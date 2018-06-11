 Британская The Times напечатала карту России с оккупированным Крымом, - посольство Украины. ФОТО

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией у Украины в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина", – говорится в сообщении.
По данным украинских дипломатов, карта России с Крымом появилась в номере, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.
The Times пока не комментировала это сообщение.
Украинская власть должна вернуться на Донбасс, - Климкин
О чем вы...
Там чисто нефтебабло газпрома.
Тогда он выделил бабла, чтобы московитские посланники в Европе,
проплатили тогдашним газетам за то, чтобы Московию (Московский Улус, Тартария - были и такие названия) стали называть на новый манер - «Россия».
Кстати, это исторический факт. Можете найти в Гугле.
писи. як діти, чесс слово.
В Санкт Петербурге таксист избил болельщика из Франции и отобрал у него деньги. РИА
Нахер эти резервации нужны.
- мама, я хочу татуировку!
- ты что, совсем дурочка, не понимаешь, что эта гадость навсегда?
- да? а ты, когда давно-давно... за Путина голосовала, понимала?
Кацапов показательно унизили в Италии.
https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_vasha-eda-v-tom-uglu-v-italii-nakazali-rossijskih-turistov/837196
Весь завезенный и рожденный в России скот, лошади, олени, верблюды, собаки, кошки и рыбки должны быть промаркированы, считают в Минсельхозе. Эту процедуру, согласно его проекту, будут осуществлять владельцы животных за свой счет. Платон для животных, на очереди клеймение холопов