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Все про:боеприпасы (1062) дети (3135) Одесская область (1493) Нацполиция (7578) школа (1690)

 В школе на Одесчине 14-летняя ученица раздавала детям патроны. Дома у нее нашли гранату, - Нацполиция. ФОТО

В одной из школ в Одесской области 14-летняя ученица принесла в учебное заведение и раздавала школьникам патроны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.

В дежурную часть полиции позвонила директор школы и сообщила, что школьница раздает ученикам патроны.

"Проведя комплекс неотложных мероприятий, полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм и 4 патронных обоймы. Кроме того, во время санкционированного обыска по месту жительства семьи несовершеннолетней правоохранители обнаружили еще более четырехсот патронов и гранату", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, "изъятое принадлежит хозяину дома, который сейчас находится на востоке Украины".

В школе на Одесчине 14-летняя ученица раздавала детям патроны. Дома у нее нашли гранату, - Нацполиция 01
В школе на Одесчине 14-летняя ученица раздавала детям патроны. Дома у нее нашли гранату, - Нацполиция 02
В школе на Одесчине 14-летняя ученица раздавала детям патроны. Дома у нее нашли гранату, - Нацполиция 03

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент ведется расследование.

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Источник: https://censor.net.ua/p3070720
 
 
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И в страхе бежал разбитый Главный Буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной Военной Тайной. У школі на Одещині 14-річна учениця роздавала дітям набої. Вдома у неї знайшли гранату, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5675
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У нее фамилия не Савченко?
А зовут не .... ? В школе на Одесчине 14-летняя ученица раздавала детям патроны. Дома у нее нашли гранату, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5627
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Девочка из ДНР нашла пулемет больше в Одессе никто не живет
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Микола бомбу мав під стріхом
сорок років пролежала
на сорок перший сі зірвала
Брати Гадюкіни
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сначала на пробу , ну а если детям понравится , то можно и продавать ... не плохой бизнес ...
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Папа девчушки вернулся с АТО.
Чем-то забил он багажник авто... В школе на Одесчине 14-летняя ученица раздавала детям патроны. Дома у нее нашли гранату, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5915
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там написано "на востоке"...а где именно-не уточняется.так шо возможны варианты.
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эх, папаничка-папаня!
зачем же ты притащил домой (!!!) патроны и гранату? сувениры с войны?
раз ребенок их нашел-раздарил... значит доступно "хранились"
и папаньке всыпят...не хило
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Это ещё за что? За то, что его дочь - патриотка, раздаёт оружие для защиты от "рюзьге мира"?
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за то что притащил домой, а ребенок нашел то, что может представлять угрозу для жизни окружающих (граната, например... да и патроны... не пупсики)
уголовная ответственность наступает по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины

1) огнестрельное оружие (кроме гладкоствольного охотничьего)
Все виды боевого, нарезного охотничьего, спортивного оружия, для проведения выстрела из которого используется сила давления газов, образующихся при сгорании взрывчатого вещества (пороха и т.п.).
2) боеприпасы
Патроны к нарезному огнестрельному оружию различных калибров, артиллерийские снаряды, мины, гранаты, бомбы, боевые части ракет и торпед и другие изделия в собранном виде, снаряженные взрывчатым веществом и предназначенные для стрельбы из огнестрельного оружия или для совершения взрыва.
3) взрывчатые вещества
Тротил, динамит, порох, нитроглицерин и другие химические вещества или их соединения или смеси, способные взорваться без доступа кислорода.
4) взрывные устройства
Изделия однократного применения, специально подготовленные и при определенных обстоятельствах способны с помощью использования химической, тепловой, электрической энергии или физического воздействия повлечь смерть, телесные повреждения или существенный материальный ущерб.
и т.д
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это хорошо,она еще пробовала испытать в классе,как именно работает граната...
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Мораль истории такова - Если ты и делаешь схрон с оружием и боеприпасами, то делай его не у себя дома.
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в очередной раз, когда в Одессе поднимут голову любители хуйла, членина и сралина, а менты будут стоять в сторонке, а в Киеве будут делить булаву - то эти патроны могут очень пригодиться
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14 лет...., а ума нет, папку так подставить. У девочки фамилия случайно не Морозова?
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У папы нет мозгов, раз не умеет прятать. Хотя, я думаю, все это пригодится, когда Петю и его банду будут провожать в Ростов.
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Судячи по "хоромах" мозгов там такие нет.
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Может салютовать Тимошенко или Савченко, как гонимой хунтой?
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"По предварительной информации, "изъятое принадлежит хозяину дома, который сейчас находится на востоке Украины". Источник: https://censor.net.ua/p3070720 "

С какой стороны находится нарушитель законов, чтобы знать - можно было нарушать или - нет?
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Тема про бульбу недостаточно раскрыта и Порошенко, выходит, к этому не причастен.
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Не раскрыта тема, что ты тут делаешь круглосуточно. Меняй ники и флажки хотя бы.
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Как сменить на флаг Украины, чтобы все принимали мои посты хотя-бы на уровне гениальности твоих?
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Сходи к своему руководству. Попроси немецкий или американский. Они в тренде. У школі на Одещині 14-річна учениця роздавала дітям набої. Вдома у неї знайшли гранату, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1476
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Папа подумал, что добру пропадать, а дома, в хозяйстве, граната и патроны могут сгодится У школі на Одещині 14-річна учениця роздавала дітям набої. Вдома у неї знайшли гранату, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7348
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Следовательно, на передовой они никому не нужны...
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Меняются времена... Раньше делились конфетками, а теперь патронами... Правильная девчонка, возьмем на заметку. Окончит школу, пойдет в военное училище.
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Видать на донбассе патронов аж капец багато, чёб и домой не с3/14здить...
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даваите лучше что то позитивное
а скажите, класная традиция с 1837 года и в этом году тоже будет - Национальный Праздник Песни и Танца. Совок был безсилён против народа.
В этом году билеты в количестве более 20 000 были проданы за не полных 15 минут. Не забываемо, когда поёт общии хор в количестве около 20 000 и столько же зрителеи подпевает.
https://www.youtube.com/watch?v=TYIgwyML7WQ
https://www.youtube.com/watch?v=F5UfWoLbRwE

https://www.youtube.com/watch?v=ItOGZC5CyVQ
коменты не латышеи
nataly dobra
Дуже прошу написати український переклад тексту цієї чудової пісні!﻿
Tatjana Heidt
Мурашки по телу....Помню, подпевала в 7 ряду сидя , не зная слов!!!Эту волю к свободе у народа не убьешь , и не задушишь.!!!.Эта страна имеет душу, песню в каждом доме, которая их и хранит .. Здесь в каждой деревне из 5 человек, поют все, рисуют все....Сопричастие к этому наполняет тебя гордостью, и Благословлением Господним.. Если их останется 3 человека, во всей Латвии, они встанут за свою землю...﻿
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ школе на Одесчине 14-летняя ученица раздавала детям патроны. Дома у нее нашли гранату, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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