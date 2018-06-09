EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Фоторепортаж
  3030  23
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3808) СБУ (12583) шпионаж (680) наемник (239)

 Информатор террористов "ЛНР" задержан в Лисичанске, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили информатора боевиков террористической организации "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Информатор террористов ЛНР задержан в Лисичанске, - СБУ 01

Житель Лисичанска собирал информацию о дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил. Полученные сведения злоумышленник передавал по телефону снайперу одной из группировок террористов "народной милиции ЛНР".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ разоблачила шпиона террористов "ДНР" на Донбассе, - ООС. ВИДЕО

Оперативники спецслужбы задержали сообщника боевиков на одной из улиц Лисичанска. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/p3070669
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как обычно. Задержанный во всём сознался, сотрудничает со следствием и программе "тебя ждут дома"...
 показать весь комментарий
 
 
Десь років пять, хоча треба значно більше.
 показать весь комментарий
 
 
премию, материальную помощь и направление в нову полицию, очень важьно.
 показать весь комментарий
 
 
Хоч писок і замазаний, але ж зрозуміло, що більшу частину життя воно прожило в Україні вже за часів незалежності.. Це оцінка й системі освіти в Україні.. Колись я запитав жіночку з Макіївки, котра кинула все, та тепер живе і працює в Запоріжжі : " А чого вам не вистачало тоді?".. Її пряма відповідь : " Мозгов нам тогда не хватило.. "..
 показать весь комментарий
 
 
Хотя, куйлу насрать на Донбасс и эту движуху....
 показать весь комментарий
 
Ми маємо звільняти свої землі. Ви проти ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да всем, уже давно на все нагадить... Одна Вы верите... И то из Англии
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Окромя. мiсцевих
 показать весь комментарий
 
то-то я смотрю, Хирскл куда-то пропал!.
 показать весь комментарий
 
 
ааа, прям стыдно признатся, ведь раньше не понимал, чего не показывает лица задержанных предателей, всё проще простого, их защищает закон - нельзя публиковать фото душевно болных, при том вместе с описью симптомов, это не публичная инфа.
 показать весь комментарий
 
 
а этот лугандон при задержании его не требовал адвоката и переводчика с дамбасского изика на украинский?
 показать весь комментарий
 
 
по другому нельзя - только ретушь, ему ведь еще в новой полиции служить.
 показать весь комментарий
 
 
Ну что тут скажешь - сбу-фсб нужно его понять, простить, наградить и отпустить.. его ждут дома.. Інформатора терористів "ЛНР" затримано в Лисичанську, - СБУ - Цензор.НЕТ 4869
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнформатор террористов "ЛНР" задержан в Лисичанске, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх