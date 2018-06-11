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 Рассмотрение апелляции защиты на арест подозреваемого в организации "убийства" Бабченко Германа перенесли на 18 июня. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд г.Киева сегодня, 11 июня, должен был рассмотреть апелляционную жалобу на арест Бориса Германа, подозреваемого в организации приготовления к теракту в виде убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Жалобы должна рассмотреть коллегия судей в составе Вячеслава Дзюбина (докладчик), Ивана Рыбака и Валерия Лашевича.

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Однако в начале заседания стало известно, что материалы дела еще не поступили в Апелляционный суд из Шевченковского райсуда Киева. Кроме того, на заседание не был доставлен сам подозреваемый Борис Герман.

В итоге заседание суда перенесли на 18 июня на 12.15.

На заседании присутствовали защитники Германа Евгений Солодко и Вячеслав Поваров. Сторону обвинения представляли прокуроры Роман Цыб и Александр Банник.

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Рассмотрение апелляции защиты на арест подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа перенесли на 18 июня 01

Коллегия судей, которая должна рассмотреть апелляция на арест Германа.

Рассмотрение апелляции защиты на арест подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа перенесли на 18 июня 02

Защита Германа

Рассмотрение апелляции защиты на арест подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа перенесли на 18 июня 03

Сторона обвинения.

Рассмотрение апелляции защиты на арест подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа перенесли на 18 июня 04
Рассмотрение апелляции защиты на арест подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа перенесли на 18 июня 05
Рассмотрение апелляции защиты на арест подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа перенесли на 18 июня 06
Рассмотрение апелляции защиты на арест подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа перенесли на 18 июня 07
Рассмотрение апелляции защиты на арест подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа перенесли на 18 июня 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/p3070794
 
 
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рашка начала публикации элитных воров и рэкетиров мордора во все времена. Интересно до ботоксного дойдут, хотя он больше под убийцу смахивает
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Цензор.НЕТФотоОбществоРассмотрение апелляции защиты на арест подозреваемого в организации "убийства" Бабченко Германа перенесли на 18 июня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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