 Наемник ЧВК "Вагнера" Антипов, который разыскивался за массовые беспорядки в 2014 году в Одессе, год назад был уничтожен в Сирии, - блогер Necro Mancer. ФОТОрепортаж

Об этом в Twitter пишет блогер Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.
"Антипов Евгений Юрьевич (Одесса, 11/06/86) разыскивался за массовые беспорядки в Одессе, погиб 09/06/17 наёмником ЧВК "Вагнера" в Сирии. Данных об участии в боевых действиях на Донбассе нет", - пишет блогер.
Necro Mancer также отмечает, что вместе с наемником Антиповым год назад в Сирии были уничтожены еще четыре наемника-"вагнеровца".
Антипов также получил медаль от ЧВК "Вагнера".
Антипов ранее был внесен в базу сайта "Миротворец".
не зря,значит,прожил..
А где похоронен?
Necro Mancer @666_mancer 10 июн.
Ростов-на-Дону
Пломбир Вкусный @plombirvkus 10 июн.
Каким же нужно быть долба...бом, чтоб с Одессы поехать в Сирию, там подохнуть и вернуться грузом200 в Ростовскую область... Его могилу никто из знакомых и родни даже проведовать не будет
Вот такая предателя
На сайте фотка с памятника...