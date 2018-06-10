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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:вертолет (511) ВМС (502) Львовщина (1443) Минобороны (5227)

 Львовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226. ФОТОрепортаж

На днях во Львове на аэродроме Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого представители Львовской ОГА безвозмездно передали для нужд ВМС Украины новый многоцелевой вертолет Ка-226.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Львовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226 01

"Этот вертолет в комплекте с эксплуатационно-техническим имуществом общей стоимостью почти в 36 млн грн еще 5 лет назад по решению Кабинета Министров получила Львовская область для нужд Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Однако он не использовался из-за определенной его специфики и сохранялся на Львовском авиаремонтном заводе в законсервированном состоянии", - говорится в сообщении.

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Силами энтузиастов-волонтеров, при участии Львовской ОГА и Львовского облсовета, удалось реанимировать этот вертолет, привести его техническое состояние к эксплуатационным нормам, оформить необходимые документы для передачи Минобороны.

Львовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226 02

Львовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226 03

Следует отметить, что подобный тип вертолетов в Украине используется только в Военно-Морских Силах. Именно поэтому было принято решение отдать его военно-морским авиаторам, поскольку они имеют материально-техническую базу для его обслуживания, а также летно-технический состав.

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На днях вертолет Ка-226 будет доставлен к месту постоянной дислокации в город Николаев.

Львовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226 04

Справка: легкий многоцелевой вертолет Камов "Ка-226" по своим характеристикам может использоваться как палубный летательный аппарат для выполнения поисково-спасательных операций с палубы корабля, может выполнять задачи по несению дежурства по медицинскому обеспечению (эвакуация раненых, больных) как в зоне проведения операции Объединенных сил, так и непосредственно с кораблей ВМС.

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Ка-226 оснащен двумя двигателями Rolls-Royce Allison 250-C20 / R2 мощностью по 450 лошадиных сил. При максимальной взлетной весе вертолет может поднимать полезный груз до 1000 кг и лететь со скоростью около 200 км / ч. Он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для оказания первой медицинской помощи.

Источник: https://censor.net.ua/p3070722
 
   
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Авакову лично передать нужно было.
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Не переплутав, не переживай. Потрібно було не ВМФ, а авакову віддати. Він їх колекціонує.
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та он он и с МВФ запросто перепутает Львовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226 - Цензор.НЕТ 1093.у него задача принизить,а не сообщить что то.
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.......Ещё одну машину приобрели в 2008 году для Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, и с тех пор он ни разу не поднимался в небо. Этот Ка-226 оснащен двумя двигателями Rolls-Royce Allison 250-С20/R2 мощностью по 450 л.с. При максимальной взлетной массе 3400 кг вертолет может поднимать полезную нагрузку до 1000 кг и лететь с крейсерской скоростью около 200 км/час. Экипаж - один-два человека. Простоявший 9 лет на консервации на Львовском авиаремонтном заводе вертолёт планируется передать морской авиации ВМС Украины.[11]. По видимому, это один и тот же вертолет.
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"Ещё одну машину приобрели в 2008 году"

Це варовкини продєлки.
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Это она его тогда стырила и только сейчас нашли?
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Тю, переплутав гілки і коментар видаляю.
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Он самый. Един в двух лицах. Львівщина передала ВМС України новий вертоліт Ка-226 - Цензор.НЕТ 2950 https://zaxid.net/lvivshhina_vidmovilas_vid_unikalnogo_reanimatsiynogo_vertolotu_n1455802

"Історія вертольота Ка-226 розпочалась в Україні у 2008 році, коли його придбало Міністерство з надзвичайних ситуацій, яким тоді керував нинішній народний депутат Нестор Шуфрич, але так його і не розмитнило.
У 2013 році Кабінет міністрів офіційно передав вертоліт у розпорядження Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Згодом виявилось, що російські фахівці з заводу «Камов» розповіли українцям, що вертоліт - несправний (згодом це виявилось неправдою), і для того, щоб він міг літати, їм треба заплатити близько двох мільйонів гривень.
Через брак коштів на ремонт вертоліт зберігався на території Львівського авіаційно-ремонтного заводу у розібраному стані. Коли на Донбасі розпочались бойові дії, ЛОДА двічі зверталась до Міноборони щодо передачі цього вертольота ЗСУ. Звернення до Міноборони з такими ж вимогами направляли і народні депутати зі Львівщини, проте позитивної реакції від Міноборони не було."

