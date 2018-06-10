 Львовщина передала ВМС Украины новый вертолет Ка-226. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Этот вертолет в комплекте с эксплуатационно-техническим имуществом общей стоимостью почти в 36 млн грн еще 5 лет назад по решению Кабинета Министров получила Львовская область для нужд Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Однако он не использовался из-за определенной его специфики и сохранялся на Львовском авиаремонтном заводе в законсервированном состоянии", - говорится в сообщении.

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Силами энтузиастов-волонтеров, при участии Львовской ОГА и Львовского облсовета, удалось реанимировать этот вертолет, привести его техническое состояние к эксплуатационным нормам, оформить необходимые документы для передачи Минобороны.

Следует отметить, что подобный тип вертолетов в Украине используется только в Военно-Морских Силах. Именно поэтому было принято решение отдать его военно-морским авиаторам, поскольку они имеют материально-техническую базу для его обслуживания, а также летно-технический состав.

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На днях вертолет Ка-226 будет доставлен к месту постоянной дислокации в город Николаев.

Справка: легкий многоцелевой вертолет Камов "Ка-226" по своим характеристикам может использоваться как палубный летательный аппарат для выполнения поисково-спасательных операций с палубы корабля, может выполнять задачи по несению дежурства по медицинскому обеспечению (эвакуация раненых, больных) как в зоне проведения операции Объединенных сил, так и непосредственно с кораблей ВМС.

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Ка-226 оснащен двумя двигателями Rolls-Royce Allison 250-C20 / R2 мощностью по 450 лошадиных сил. При максимальной взлетной весе вертолет может поднимать полезный груз до 1000 кг и лететь со скоростью около 200 км / ч. Он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для оказания первой медицинской помощи.