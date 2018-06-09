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 Украинские танкисты заняли 8 место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Графенвере (Германия) на учебном полигоне командования подготовки 7 Армии США в Европе завершились международные соревнования Strong Europe Tank Challenge 2018. Украинская команда заняла 8 место.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В финальный день программа для всех команд была одинакова. Первый этап - полоса препятствий, старт - уже в шесть утра. Далее была спортивная эстафета. Участники на скорость переносили различные элементы танка.

Украинские танкисты заняли 8 место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сильная Европа 2018": в Германии стартовало крупнейшее в мире танковое состязание. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Украинские танкисты заняли 8 место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии 02

Последней дисциплиной стала скоростная стрельба. Задача - поразить 20 мишеней для пушки, имея 30 снарядов на взвод. Принималась во внимание точность и скорость стрельбы. 

Украинские танкисты заняли 8 место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии 03
Украинские танкисты заняли 8 место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии 04

Также смотрите: Украинские десантники из 79-й ОДШБр и танкисты из 14-й ОМБр участвуют в учениях НАТО Combined Resolve X, - Порошенко. ВИДЕО

Украинские танкисты заняли 8 место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии 05

В итоге нынешним победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Второе место заняли новички "челленджа" - ВС Швеции, а бронзу завоевали представители ВС Австрии. В отдельной номинации "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим Армии ВС США.

Украинские танкисты заняли 8 место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии 06

Украинская команда - танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск ВС Украины - в зачетной таблице занял восьмое место.

Смотрите: Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3070676
 
   
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Дык,вроде не чужие все таки. Ведь украинцы мне ближе чем другие.
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поэтому твои друзья с нами воюют на Донабасе и Крыму?
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нам хватит вашего позора с Амратой на парадах
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"Армата" слишком дорогое удовольствие. Т-90 тоже не плохой танк.
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типа сидит касаб плачит у разбитого Жигуля, подьезжает неме на Мэрсе српашвает:
-Чего плачешь?
-Жалко, всю жизнь собирал.
-Зачем таикие дорогие машины покупаешь?
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Ну насщот вор не вор незнаю, но врун точно.
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С одной стороны наши организаторы обгадились, с другой правила более удобны для западных образцов техники (взвод в обороне нет выиграть никаких шансов со скоростью 6 км/ч)
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Т84 Оплот швидкість ходу назад 35 км/г
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Совок плюс ворье-это и есть власть Порошенко.
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От хто б іще про нас так піклувався та непокоївся як не східний братський сосєдушка...
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8 место из восьми участников - тоесть последнее место.
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ну ты Во-Во похвастайся вашими кацапскими успехами...
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Самый херовый танк- это французский Леклерк...
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Но СУО наши и расеяне покупают французскую
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А почему не написать правду: украинские танкисты заняли последнее место (кстати, уже второй год подряд)? Потому что получилось почти как в старом анекдоте, когда в парном соревновании по бегу американец занял первое место, а спортсмен из СССР второе, после чего советские газеты вышли с заголовками "Американский легкоатлет пришел к финишу предпоследним, в то время как наш бегун занял почетное второе место".
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А потому, что как раз предпоследними!
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Mendosa
Игорь Д

Ну, не знаю, я еще днем прочитал на Корреспонденте: "ВСУ оказались последними в танковом турнире НАТО".
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не читай паРашСМИ!
Заявлені команди на Strong Europe Tank Challenge 2018:
Австрія
Велика Британія
Німеччина
Польща
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Швеція
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Румунія цього року участь не приймала
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Наверное, 9-я команда-участница - это придумка Минстеця, чтоб, так сказать, позор был не таким всеобъемлющим.
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первые места леопард? ну ладно...все это , конешно шоу-понты...работу наших ребят на нольовочке видел, а вот пусть эти победители подъезжают к нам и покажут себя в работе...вот и посмотрим , какие они без понтов...
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традиции панцерваффе не пропьешь..
ну,а кацапам и посоревноваться не с кем..бяда...
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У них свой ежегодный танковый марафон. Основные соперники - китайцы.
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а китайцы хитрый и мудрый народ... Они в какой-то момент может и в поддавалочку сыграют, а сами всё на заметочку... Им скоро Дальний Восток овобождать и защищать китайский мир и язык... В ихтамнетов играть...
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Ага, а украинские танкисты разведывают, чтобы захватить Европу.
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Танкисты Германии? Кто бы сомневался....
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На следующий год будем выступить на Абрамсах.
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Люди чётко сказали: были неполадки системы управления стрельбой. Цитата из украинских СМИ:
Слабым местом танка БМ "Оплот" (относительно слабым, потому что другие украинские танки даже о таком могут только мечтать) есть прицельный комплекс и система управления огнем, которая осталась на уровне начала 2010-х годов.
Но такие соревнования крайне нужны, потому что люди видят возможности современной техники западных партнеров и их современной подготовки. Ведь эти соревнования не ради соревнований. А чтобы подтягивать всех партнеров, соревнуясь. Вместе - против общих врагов.
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Верно. Соревнования именно для выявления слабых сторон техники и проводятся.
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Кто тебе сказал, что там были Оплоты?
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Кацапи аж з штанів вискакують від "радощів"
Так вже цю новину чекали, майже випросили..
Наче останнє місце наших хлопців у цих змаганнях врятують їхніх іхтамнєтів від вірної погибелі.. Українські танкісти посіли 8 місце на міжнародних змаганнях Strong Europe Tank Challenge-2018 у Німеччині - Цензор.НЕТ 4805
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Які претензій? Це німецька траса, німці школяться на ній роками. Інші учасники на цій трасі також не вперше. Україна приймає участь вперше, наші хлопці навіть не уявляли які випробування їх чекають. Запросити ціх іносранців на Донбас, де немає нормальних доріг, їжі, води, в землі, у повітрі міни і снаряди, над головою дрони, все це 24 години на добу, плюс снайпери, то в них би спортивний азарт охолонув і результати були б скромніше.
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Кацапы "валили" украинскую армию 25 лет, чего вы хотите?
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Оно видело,этот Джавелин?К;то ему доверит?судя по откормленной морде,продаст сразу,за еду.
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Натовская техника тащит, а люди все более менее одинаковы, две ноги, две руки.
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наша армія сама сильна в европі,так петя сказав
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУкраинские танкисты заняли 8 место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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