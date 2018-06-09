 Информатор террористов "ЛНР" задержан в Лисичанске, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Житель Лисичанска собирал информацию о дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил. Полученные сведения злоумышленник передавал по телефону снайперу одной из группировок террористов "народной милиции ЛНР".
Оперативники спецслужбы задержали сообщника боевиков на одной из улиц Лисичанска. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.