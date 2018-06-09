 Информатор террористов "ЛНР" задержан в Лисичанске, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Лисичанска собирал информацию о дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил. Полученные сведения злоумышленник передавал по телефону снайперу одной из группировок террористов "народной милиции ЛНР".

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Оперативники спецслужбы задержали сообщника боевиков на одной из улиц Лисичанска. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.