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 Пособнику оккупантов из "крымской самообороны" Мартояну сообщено о подозрении в похищении евромайдановцев Щекуна и Ковальского, – полиция АРК. ФОТО

Управление Нацполиции Автономной Республики Крым и Севастополя сообщило о подозрении одному из главарей так называемой самообороны Крыма Армену Мартояну в похищении активистов Евромайдана Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления полиции, на данный момент Армена Мартояна подозревают в совершении шести преступлений, за совершение которых ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Пособнику оккупантов из крымской самообороны Мартояну сообщено о подозрении в похищении евромайдановцев Щекуна и Ковальского, – полиция АРК 01

Армен Мартоян (в центре с оружием)

Ранее Мартояну сообщили о подозрении: в причинении телесных повреждений депутату Алексею Гончаренко (ч.4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины); в похищении и пытках киевского предпринимателя Геннадия Балашова (ч.2. ст.146 Уголовного кодекса Украины); в похищении журналиста Османа Пашаева (ч. 2. ст.146 Уголовного кодекса Украины); в создании и руководстве незаконным вооруженным формированием "Самооборона Крыма" (ч.5.ст.260 Уголовного кодекса Украины).

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Координаторы и участники движения "Евромайдан-Крым" неоднократно жаловались на давление в свой адрес. В январе 2014 года рядом с домами, в которых они проживали, были раклеены листовки с их фотографиями и надписью "предатель Крыма". После того, как российские войска начали оккупацию Крыма лидеры местного Майдана стали проводить акции за единую Украину.

9 марта 2014 года пособники оккупантов из "самообороны" похитили лидеров протестного движения Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского. Они провели 11 дней в плену, где, по их словам, подвергались пыткам.

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Источник: https://censor.net.ua/p3070799
 
 
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А він знає про це? Лежить на пляжі. Сезон розпочався.
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таких надо ликвидировать, а не "сообщать"....
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Прозрение означает что он может ещё смыться. Зачем объявлять всем о подозрении пока не поймали?
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Уж лучше бы по старинке - сразу в бубен...
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Нє,ну а шо,мартоян,пляттт...рускій патамушта...а ще в них є сіманян,кургінян,і проча шелупонь.І фсе рускіе...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПособнику оккупантов из "крымской самообороны" Мартояну сообщено о подозрении в похищении евромайдановцев Щекуна и Ковальского, – полиция АРК. ФОТО
 
 
 
 
 
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