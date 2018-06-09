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 Два человека погибли, еще один взрослый и трое детей травмированы в результате ДТП в Запорожье, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Утром 9 июня в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Набережной магистрали в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Запорожской области, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что во время движения столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2110, Renault и ВАЗ-2108.

"В результате ДТП погибли мужчина и женщина, которые находились в автомобиле ВАЗ-2108. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, травмировались еще четыре человека. Троих детей (2005, 2006 и 2007 годов рождения) из автомобиля ВАЗ-2108 и водителя Renault еще до прибытия подразделений ГСЧС каретами скорой медицинской помощи госпитализировали", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виновник ДТП в Запорожье, в результате которого погибли мать с ребенком, арестован, - Нацполиция

По факту этого происшествия сотрудники Главного управления Национальной полиции в Запорожской области ведут следствие.

Два человека погибли, еще один взрослый и трое детей травмированы в результате ДТП в Запорожье, - ГСЧС 01
Два человека погибли, еще один взрослый и трое детей травмированы в результате ДТП в Запорожье, - ГСЧС 02
Два человека погибли, еще один взрослый и трое детей травмированы в результате ДТП в Запорожье, - ГСЧС 03

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Два человека погибли, еще один взрослый и трое детей травмированы в результате ДТП в Запорожье, - ГСЧС 04
Два человека погибли, еще один взрослый и трое детей травмированы в результате ДТП в Запорожье, - ГСЧС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3070675
 
 
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Когда уже люди ума наберутся и перестанут покупать кацапские вёдра.
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Потрібно заборонити на території України експлуатацію автомобілів ВАЗ та Богдан-Ваз.
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Тут с тобой соглашусь, но наверное не запретить, а сделать обязательную и очень дорогую страховку, что заставит людей отказаться от таких автомобилей.
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так набегут твои коллеги из зрадофермы, только из другого крыла - начнут пищать, что их лишают последнего недорогого народного автомобиля, который должен быть вне политики )))
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Ума, в першу чергу треба набиратися, у виконанні ПДР.
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Если бы это был автомобиль с уровнем безопасности на уровне хотябы 3 звёзд, то отделались только лёгкими ушибами.
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їзжу на кацапському відрі з 1978 року.Приїхала на ньому і в Україну.Дала собі слово швидше 70 не їздити.Правда машина ще італійської зборки.На колісних болтах написано FIAT.
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Вы рискуете жизнью и то, что вы не превышаете 70 км в час, Вас не спасёт от пьяного придурка. У меня так получилось, я ехал 50 км. в час, а в меня въехал пьяный урод на скорости более 100 км.ч в лоб и меня спас от травм мой автомобиль, у которого 4 звезды по безопасности, а если бы я сидел в жигулях, то наверное уже давно сгнил в могиле.
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Всему виной глупость и элементарное несоблюдение правил дорожного движения.
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Люди покупают такое корыто как ВАЗ только потому, что оно дешёвое и недорогое в обслуживании. На другие машины у украинцев денег нет, а наша власть задрала налоги на растаможку авто из-за рубежа. Будут доступные цены - большинство вскоре забудут об этих капсулах смерти.
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В Украине заработать на нормальный автомобиль можно, только ленивый и немного недалёкий человек покупает жигули.
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По средствам люди покупают, по средствам! Ездят и не задумываются об авариях. Только если можно будет купить лучшую машину за примерно такие же деньги как стоит ВАЗ, украинцы выберут более достойный вариант. А так я только за, чтобы эти помойные вёдра убрали с дорог!
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Все ведь прекрасно понимают, что кацапские вёдра это гробы на колёсах, а всё равно покупают и подвергают опасности себя и своих детей.
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Согласен, но я же столько раз разговаривал с этими людьми. Там один ответ: "Та какие аварии, лучше об этом вообще не думать". Были бы деньги - кто бы брал эти консервные банки? Или их берут ещё по каким-то причинам, кроме дешевизны?

P.S. Зачем ты меня спамишь?
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йухню травишь,машину можно купить любую,вот МОЗГИ хрен купишь!Из тебя видать водила как из члена молоток. Двоє людей загинули, ще один дорослий і троє дітей травмовано через ДТП у Запоріжжі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3778На фотке явный про...б едущих сзади! Надо рулить и смотреть,а не дрочить и зевать.
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Это родители этих детей погибли? Какое горе остаться без близких людей в столь юном возрасте. Берегите своих близких.
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Смотрю на фото ДТП и диву даюсь как наше правительство гоняясь за взятками и госпоборами упорно старается заставить народ страны ездить на заведомо убийственных автомобилях сссеровского и нашего автопрома насрав на безопасность людей едущих в этих гробах.
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Потому что имеют свой интерес. Как и в случае с коррумпированной медициной и армией - главное урвать денег, а если умрут люди - это вообще не проблема!
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Вообще не вижу связи - медицина, армия и соблюдение ПДД.
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Рено хотело повернуть налево и заняло крайнюю левую полосу, а водитель восьмерки едущий сзади и видимо на большой скорости (при 60 км/ч ничего такого не было) провтыкал горящие стоп-сигналы при торможении Рено.
То что тут говорят нелестные слова про ВАЗы, так это из-за нехватки денег, на что хватает, то и покупают или доезживают на том, что 20 лет назад купили. Машина в данном случае ни при чем, а вот скоростной режим на прибережной магистрали редко кто соблюдает. Я там еду в основном по средней полосе на круизе 55-59 км/ч и все меня обгоняют, смотрят и считают меня идиотом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва человека погибли, еще один взрослый и трое детей травмированы в результате ДТП в Запорожье, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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