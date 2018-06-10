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 На митинге в Москве развернули плакат в поддержку Сенцова. ФОТО

На оппозиционном митинге в Москве развернули плакат в поддержку украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 28-й день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

10 июня во центре Москвы проходит митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола", который начался в 13:00.

На митинге в Москве развернули плакат в поддержку Сенцова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин боится таких людей, как Сенцов, - евродепутат Хармс

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

Читайте: Мы призываем российские власти немедленно освободить более 70 граждан Украины, в том числе Сенцова, Кольченко, Балуха и Шумкова, - МИД Великобритании

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Также читайте: "Наша солидарность может спасти его жизнь", - Туск попросил лидеров G7 оказать поддержку голодающему Сенцову

Источник: https://censor.net.ua/p3070729
 
   
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Скільки секунд чи хвилин протримали плакат?
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Навіть не встигли другу половину плаката розгорнути
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ты намекаешь что полиция в пидоРАШКЕ работает как гестаповцы? согласен
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Ні. Я просто хочу взнати скільки часу змогли протримати плакат. Щоб прикинути як в рашці працюють стукачки. Через скільки секунд настукали.
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-- это не митинг, это 100 одиночных пикетов... ...хотя, уважуха этим людям, безусловно!
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Мураев тоже Ху"ло. Но мелкое

Свободу Сенцову
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його папаня заявив що чекає коли пуйло наведе в Україні порядок.
мерзотне сімейство.
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что то не слышно от порохоботов слов в защиту Сенцова,за него не платят
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Мне нравится, когда немцы митингуют -- то, таки -- ДА!
...с месяц назад хотело Баварское Правительство полицейскую реформу провести -- типа аваковской -- мусорам больше прав дать... ...так в Мюнхене 30 000 чел. за 6 секунд собрали -- и все реформы сразу отменились.
... на прошлой неделе, я в парке загорал, а в метрах трёхстах, ближе к старому городу, какой-то митинг бушевал...

...я его не видел, зато прекрасно слышал -- аж мурашки по коже! -- не считая пары-тройки реальных муравьёв...*)
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Может немцы понимают более значительную важность законов, чем мельтешение лиц у власти?
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Украина не Германия. Какие нафиг протесты.
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-- однако, шо там, шо тут -- больше 46% избирателей на выборы не ходят... -- это тоже нас роднит...*)
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Тоже, потому что народ на выборы не ходит! -- значит -- глобально -- его всё устраивает.

И он не верит в перемены...
...а протесты? -- ну, вот кто на выборы сходил -- те и протестуют потом...
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Чому на расеє фарбують автозаки у білий колір? Це якийсь фетіш кремлівський?) біла гуманітарка на камазах дамбасянам а потім білий автозак хто вякнет щось проти кремлядей..,
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-- бронетехнику внутри белым красят...

...а, вообще -- кацапы, какой флаг не поднимут -- он, то немецкий, то голландский... -- но уже отвёрточной сборки...*)
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...я тоже вчера неплохо помитинговал -- с немецким свинским мясом и киевским жидким хлебом...*)

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работу-то искать собираешься, или так и дальше будешь сидеть на шее родителей?... На мітингу в Москві розгорнули плакат на підтримку Сенцова - Цензор.НЕТ 7174
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...хы...*) -- я уж не знаю, как от этой буржуйской работы побыстрей избавиться? -- бо ещё целых 7 лет до пенсии!
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хоть у кого-то чувство юмора осталось... На мітингу в Москві розгорнули плакат на підтримку Сенцова - Цензор.НЕТ 2589 ну удачи.
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...я тебя тоже запомню, Кондрат! -- редкое тут явление -- хто про шутку юмора понимает! -- ты третьим будешь...

Тебе тоже -- и удачи и дома, и дачи... -- без показаний! *)
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомНа митинге в Москве развернули плакат в поддержку Сенцова. ФОТО
 
 
 
 
 
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