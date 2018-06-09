 Два человека погибли, еще один взрослый и трое детей травмированы в результате ДТП в Запорожье, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Запорожской области, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что во время движения столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2110, Renault и ВАЗ-2108.

"В результате ДТП погибли мужчина и женщина, которые находились в автомобиле ВАЗ-2108. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, травмировались еще четыре человека. Троих детей (2005, 2006 и 2007 годов рождения) из автомобиля ВАЗ-2108 и водителя Renault еще до прибытия подразделений ГСЧС каретами скорой медицинской помощи госпитализировали", - говорится в сообщении.

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По факту этого происшествия сотрудники Главного управления Национальной полиции в Запорожской области ведут следствие.







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