 1 человек погиб, двое госпитализированы после ДТП с участием автомобиля патрульной полиции на Харьковщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции.

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В результате происшествия водитель BMW от полученных травм скончался, 24 и 25-летние пассажиры данной машины в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

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В настоящее время осмотр места происшествия следственно-оперативной группой продолжается. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.