 Украинские танкисты заняли 8 место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В финальный день программа для всех команд была одинакова. Первый этап - полоса препятствий, старт - уже в шесть утра. Далее была спортивная эстафета. Участники на скорость переносили различные элементы танка.

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Последней дисциплиной стала скоростная стрельба. Задача - поразить 20 мишеней для пушки, имея 30 снарядов на взвод. Принималась во внимание точность и скорость стрельбы.





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В итоге нынешним победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Второе место заняли новички "челленджа" - ВС Швеции, а бронзу завоевали представители ВС Австрии. В отдельной номинации "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим Армии ВС США.

Украинская команда - танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск ВС Украины - в зачетной таблице занял восьмое место.

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