вагнера".

Антипов ранее был внесен в базу сайта "Миротворец".