 Львовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Этот вертолет в комплекте с эксплуатационно-техническим имуществом общей стоимостью почти в 36 млн грн еще 5 лет назад по решению Кабинета Министров получила Львовская область для нужд Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Однако он не использовался из-за определенной его специфики и сохранялся на Львовском авиаремонтном заводе в законсервированном состоянии", - говорится в сообщении.
Силами энтузиастов-волонтеров, при участии Львовской ОГА и Львовского облсовета, удалось реанимировать этот вертолет, привести его техническое состояние к эксплуатационным нормам, оформить необходимые документы для передачи Минобороны.
Следует отметить, что подобный тип вертолетов в Украине используется только в Военно-Морских Силах. Именно поэтому было принято решение отдать его военно-морским авиаторам, поскольку они имеют материально-техническую базу для его обслуживания, а также летно-технический состав.
На днях вертолет Ка-226 будет доставлен к месту постоянной дислокации в город Николаев.
Справка: легкий многоцелевой вертолет Камов "Ка-226" по своим характеристикам может использоваться как палубный летательный аппарат для выполнения поисково-спасательных операций с палубы корабля, может выполнять задачи по несению дежурства по медицинскому обеспечению (эвакуация раненых, больных) как в зоне проведения операции Объединенных сил, так и непосредственно с кораблей ВМС.
Ка-226 оснащен двумя двигателями Rolls-Royce Allison 250-C20 / R2 мощностью по 450 лошадиных сил. При максимальной взлетной весе вертолет может поднимать полезный груз до 1000 кг и лететь со скоростью около 200 км / ч. Он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для оказания первой медицинской помощи.
Це варовкини продєлки.
"Історія вертольота Ка-226 розпочалась в Україні у 2008 році, коли його придбало Міністерство з надзвичайних ситуацій, яким тоді керував нинішній народний депутат Нестор Шуфрич, але так його і не розмитнило.
У 2013 році Кабінет міністрів офіційно передав вертоліт у розпорядження Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Згодом виявилось, що російські фахівці з заводу «Камов» розповіли українцям, що вертоліт - несправний (згодом це виявилось неправдою), і для того, щоб він міг літати, їм треба заплатити близько двох мільйонів гривень.
Через брак коштів на ремонт вертоліт зберігався на території Львівського авіаційно-ремонтного заводу у розібраному стані. Коли на Донбасі розпочались бойові дії, ЛОДА двічі зверталась до Міноборони щодо передачі цього вертольота ЗСУ. Звернення до Міноборони з такими ж вимогами направляли і народні депутати зі Львівщини, проте позитивної реакції від Міноборони не було."
Какой то он несчастливый, никому не нужный......
Ваши предположения вписываются в проповеди свидетелей слепого траста и Мальдив чудотворных
Хотя, даже страшно подумать, что вы напишете о Кондитере, если посмотрите на его фото с рукопожатием с Ху"лом. Сколько он пообещал отдать Украины за президенство?
А если шчикаладная власть молчит, значит это брехня! Слишком много потрохоботы на форуме врут, причем на всех конкурентов кондитера, чтобы верить им наслово.
А Пеця...
Сегодня я уже бродил по коридору одной из #184общаг
09.06.2018 Юрій Бірюков 0--- #184общаги, #НоваАрмія, будівництво, новое строительство
Юрий Бирюков
Старычи, Львовская область.
По коже бегают мелкие такие мурашки, и какое-то, ну, совсем вот детско-наивно-глупое ощущение щенячьего восторга - я сегодня уже ходил по коридору одного из строящихся сейчас общежитий. Да, это про #184общаги.
В течение длинной зимы это была такая скучная, муторная, напряженная, безусловно, очень важная, но все равно - муторная подготовительная работа.
На эту площадку техника зашла 7 мая, вот просто на пустырь, с редкими деревьями. Прошел месяц. И сегодня я уже бродил по коридору.
До сих пор мурашки…
Сколько общежитий строилось для нашей армии в предыдущие десятилетия?
Сколько сотен тысяч квадратных метров жилья, да хоть вот общежитий, было построено для нашей армии в предыдущие десятилетия?
Сколько воинских частей было расформировано, а военных городков заброшено?
Мы наверстаем, мы обязательно восстановим.
А что за специфика? Не летал без керосина?
Але чомусь піараять лише львівську ОДА ...
потому что "киевщина", "львовщина", "полтавщина" и пр. - єто Украина