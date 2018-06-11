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 Британская The Times напечатала карту России с оккупированным Крымом, - посольство Украины. ФОТО

Британское издание The Times напечатало карту России с оккупированным Крымом.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. 

"Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией у Украины в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина", – говорится в сообщении.

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По данным украинских дипломатов, карта России с Крымом появилась в номере, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.

Британская The Times напечатала карту России с оккупированным Крымом, - посольство Украины 01

The Times пока не комментировала это сообщение.

Британская The Times напечатала карту России с оккупированным Крымом, - посольство Украины 02

Источник: https://censor.net.ua/p3070784
 
 
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Ага. Ну и прививки естественно нахрен. Столбняк, бешенство, полиомиелит и прочие инфекции непреодолимой силы? да ну нахрен, рузге богатырзге иммунитет справится, а у кого не справится - бабищи нарожают!!!111!1
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От мыла гибнут бактерии, вирусы, яйца глистов и рассеяне.
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Был как-то в суде. Судили прапорщика за "неуставняк". Пьяный, полез на дежурного по части, старшего лейтенанта, с кулаками. В суде даёт показания - "Я в тот день не пил спиртного. Только с утра, когда у меня было расстройство желудка, я выпил 150 грамм бальзама Биттнера. А в 12 часов, так как расстройство не проходило, выпил 100 грамм ореховой настойки на спирту. А у командира в кабинете я только чай пил... А стошнило меня не потому, что я был пьян, а потому что я крошкой от печенья поперхнулся...". (Ради интереса, сделал перерасчёт бальзама и спиртовой настойки на водку. Вышло, если ему верить, что он натощак вылакал политра водки...).
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у англичан все как монархи скажут, других идей там нет. А главнее их монархов только москали, ведь они до сих пор московскую орду русскими называют как велел это делать своим холопам москаль петр1 в отношении своих смердов. Раз для The Times москва русские за то, что собирали дань с земель Руси для ханов, то не удивительно, что и украинский Крым для The Times принадлежит москве, это так холопское наследие о себе дает знать.
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Да какое там «наследие»...
О чем вы...
Там чисто нефтебабло газпрома.
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)))потому нефтебабло газпрома и действует так
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Так это практика еще со времен их Петра Кобылы I.
Тогда он выделил бабла, чтобы московитские посланники в Европе,
проплатили тогдашним газетам за то, чтобы Московию (Московский Улус, Тартария - были и такие названия) стали называть на новый манер - «Россия».
Кстати, это исторический факт. Можете найти в Гугле.
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И граница Азии при нём была перенесена от восточных границ ВКЛ к Уралу...
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А не греки? или это про то что они называли Ойкумена?
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Греки Ойкуменой называли им известные, заселённые людьми территории...
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мдя, це у вас на хуторі запертюйському так вважають?
писи. як діти, чесс слово.
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вам в ведре среди опарышей и не такое померещится, млекопитающие, точно Британська The Times надрукувала карту Росії з окупованим Кримом, - посольство України - Цензор.НЕТ 1375
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 13 ч.13 часов назад
В Санкт Петербурге таксист избил болельщика из Франции и отобрал у него деньги. РИА
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Правильно сделал. Нефиг шастать. ЧМ по футболу был продан кацапам, пускай они и смотрят☹️
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Это в Украине европейские болельщики делали что хотели и им в зад дышали, а там их ограбят и изобьют, пусть радуются.
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Таймс просто перепечатало подготовленную кацапами к чемпионатами памятку для туристов, вот и всё...
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Это понятно. Но если бы кацы включили в состав орды Северную Ирландию - это бы заметили, не так ли?
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Україна сама мало приділяє уваги поверненню Крима, донбас донбас, донбас, а вже 4 роки минуло. А RT працює кожен день.
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Пусть Донбасс ещё домалюют.
Нахер эти резервации нужны.
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Україна сама мало приділяє уваги поверненню Крима, донбас донбас, донбас, а вже 4 роки минуло. А RT працює кожен день.
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Денег немного дали на провокацию и Аляску нарисуют сбоку. . Гэбня везде.У нас положение не лучше Еще пару лет и никто не вспомнит, что Крым украинский. По интеру постоянно рекламируют трансляцию литерболла из кацапского рейха и ни одно шоколадное рыло этого не замечает. К тому же торговля с рашистами растет, как никогда. Крым втихаря снабжают электрикой и провиантом, Донбасс - это вообще какая-то левая проходная, где террористы спокойно перемещаются в любом направлении, лечатся у нас, получают социалку..Никто не будет за нас делать нашу работу по освобождению территорий. Пока у власти барыга - ничего не изменится.
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«Нешоколадных» Добкина с Мураевым ждешь ?
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Рашкаскороразвалицца а москалипостояннобухают,
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***
- мама, я хочу татуировку!
- ты что, совсем дурочка, не понимаешь, что эта гадость навсегда?
- да? а ты, когда давно-давно... за Путина голосовала, понимала?
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Тыхо, а то гроши нэ дадуть.
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Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 9 июн.
Весь завезенный и рожденный в России скот, лошади, олени, верблюды, собаки, кошки и рыбки должны быть промаркированы, считают в Минсельхозе. Эту процедуру, согласно его проекту, будут осуществлять владельцы животных за свой счет. Платон для животных, на очереди клеймение холопов
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Та ні, кацапа й так здалека видно, що його "маркувати"! Хіба що щоб своїх рабів від чужих щоб відрізняти...
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Ничего удивительного. Крым прос..ли наши "очильники", а обвиняют в этом весь мир. А мир оперирует реалиями и так будет и дальше.
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Цензор опубликовал карту, издания The Times, России с оккупированным Крымом.

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И вот вместо того, чтобы натравить своих троллей на бритов, минстець использует их внутри. Та оно и понятно- ни знания языка, ни интелекта. Такие только для внутреннего использования.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажБританская The Times напечатала карту России с оккупированным Крымом, - посольство Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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