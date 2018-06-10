 Ночью во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

"10 июня в 02:26 в г. Львов по ул. Клепаровская, 39 в трехэтажном здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины возник пожар. В 05:35 подразделениями ГосЧС пожар локализован на площади 4 тыс. 400 м2. Жертв и пострадавших нет. Проведена эвакуация 120 человек из рядом расположенного общежития", - сказано в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей и 21 единицу спецтехники. Пожар был локализован в 05:35, а в 07:51 ее полностью ликвидировали.

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