 В школе на Одесчине 14-летняя ученица раздавала детям патроны. Дома у нее нашли гранату, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.

В дежурную часть полиции позвонила директор школы и сообщила, что школьница раздает ученикам патроны.

"Проведя комплекс неотложных мероприятий, полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм и 4 патронных обоймы. Кроме того, во время санкционированного обыска по месту жительства семьи несовершеннолетней правоохранители обнаружили еще более четырехсот патронов и гранату", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, "изъятое принадлежит хозяину дома, который сейчас находится на востоке Украины".







По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент ведется расследование.

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