Какой то он несчастливый, никому не нужный......
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Будуть мати на чому літати всякі Чижмарі.... Ще авак"ян 55 закупив....
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Паскуды Мавзолейные летают На ящике чЛЕНИНА.... Львовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226 - Цензор.НЕТ 5784
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Его сосед часто к себе в гости водил
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знатоки егоров и шрэк обозвались Львовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226 - Цензор.НЕТ 916.трудное у вас децтво было...но хоть по отдельности,или вместе?
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Лучшэ б Львовщина отдала этот вертолет своему мэру Львова САДОВОМУ МУСОР УБИРАТЬ!
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Афган.Герат.1980 год.2 вертухи сбили Моджахеды.Нас всего 6 человек.Боезапаса НОЛЬ.Рация разбита.Связи нет.НО МЫ ВЫЖИЛИ.......Подробностей этого КОШМАРА не расскажу НИКОГДА и НИКОМУ....
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Оно и видно, что контуженный
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Опять реклама кацапской авиатехники. Это уже становится смешно.
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так ваша у вас то и падает кацап - у нас летать будет...)))
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так вас они Во-Во хорошо ныряют - согласен...?)))
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Быдло вы сцуки...РАБссиянские.... Львовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226 - Цензор.НЕТ 1210вы не народ...вы ПАДАЛЬ...Джохар ДУДАЕВ был ПРАВ
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НОРД ОСТ вам каздлам в ЖО..вместе с БЕСЛАНОМ и подлодкой КУРСК.........
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А в 2014 році воно обговорювало з террористкою Шкодою - високопосадивицею ФСБ - як здати країну, залишивши йому в президентство маленький клаптик під назвою "Галицька республіка"Львівщина передала ВМС України новий вертоліт Ка-226 - Цензор.НЕТ 2850
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Вас с липецкой фабрики списали как бракованого? Припёрлись здесь разлагаться?
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що вас так образило ? ми повині знати і памятати всі справи наших політиків ! а то ярош в забуті а пан мусорний щей повчає як треба жити !
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Распространение фейков - кацапский почерк. Кто жил во львовщине тот поймёт абсурдность таких подлостей. Это как бандеровцев обзывать фашистами. Тупо и подло но врагам нравиться.
Ваши предположения вписываются в проповеди свидетелей слепого траста и Мальдив чудотворных
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я вам показую фотографію цеї баришні і її комент її видворило сбу з україни + садовий в 14 заявив в відео звернені що війна програна 1 це в доступному користувані все є ! я вам нінащо недавлю це посто мої думки що до петра от в селі мого батька кладуть новий асвальт богом забуте село відсиали подушку і кладуть в два слоя асвальт а там км 10 того села я чесно був в шоці як і всі селяни люди просто в ступорі самі невірять
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Отвечу как и вы - несимметрично. У нас даже кот откажется от вискаса, но голосовать за барыгу не будет.
Хотя, даже страшно подумать, что вы напишете о Кондитере, если посмотрите на его фото с рукопожатием с Ху"лом. Сколько он пообещал отдать Украины за президенство?
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Есть такая порода гавнолюдей, кот. очень любит шоколадный жиробас. Они у него на Банковой пасутся полчищами. Не Банковая сегодня, а мусорная свалка всяких куков.
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Если это правда, то почему он не осужден?, это покруче львовского мусорника будет.
А если шчикаладная власть молчит, значит это брехня! Слишком много потрохоботы на форуме врут, причем на всех конкурентов кондитера, чтобы верить им наслово.
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У Львові горіла будівля Міністерства оболрони.пожежа виникла в 3-поверховому адміністративному будинку та стрілецькому тирі на території навчально-спортивної бази. Площа пожежі становила 4 400 метрів квадратних.Пеца продовжує знищувати армію.
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Може Садонеміч?
А Пеця...
Сегодня я уже бродил по коридору одной из #184общаг
09.06.2018 Юрій Бірюков 0--- #184общаги, #НоваАрмія, будівництво, новое строительство

Львівщина передала ВМС України новий вертоліт Ка-226 - Цензор.НЕТ 8185Юрий Бирюков

Старычи, Львовская область.
По коже бегают мелкие такие мурашки, и какое-то, ну, совсем вот детско-наивно-глупое ощущение щенячьего восторга - я сегодня уже ходил по коридору одного из строящихся сейчас общежитий. Да, это про #184общаги.
В течение длинной зимы это была такая скучная, муторная, напряженная, безусловно, очень важная, но все равно - муторная подготовительная работа.
На эту площадку техника зашла 7 мая, вот просто на пустырь, с редкими деревьями. Прошел месяц. И сегодня я уже бродил по коридору.
До сих пор мурашки…
Сколько общежитий строилось для нашей армии в предыдущие десятилетия?
Сколько сотен тысяч квадратных метров жилья, да хоть вот общежитий, было построено для нашей армии в предыдущие десятилетия?
Сколько воинских частей было расформировано, а военных городков заброшено?
Мы наверстаем, мы обязательно восстановим.





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"...5 лет назад по решению Кабинета Министров получила Львовская область для нужд Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Однако он не использовался из-за определенной его специфики"
А что за специфика? Не летал без керосина?
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Просто пиар. Львівщина передала ВМС України новий вертоліт Ка-226 - Цензор.НЕТ 6807 Денег все равно нет, но вы держитесь. Львівщина передала ВМС України новий вертоліт Ка-226 - Цензор.НЕТ 9713
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Вертолёты Ка это соосные вертолеты, и не каждый пилот на нем полетит! Его передали в 10-ю бригаду морской авиации, где експлуатируют Ка-27 и Ка-29 - где пилоты имеют опыт по пилотированию такой техники! Кстати за штурвалом командир 10-ки - герой Украины, человек который вывел свою технку из Крыма ...
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тогда встаёт вопрос: когда его приобретали для нужд медицины катастроф, о чём они думали, если там некому было на нём летать и обслуживать, вследствие "определённой его специфики"?
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"..Ввод вертолета в эксплуатацию не смог бы состояться без ежедневной волонтерской помощи львовян. В частности, огромный вклад внес Даулет Бейсембаев..."(с) Львівщина передала ВМС України новий вертоліт Ка-226 - Цензор.НЕТ 4731

Але чомусь піараять лише львівську ОДА ...
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Бейсембаев ... сразу видно,коренной львовянин,справжний козак.
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не совсем корректная формулировка
потому что "киевщина", "львовщина", "полтавщина" и пр. - єто Украина
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"Силами энтузиастов-волонтеров"_________________Я ПРОСТО РЖУ С НАШЕГО "ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО"...НА ПЯТОМ ГОДУ "ВОЙНЫ".
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что то вы поздно с новостями это ещё 8июня было
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛьвовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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