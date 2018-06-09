 Бельгийскую аллею открыли в центре Киева. ФОТОрепортаж

"Имел радость открыть сегодня Бельгийскую аллею в самом сердце исторического Киева, которая будет напоминать ежедневно десяткам тысяч прохожих о крепкой украинско-бельгийской дружбе, уходящей корнями в глубокую древность", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение госсекретаря МИД Андрея Зайца в Twitter.

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Издание "Большой Киев" пишет, что аллею разбили в знаковом месте для украинско-бельгийской дружбы - в пределах пешеходной зоны между колокольней Михайловского Златоверхого монастыря и верхней станцией Киевского фуникулера.

Цветочные композиции на этой территории обустроены с использованием бельгийской цветовой гаммы, а в рамках торжеств по случаю открытия исполнялись бельгийские танцы и играли на бельгийском карильоне.

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"Отметим, именно это место является знаковым для отношений Украины и Бельгии. Сто лет назад, во время Первой мировой войны, Михайловский Златоверхий монастырь стал на долгие месяцы домом для бельгийских солдат автобронедивизиона, которые оказались в трудном положении после вывода с фронта "Галичина". А чуть раньше, в 1902-1905 гг., бельгийские предприниматели и инженеры внесли существенный вклад в строительство системы канатной дороги для будущего киевского фуникулера. Расходы бельгийского акционерного общества, которое было владельцем киевского трамвайного транспорта, достигали 230 000 рублей, что в те времена было огромной инвестицией в электрический транспорт Киева. Также известно, что в юном возрасте в кельях Михайловского монастыря жил бельгийский писатель Марсель Тири. Символично также, что рядом расположено здание МИД Украины", - говорится в сообщении.