 На митинге в Москве развернули плакат в поддержку Сенцова. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

10 июня во центре Москвы проходит митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола", который начался в 13:00.

Пожалуй, главный плакат митинга на проспекте Сахарова. Олег Сенцов голодает в колонии 28 день.



Фото: Леша Абанин / Дождь pic.twitter.com/slWgCw8NsA — Телеканал Дождь (@tvrain) 10 июня 2018 г.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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