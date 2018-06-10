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Все про:Львов (3209) пожар (3228) ГСЧС (1550)

 Ночью во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 10 июня, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили пожар в здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины, из здания соседствующего общежития эвакуировали 120 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

"10 июня в 02:26 в г. Львов по ул. Клепаровская, 39 в трехэтажном здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины возник пожар. В 05:35 подразделениями ГосЧС пожар локализован на площади 4 тыс. 400 м2. Жертв и пострадавших нет. Проведена эвакуация 120 человек из рядом расположенного общежития", - сказано в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей и 21 единицу спецтехники. Пожар был локализован в 05:35, а в 07:51 ее полностью ликвидировали.

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Ночью во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны 01
Ночью во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны 02
Ночью во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны 03
Ночью во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3070710
 
 
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хорошо что комплекс спортивный а не армейский...
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Это спортивный стрелковый корпус Министерства обороны. Так много оружия. Было. Ночью во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны - Цензор.НЕТ 5399
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спортивного а не боевого. это тир по сути
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дрібниця,тих тирів як гральних автоматів"миттєвої лотереї" - палити не перепалити і зовсім не шкода,так?
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глупость ваше фирменное качество?
где я сказал что не жалко? я всего лишь сказал что хорошо что сгорел спортивный а не армейский. вы разницу чувствуете?
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Спортивные переделывают в боевые. Много таких случаев.
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Видел коммент ниже? "В комплексе сгорела 1000 бронежилетов, 1000 касок, 1000 автоматов АК разных модификаций, 100 автомобилей "КУГУАР", 10 автомобилей "Рептор", 10 000 тонн ГСМ, 500 автоматизированных рабочих мест, 50 БПЛА разных модификаций, 500 000 боеприпасов к стрелковому оружию разных калибров....
Теперь много можно списать...." Вночі у Львові горів стрілецький комплекс Міноборони - Цензор.НЕТ 9751
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Ще чотири підводних човна і один авіаносець там були. Якщо зараз нема, то мабуть також сгоріли. Вночі у Львові горів стрілецький комплекс Міноборони - Цензор.НЕТ 8048
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и почему не горят комплексы в Даунбаце и Лугандонии? иде ...под каким кустом прячутся герои "Молодой Гвардии"??
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Не могли торгові партньори такого зробити. Ну не могли.)))
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100 баллов. Матиосу пора бы лося поймать , а он занимается черти чем
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ага.. Брачные игры: сначала Матиос за лосем,потом лось за Матиосом,а в это время все горит и полыхает...
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Оружие небось попёрли... Ночью во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны - Цензор.НЕТ 2659
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або дуже було потрібно ліквідувати недостачу зброї і патронів
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придурок, там только тиры. Там нет боевой "зброї". Не думаю, а знаю.
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словом "придурок" будеш звертатися до своїх рідних... ...я там інколи пристрілював свою зброю...і до твого тупого відома - одна спортивна рушниця може коштувати в сотні разів дорожче від АК
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+1000
Місце хороше, майже центр міста, або відновлять по богатому...
Я там в дитинстві кульовою стрільбою займався.
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В комплексе сгорела 1000 бронежилетов, 1000 касок, 1000 автоматов АК разных модификаций, 100 автомобилей "КУГУАР", 10 автомобилей "Рептор", 10 000 тонн ГСМ, 500 автоматизированных рабочих мест, 50 БПЛА разных модификаций, 500 000 боеприпасов к стрелковому оружию разных калибров....
Теперь много можно списать....
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Не тупи! Еще не было официальной инфы, но зрадоферма уже клепает фейки
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просто зрадоферме не нужны указания ....а порохоботы ждут темники от хозяев...
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Ну да - ну да! тебе лучше всех известно кто от кого ждёт темников
