 На митинге в Москве развернули плакат в поддержку Сенцова. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".
10 июня во центре Москвы проходит митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола", который начался в 13:00.
Пожалуй, главный плакат митинга на проспекте Сахарова. Олег Сенцов голодает в колонии 28 день.— Телеканал Дождь (@tvrain) 10 июня 2018 г.
Фото: Леша Абанин / Дождь pic.twitter.com/slWgCw8NsA
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Свободу Сенцову
мерзотне сімейство.
...с месяц назад хотело Баварское Правительство полицейскую реформу провести -- типа аваковской -- мусорам больше прав дать... ...так в Мюнхене 30 000 чел. за 6 секунд собрали -- и все реформы сразу отменились.
... на прошлой неделе, я в парке загорал, а в метрах трёхстах, ближе к старому городу, какой-то митинг бушевал...
...я его не видел, зато прекрасно слышал -- аж мурашки по коже! -- не считая пары-тройки реальных муравьёв...*)
И он не верит в перемены...
...а протесты? -- ну, вот кто на выборы сходил -- те и протестуют потом...
...а, вообще -- кацапы, какой флаг не поднимут -- он, то немецкий, то голландский... -- но уже отвёрточной сборки...*)
Тебе тоже -- и удачи и дома, и дачи... -- без показаний! *)