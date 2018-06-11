 Британская The Times напечатала карту России с оккупированным Крымом, - посольство Украины. ФОТО

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией у Украины в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карты Google не строят маршрут через Керченский мост

По данным украинских дипломатов, карта России с Крымом появилась в номере, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.

The Times пока не комментировала это сообщение.