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Тебе местному лучше знать, у своего куратора из ФСБ спроси агент "Пес".
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знаешь, если хочешь не светиться , ольгинец, так циферки убери из ника... За километр воняешь кацапсиной...
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Хрена себе, полыхнуло! 4,4 тыс квадратов. То есть- 100-метровый тир, по идее. Вспоминаю детское увлечение- занятие стрельбой в СК "Спартак"... не упомню- шо там могло возгораться? Разве что мишени бумажные. Ну, ещё столярная комнатка была, где нам, по руке- рукояти на "Марголин" столяр точил.
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Якщо вже у МО горить, то що тоді про ТРЦ казати...
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Щас набрал в ГУГЛ- "100-метровый тир". Так выползло много такого: "Москва, улица Львовская(!!!). Тир 100-метров. Лучший..."
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"Площадь здания составляет 4400 кв.м." Это другой стрелковый комплекс.
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Та я ж и не утверждал. Я просто указал то, что мне нашел ГУГЛ.
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это паРашники взбесились, что НАТОвские дозаправщики сели во Львове... Бдительнее следует быть...
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Страховку получить хотят.Комплекс был приговорен и не мог не сгореть.После его страхования.Полыхнуло сразу с четырех концов.
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лох-ан-кин оно и есть лох-ан-кин... Твоя работа? Откуда у каСаба сведения о "страховке"??!...
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не равняй кацапию и Украину. Это не украинский пример. И ты не украинец.
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Шукайте, хто хотів приватизувати землю під комплексом...
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Непогано було б ляхів звинуватити. Чи йоббіків. А потім треба надягти балаклави, і спалити ятку якогось угорського діда на базарі, у відповідь.
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Склады МО выгорели. Теперь гореть начали комплексы МО ....
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" Ночь близиться , а Германа все нет" . Видимо не всех Германов поймало СБУ.
Вопрос к охране комплекса. Сторож спал или пил? И кто охраняет? Гелетей?
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Интересный 100-метровый тир занимающий площадь 4.4т кв.м.
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Ти арихметику в школі вчив?
4,4 тис. м2 - це, наприклад, 44мх100м. Якщо один поверх.
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Спорить не стану,да только вот городу платится за 44м квадратных которых занимает фундамент..Вот почему все заинтерезованы в небоскребах.
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P.S Целый завод им.Малышева занимает площадь 180т.кв.м а здест тир 4.4.
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"К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей и 21 единицу спецтехники. Пожар был локализован в 05:35, а в 07:51 ее полностью ликвидировали."
её - это 21 единицу спецтехники? Потому как единственное слово женского рода в абзаце.
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Ниже - всё без ошибок написано.
В ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ СГОРЕЛО ЕЩЁ 11 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.
Четыре из 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов России продолжили терять накопления населения в первом квартале 2018 года.
Два фонда группы "Открытие"... а также НПФ "Магнит" суммарно принесли клиентам 10,8 миллиарда рублей убытка от инвестирования их пенсионных средств, следует из опубликованной в пятницу статистики ЦБ.
Максимальные потери зафиксировал НПФ "Электроэнергетики", куда граждане отнесли 90,5 млрд рублей. Фонд отчитался об отрицательной доходности в 9,32% годовых, растеряв 8,4 миллиарда рублей.
Фонд "Лукойл-гарант", занимающий 4-е место в стране с накоплениями в 249,5 млрд рублей, получил убыток в 0,8%, или 1,996 млрд рублей.
НФП "Социальное развитие" Минца получил убыток в 2,01% годовых, или 134 млн рублей.

Из НПФ "Магнит" испарилось 243 млн рублей при отрицательной доходности в 2,05% годовых.
По данным АСВ, на март более 30 пенсионных фондов в России находилось в процессе ликвидации, а у пяти из них были выявлены признаки преднамеренного банкротства.
В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей, к ним предъявлено 2,2 миллиона требований от кредиторов, подавляющее большинство которых - клиенты, размещавшие пенсионные деньги.
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мабуть треба було кошти списати вкрадені
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Надо шукать дрон и тепловизор... Да, и тема сисек не раскрыта...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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