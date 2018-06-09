 Украинские танкисты заняли 8 место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В финальный день программа для всех команд была одинакова. Первый этап - полоса препятствий, старт - уже в шесть утра. Далее была спортивная эстафета. Участники на скорость переносили различные элементы танка.
Последней дисциплиной стала скоростная стрельба. Задача - поразить 20 мишеней для пушки, имея 30 снарядов на взвод. Принималась во внимание точность и скорость стрельбы.
В итоге нынешним победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Второе место заняли новички "челленджа" - ВС Швеции, а бронзу завоевали представители ВС Австрии. В отдельной номинации "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим Армии ВС США.
Украинская команда - танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск ВС Украины - в зачетной таблице занял восьмое место.
-Чего плачешь?
-Жалко, всю жизнь собирал.
-Зачем таикие дорогие машины покупаешь?
Игорь Д
Ну, не знаю, я еще днем прочитал на Корреспонденте: "ВСУ оказались последними в танковом турнире НАТО".
Заявлені команди на Strong Europe Tank Challenge 2018:
Австрія
Велика Британія
Німеччина
Польща
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Швеція
ну,а кацапам и посоревноваться не с кем..бяда...
Слабым местом танка БМ "Оплот" (относительно слабым, потому что другие украинские танки даже о таком могут только мечтать) есть прицельный комплекс и система управления огнем, которая осталась на уровне начала 2010-х годов.
Но такие соревнования крайне нужны, потому что люди видят возможности современной техники западных партнеров и их современной подготовки. Ведь эти соревнования не ради соревнований. А чтобы подтягивать всех партнеров, соревнуясь. Вместе - против общих врагов.
Так вже цю новину чекали, майже випросили..
Наче останнє місце наших хлопців у цих змаганнях врятують їхніх іхтамнєтів від вірної погибелі..