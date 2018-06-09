 К началу курортного сезона на морском побережье Херсонщины открыты 4 полицейские станции, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Теперь жители и отдыхающие на побережье Черного и Азовского морей в населенных пунктах Железный Порт, Лазурное, Хорлы и на Арабатской стрелке смогут более оперативно получить от полиции необходимую помощь.

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Станции будут работать в круглосуточном режиме. На ежедневное дежурство заступают работники дежурной части, следственно-оперативная группа, осуществляется прием граждан участковым офицером полиции.

Также ежедневно на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступать пешие, авто-, мото- и велопатрули.

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Ежегодно летом Херсонскую область посещают несколько миллионов отдыхающих.