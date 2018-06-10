 В школе на Одесчине 14-летняя ученица раздавала детям патроны. Дома у нее нашли гранату, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.
В дежурную часть полиции позвонила директор школы и сообщила, что школьница раздает ученикам патроны.
"Проведя комплекс неотложных мероприятий, полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм и 4 патронных обоймы. Кроме того, во время санкционированного обыска по месту жительства семьи несовершеннолетней правоохранители обнаружили еще более четырехсот патронов и гранату", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, "изъятое принадлежит хозяину дома, который сейчас находится на востоке Украины".
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.
На данный момент ведется расследование.
А зовут не .... ?
сорок років пролежала
на сорок перший сі зірвала
Брати Гадюкіни
Чем-то забил он багажник авто...
зачем же ты притащил домой (!!!) патроны и гранату? сувениры с войны?
раз ребенок их нашел-раздарил... значит доступно "хранились"
и папаньке всыпят...не хило
уголовная ответственность наступает по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины
1) огнестрельное оружие (кроме гладкоствольного охотничьего)
Все виды боевого, нарезного охотничьего, спортивного оружия, для проведения выстрела из которого используется сила давления газов, образующихся при сгорании взрывчатого вещества (пороха и т.п.).
2) боеприпасы
Патроны к нарезному огнестрельному оружию различных калибров, артиллерийские снаряды, мины, гранаты, бомбы, боевые части ракет и торпед и другие изделия в собранном виде, снаряженные взрывчатым веществом и предназначенные для стрельбы из огнестрельного оружия или для совершения взрыва.
3) взрывчатые вещества
Тротил, динамит, порох, нитроглицерин и другие химические вещества или их соединения или смеси, способные взорваться без доступа кислорода.
4) взрывные устройства
Изделия однократного применения, специально подготовленные и при определенных обстоятельствах способны с помощью использования химической, тепловой, электрической энергии или физического воздействия повлечь смерть, телесные повреждения или существенный материальный ущерб.
и т.д
С какой стороны находится нарушитель законов, чтобы знать - можно было нарушать или - нет?
дыбу!
а скажите, класная традиция с 1837 года и в этом году тоже будет - Национальный Праздник Песни и Танца. Совок был безсилён против народа.
В этом году билеты в количестве более 20 000 были проданы за не полных 15 минут. Не забываемо, когда поёт общии хор в количестве около 20 000 и столько же зрителеи подпевает.
https://www.youtube.com/watch?v=TYIgwyML7WQ
https://www.youtube.com/watch?v=F5UfWoLbRwE
https://www.youtube.com/watch?v=ItOGZC5CyVQ
коменты не латышеи
nataly dobra
Дуже прошу написати український переклад тексту цієї чудової пісні!
Tatjana Heidt
Мурашки по телу....Помню, подпевала в 7 ряду сидя , не зная слов!!!Эту волю к свободе у народа не убьешь , и не задушишь.!!!.Эта страна имеет душу, песню в каждом доме, которая их и хранит .. Здесь в каждой деревне из 5 человек, поют все, рисуют все....Сопричастие к этому наполняет тебя гордостью, и Благословлением Господним.. Если их останется 3 человека, во всей Латвии, они встанут за свою землю...