 Мемориальную доску офицеру армии УНР Михаилу Зинченко открыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

На открытие мемориальной доски приехала двоюродная правнучка Михаила Зинченко Лариса Губко из Чернигова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института нацпамяти. Дочь украинского патриота, которая сейчас живет в Париже, обещала приехать в Роище ближайшее время.

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"Подпоручик Зинченко сегодня является одним из немногих участников Украинской революции 1917-1921 гг. - выходцев из нынешнего Черниговского района Черниговской области, биографии которых известны достаточно подробно. Однако поисковая работа не прекращается. Сейчас исследователи активно изучают жизненный путь сотника УНР, уроженца соседнего с Роище села Хмельница Александра Николаевича Гайманивского. И готовятся к открытию мемориальной доски в его честь ко Дню Независимости Украины. А в поселке Михайло-Коцюбинском (центре одноименной объединенной территориальной общины) намерены почтить Максима Загривного", - говорится в сообщении.

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В институте нацпамяти сообщают, что Михаил Зинченко - участник Первой мировой войны, поручик. Награжден орденами Святой Анны 4-й степени и Святого Станислава 3-й степени. После тяжелого ранения в ногу был демобилизован.

Весной 1918 г. организовал в родном Роище выборы делегатов на Всеукраинский съезд хлеборобов и присутствовал на избрании гетмана Украины Павла Скоропадского. За что позже был арестован и направлен в коммунистический концентрационный лагерь.

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В октябре 1920 г. перебрался на Хмельниччину, в район действия Армии УНР, и добровольно вступил в ее ряды. Был зачислен в конную сотню штаба 2-й стрелковой Запорожской бригады 1-й Запорожской дивизии. Участвовал в боях под селами Микулинецкий Рожок, Майдан-Голенищевский и Николаев.

После поражения Украинской революции эмигрировал в Чехословакию и там окончил Украинскую хозяйственную академию в Подебрадах. В Украине его преследовали большевики, а в Словакии - нацисты (за то, что прятал евреев). Остаток жизни Михаил Зинченко прожил в Словакии, там и похоронен.

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Жизненный путь Михаила Зинченко восстановил Александр Ляшев - краевед, автор ряда интересных изданий об истории села Роище.





