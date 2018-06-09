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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 К началу курортного сезона на морском побережье Херсонщины открыты 4 полицейские станции, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В связи со стартом курортного сезона с 10 июня в Херсонской области начинают работу 4 полицейских станции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

К началу курортного сезона на морском побережье Херсонщины открыты 4 полицейские станции, - Нацполиция 01

Теперь жители и отдыхающие на побережье Черного и Азовского морей в населенных пунктах Железный Порт, Лазурное, Хорлы и на Арабатской стрелке смогут более оперативно получить от полиции необходимую помощь.

К началу курортного сезона на морском побережье Херсонщины открыты 4 полицейские станции, - Нацполиция 02

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Станции будут работать в круглосуточном режиме. На ежедневное дежурство заступают работники дежурной части, следственно-оперативная группа, осуществляется прием граждан участковым офицером полиции.

К началу курортного сезона на морском побережье Херсонщины открыты 4 полицейские станции, - Нацполиция 03

Также ежедневно на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступать пешие, авто-, мото- и велопатрули.

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К началу курортного сезона на морском побережье Херсонщины открыты 4 полицейские станции, - Нацполиция 04

Ежегодно летом Херсонскую область посещают несколько миллионов отдыхающих.

Источник: https://censor.net.ua/p3070686
 
 
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Мотык- китайчег, 250 кубиков.Сказал бы я, что я о нем думаю... Но, не здесь и не при дамах.
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а почему ты не видишь позитива в этой новости?Забыл гаишников и мусоров на бобиках?
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Та я как раз не об этом. Я- о мотыке, который знаю. Это- кошмар начинающих байкеров, чтобы было понятно.
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так полиция это не байкеры,для этих сел больше чем достаточно
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Да? Ну, если достаточно, то так тому и быть. Главное в нем- чтобы цепура не подвела и особенно- шпильки звездочки заднего колеса. Потому, на фотке, полицейские рискуют. Он одного едва тянет, по вышеуказанным причинам.
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как мы видим на фото едут двое и все хорошо
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Вижу-вижу... пока едут. И реально- всё хорошо. Пока едут по горизонтальной прямой и нет необходимости резко добавить газочку... А впрочем, можэ у них полные карманы шпилек запасных? Тогда- катайся- не хочу.
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я на фото вижу полицию,молодых и в красивой форме,патрулирующих места,которые я знаю и я доволен,что там теперь есть охрана и вижу прогресс,а ты видишь только китайский мотоцикл и говоришь про звездочку
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Тю, ну блин, ты даешь! Я ж объяснил: я знаю это чудо чайниш-мото-прома. Потому, я удивлен, что его использует полиция.
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я думаю,что для патрулирования села им подойдет,Железный Порт не Дубаи,что бы полиция на BMW ездила
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я тебя понял,но я не выбирал им мотоцикл К началу курортного сезона на морском побережье Херсонщины открыты 4 полицейские станции, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9943 К началу курортного сезона на морском побережье Херсонщины открыты 4 полицейские станции, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9943
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Какая это новость. Каждый год в курортных городах и селах открывались и работали такие отделения полиции. Так было всегда. Или это выдается как новая шыкаладная перемога?
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обратись в редакцию цензора,что новость тебя не устраивает,контакты есть на сайте
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совершено правильное решение,лучше отдыхать,когда рядом полиция,так как всегда есть конфликтные ситуации в местах отдыха людей,но форму могли бы выдать полицейским летнюю,с шортами и светлую
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там часто жара бывает больше 40 градусов,летний вариант формы был бы кстати
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Обратил внимание на вот это утверждение: Ежегодно летом Херсонскую область посещают несколько миллионов отдыхающих. Источник: https://censor.net.ua/p3070686
А судя по фоткам, так количество полиции вполне сравнимо с количеством отдыхающих. Ну, в Мариуполе это явление как-то объяснимо. А тут-то чего?
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Пацаков бухих в сиську будут на бутылки сажать.
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А якщо серйозно, хто нині вірить, що поліція захищає простих людей? Не маєш бабок - буде твоя заява або в канцелярії вигріватись в архіві, або мишу в сейфі слідчого поточать....Хіба що сам піймаєш якогось сіроманця за крадіжку, то його посадять на нари, бо грошей в нього за душею не має.....
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Проблема в том что реформировали только патрульную полицию.
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Россиянина толпой избили в Гудаури. Видео. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, сначала автомобиль россиян полетели камни, а затем парапланериста, которым оказался турист из России Федор Челышев, избивала целая толпа. По предварительным данным, у него сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы. По оценкам врачей, состояние спортсмена стабильное.
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Для велосипедов всё же форму нужно другую. Хотя бы шорты.
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В Україні не обов"язково на мотоциклі вдягати шлем?


К началу курортного сезона на морском побережье Херсонщины открыты 4 полицейские станции, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2373
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чего чего а этого дерьма у нас как всегда предостаточно.....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныК началу курортного сезона на морском побережье Херсонщины открыты 4 полицейские станции, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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