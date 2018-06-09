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 Общество, Фоторепортаж
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 "Свободу узнику Кремля", - на Майдане Незалежности в Киеве проходит акция в поддержку Сенцова. ФОТОрепортаж

В Киеве проходит акция в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

На акции друзья и знакомые режиссера зачитывают со сцены рассказы Сенцова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

К акции уже присоединились режиссер, актер Ахтем Сейтаблаев, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, актриса Римма Зюбина и другие.

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"Сейчас не стоит вопрос "почему пришел". Надо напоминать всем, в первую очередь, для самого себя", - отметил Сейтаблаев.

Некоторые активисты держат плакаты с надписями: "Олег Сенцов голодует. Свободу узнику Кремля", #FreeSentsov и #SaveOlegSentsov, пишет Интерфакс-Украина.

Участники акции поочередно читают со сцены отрывки из рассказов О.Сенцова.

Цель акции: выразить поддержку политзаключенному О.Сенцову путем обращения внимания международной общественности на ситуацию, произошедшую с кинорежиссером.

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Свободу узнику Кремля, - на Майдане Незалежности в Киеве проходит акция в поддержку Сенцова 01
Свободу узнику Кремля, - на Майдане Незалежности в Киеве проходит акция в поддержку Сенцова 02
Свободу узнику Кремля, - на Майдане Незалежности в Киеве проходит акция в поддержку Сенцова 03
Свободу узнику Кремля, - на Майдане Незалежности в Киеве проходит акция в поддержку Сенцова 04
Свободу узнику Кремля, - на Майдане Незалежности в Киеве проходит акция в поддержку Сенцова 05

Источник: https://censor.net.ua/p3070649
 
   
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Че-то маловато народу теперь у вас против рашки скачут. А помните.... кто не скачет и все такое... Хорошее было время, веселое, хоть и кровавое.

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как там цены на бензин,потянешь новый особняк Абрамовича в Израиле?
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Та пам"ятаємо. Кто не прьігает, тот хач.

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и тут собезьянничили,до чего тупой и неинтересный народ просто поражаешься
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Правильно делает. Предлагаю дополнительные лозунги демонстрантам: " Зарплату в 2000 евро и пенсию в 1000 евро уже сегодня! " Времени домалевать эти лозунги займет самую малость, а польза от них огромная.
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Мне противна ПОКАЗУШНОСТЬ подобных акций и мероприятий, уж поверьте, если действительно хотели бы решить эту проблему, то есть проверенный "подковёрно-телефонный" способ когда два "дружбана-кореша" (петя и вован) тихо между собой договариваются об условиях и угрозах в случае, если не удастся прийти к компромиссу. Любой психиатр вам скажет, что чем больше публично давить на больного, тем больше он будет упираться (даже, если и в его интересов так поступить). всё это политический пиар, не имеющий ничего общего с действительными делами и действиями!
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Свободу узнику Кремля", - на Майдане Незалежности в Киеве проходит акция в поддержку Сенцова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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