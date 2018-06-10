 Ночью во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.
"10 июня в 02:26 в г. Львов по ул. Клепаровская, 39 в трехэтажном здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины возник пожар. В 05:35 подразделениями ГосЧС пожар локализован на площади 4 тыс. 400 м2. Жертв и пострадавших нет. Проведена эвакуация 120 человек из рядом расположенного общежития", - сказано в сообщении.
К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей и 21 единицу спецтехники. Пожар был локализован в 05:35, а в 07:51 ее полностью ликвидировали.
где я сказал что не жалко? я всего лишь сказал что хорошо что сгорел спортивный а не армейский. вы разницу чувствуете?
Теперь много можно списать...."
Комплекс складається з 4-х спеціалізованих стрільбищ та 6-ти тирів, що дозволяє проводити підготовку до змагань цілий сезон. Займана площа комплексу - 12 га, загальна площа будівель - 18 346 м2, пропускна спроможність - 263 тис. чол. на рік.
Місце хороше, майже центр міста, або відновлять по богатому...
Я там в дитинстві кульовою стрільбою займався.
Теперь много можно списать....
Вопрос к охране комплекса. Сторож спал или пил? И кто охраняет? Гелетей?
4,4 тис. м2 - це, наприклад, 44мх100м. Якщо один поверх.
её - это 21 единицу спецтехники? Потому как единственное слово женского рода в абзаце.
В ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ СГОРЕЛО ЕЩЁ 11 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.
Четыре из 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов России продолжили терять накопления населения в первом квартале 2018 года.
Два фонда группы "Открытие"... а также НПФ "Магнит" суммарно принесли клиентам 10,8 миллиарда рублей убытка от инвестирования их пенсионных средств, следует из опубликованной в пятницу статистики ЦБ.
Максимальные потери зафиксировал НПФ "Электроэнергетики", куда граждане отнесли 90,5 млрд рублей. Фонд отчитался об отрицательной доходности в 9,32% годовых, растеряв 8,4 миллиарда рублей.
Фонд "Лукойл-гарант", занимающий 4-е место в стране с накоплениями в 249,5 млрд рублей, получил убыток в 0,8%, или 1,996 млрд рублей.
НФП "Социальное развитие" Минца получил убыток в 2,01% годовых, или 134 млн рублей.
Из НПФ "Магнит" испарилось 243 млн рублей при отрицательной доходности в 2,05% годовых.
По данным АСВ, на март более 30 пенсионных фондов в России находилось в процессе ликвидации, а у пяти из них были выявлены признаки преднамеренного банкротства.
В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей, к ним предъявлено 2,2 миллиона требований от кредиторов, подавляющее большинство которых - клиенты, размещавшие пенсионные деньги.