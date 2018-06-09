 "Свободу узнику Кремля", - на Майдане Незалежности в Киеве проходит акция в поддержку Сенцова. ФОТОрепортаж

На акции друзья и знакомые режиссера зачитывают со сцены рассказы Сенцова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

К акции уже присоединились режиссер, актер Ахтем Сейтаблаев, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, актриса Римма Зюбина и другие.

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"Сейчас не стоит вопрос "почему пришел". Надо напоминать всем, в первую очередь, для самого себя", - отметил Сейтаблаев.

Некоторые активисты держат плакаты с надписями: "Олег Сенцов голодует. Свободу узнику Кремля", #FreeSentsov и #SaveOlegSentsov, пишет Интерфакс-Украина.

Участники акции поочередно читают со сцены отрывки из рассказов О.Сенцова.

Цель акции: выразить поддержку политзаключенному О.Сенцову путем обращения внимания международной общественности на ситуацию, произошедшую с кинорежиссером.

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