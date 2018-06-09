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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (4853) Нацполиция (7575) Харьковщина (1127) жертвы (798)

 1 человек погиб, двое госпитализированы после ДТП с участием автомобиля патрульной полиции на Харьковщине. ФОТО

В результате ДТП с участием полицейского автомобиля в г. Изюм Харьковской области 1 человек погиб, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

1 человек погиб, двое госпитализированы после ДТП с участием автомобиля патрульной полиции на Харьковщине 01

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции.

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1 человек погиб, двое госпитализированы после ДТП с участием автомобиля патрульной полиции на Харьковщине 02

В результате происшествия водитель BMW от полученных травм скончался, 24 и 25-летние пассажиры данной машины в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

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В настоящее время осмотр места происшествия следственно-оперативной группой продолжается. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Источник: https://censor.net.ua/p3070689
 
 
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БМВ... резина низкопрофильная... гашеточку в полик... а дорожка мокрая... Ну и в Дастере подушки безопасности имеются...
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и что в полик? такой немецкий корч потребляет ведро масла на 100 км. пути. Это здыхоты весь моторесурс у них выработан 20 лет назад , когда они еще по германии ездили.
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Та была у меня такая, в 2006-м. Точнее не у меня, а у пасынка-придурка. Но, как хорошо понятно, всеми ремонтами и разруливаниями ситуаций с легкими касаниями- занимался я. Но, была достаточно резвой.
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У меня когдато пассат такого возраста был, год покатался и понял , ну его нах. Немецкие машины б\у это то же самое что и жилюги, только с надписями по немецки.
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а где зрадофилы авакорехормыпорохмальдивы?
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по чем новые рюкзачки полицаям?
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решил на контракт пойти или на диване попи@деть?
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ты ко мне в отряд просишься? огорчу. таких как ты соевых ляшкованов не берем.
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Доколе новые полицианты будут истреблять мирных граждан! Зрада-а-а-а!!!!!
Так пойдет?
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хорошо,что рысак на бехе никого не убил,а так и не жалко
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Полицейские отделались легким испугом? Это вряд ли...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия1 человек погиб, двое госпитализированы после ДТП с участием автомобиля патрульной полиции на Харьковщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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