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 Киевские новости, Общество
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Все про:Бельгия (214) Киев (15991) МИД (4580)

 Бельгийскую аллею открыли в центре Киева. ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе столицы состоялась церемония открытия Бельгийской аллеи.

"Имел радость открыть сегодня Бельгийскую аллею в самом сердце исторического Киева, которая будет напоминать ежедневно десяткам тысяч прохожих о крепкой украинско-бельгийской дружбе, уходящей корнями в глубокую древность", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение госсекретаря МИД Андрея Зайца в Twitter.

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Бельгийскую аллею открыли в центре Киева 02
Бельгийскую аллею открыли в центре Киева 03
Бельгийскую аллею открыли в центре Киева 04

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Бельгийскую аллею открыли в центре Киева 05

Издание "Большой Киев" пишет, что аллею разбили в знаковом месте для украинско-бельгийской дружбы - в пределах пешеходной зоны между колокольней Михайловского Златоверхого монастыря и верхней станцией Киевского фуникулера.

Цветочные композиции на этой территории обустроены с использованием бельгийской цветовой гаммы, а в рамках торжеств по случаю открытия исполнялись бельгийские танцы и играли на бельгийском карильоне.

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"Отметим, именно это место является знаковым для отношений Украины и Бельгии. Сто лет назад, во время Первой мировой войны, Михайловский Златоверхий монастырь стал на долгие месяцы домом для бельгийских солдат автобронедивизиона, которые оказались в трудном положении после вывода с фронта "Галичина". А чуть раньше, в 1902-1905 гг., бельгийские предприниматели и инженеры внесли существенный вклад в строительство системы канатной дороги для будущего киевского фуникулера. Расходы бельгийского акционерного общества, которое было владельцем киевского трамвайного транспорта, достигали 230 000 рублей, что в те времена было огромной инвестицией в электрический транспорт Киева. Также известно, что в юном возрасте в кельях Михайловского монастыря жил бельгийский писатель Марсель Тири. Символично также, что рядом расположено здание МИД Украины", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/p3070678
 
   
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странно а чего на фото не показали аллею,зато показали чуваков в рясах?
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Яка, нафіг, давнина, ще й сива? Я розумію, шо треба дружити із світовим виробником зброї, але треба мати й гідність!
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Ну так нужно было сразу называть аллею им. Фабрик националь.
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Точняк!! А поряд - тротуар Стенлі та Енфілда!
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Чим більше пафоса, тим більше вкрали грошей.Скільки обійшлася бюджету ця алея?
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вот это достижение, программа освоения космоса отдыхает.
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какое освоение космоса в Украине зарплаты ниже,чем в Албании,самое время полететь на Марс
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главное что в Албании уровень жизни выше чем в Раше, которая типа осваивает космос.
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в Украине,Рашке и Албании примерно одинаковый уровень жизни,только в Албании еще есть пляжи на Адриатике и тепло
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только в Украине и Албании не надувают щеки, как космичская держава с голым задом.
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О, вшивобороды тут как здесь) Иначе нельзя, нужно показать духовность как некоторые которые взбрызгивают на ракеты и автоматы.
Смешной ник у героя новости))
Андрій Заяц(ну просто супер патриот)
И да - а какая дружба то из глубины веков? Абы ляпнуть, лучше бы молился вместе с бородатой братвой.
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А Бельгия ? Вспомнили какую-то поросший мхом эпизод истории.
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Такой шёл шёл,свернул на ул.Бельгийскую и раз полные карманы евро.Идёшь дальше свернул на проспект Бандеры,и раз евро пропали,гривны появились по курсу.Идёшь такой с мешком на плече,все на тебя смотрят Бельгійську алею відкрили в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7980
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Всю неделю,громада требовала навести лад у мемориала Небесной сотни,а влада бач чем була занята?!Строила Бельгийскую аллею
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Жизнь становится прекрасна, и безумно хороша )
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиБельгийскую аллею открыли в центре Киева. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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