 Два человека погибли, еще один взрослый и трое детей травмированы в результате ДТП в Запорожье, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Запорожской области, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что во время движения столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2110, Renault и ВАЗ-2108.
"В результате ДТП погибли мужчина и женщина, которые находились в автомобиле ВАЗ-2108. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, травмировались еще четыре человека. Троих детей (2005, 2006 и 2007 годов рождения) из автомобиля ВАЗ-2108 и водителя Renault еще до прибытия подразделений ГСЧС каретами скорой медицинской помощи госпитализировали", - говорится в сообщении.
По факту этого происшествия сотрудники Главного управления Национальной полиции в Запорожской области ведут следствие.
P.S. Зачем ты меня спамишь?
То что тут говорят нелестные слова про ВАЗы, так это из-за нехватки денег, на что хватает, то и покупают или доезживают на том, что 20 лет назад купили. Машина в данном случае ни при чем, а вот скоростной режим на прибережной магистрали редко кто соблюдает. Я там еду в основном по средней полосе на круизе 55-59 км/ч и все меня обгоняют, смотрят и считают меня идиотом.