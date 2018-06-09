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Все про:акция (1752) Гаага (162) пикет (516) посольство РФ (294) Путин (23898) Россия (69566) Боинг-777 Malaysia Airlines (876)

 "Justice for MH17", - семьи жертв катастрофы малайзийского "Боинга" установили перед посольством РФ в Гааге 298 пустых кресел в память о погибших. ВИДЕО+ФОТО

Перед российским посольством в Гааге 8 июня прошел "молчаливый протест" в память о погибших при крушении Боинга-777, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года.

Семьи погибших установили 298 пустых кресел в парке напротив посольства России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Родственники жертв также обратились к президенту России Владимиру Путину, правительству и всем россиянам. В обращении сказано, что 12 июня в России отмечается день независимости, но, по мнению авторов обращения, праздновать ей нечего, так как власти страны не принимают общепринятых ценностей.

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"298 человек, 80 из них дети ничего не будут праздновать сегодня. Их места остаются пустыми. Те, кто, запечатал их судьбу, молчат и отводят взгляд", — говорится в обращении.

Justice for MH17, - семьи жертв катастрофы малайзийского Боинга установили перед посольством РФ в Гааге 298 пустых кресел в память о погибших 01
Justice for MH17, - семьи жертв катастрофы малайзийского Боинга установили перед посольством РФ в Гааге 298 пустых кресел в память о погибших 02
Justice for MH17, - семьи жертв катастрофы малайзийского Боинга установили перед посольством РФ в Гааге 298 пустых кресел в память о погибших 03
Justice for MH17, - семьи жертв катастрофы малайзийского Боинга установили перед посольством РФ в Гааге 298 пустых кресел в память о погибших 04
Justice for MH17, - семьи жертв катастрофы малайзийского Боинга установили перед посольством РФ в Гааге 298 пустых кресел в память о погибших 05

Утром 25 мая Bellingcat опубликовала материал, из которого следовало, что поставками оружия через российско-украинскую границу (в том числе и на момент катастрофы MH17) занимался человек, известный под псевдонимом Орион. Авторы расследования идентифицировали, что это Олег Иванников, который до сентября 2017 года служил в ГРУ.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/p3070644
 
   
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А надо было поставить одну невысокую виселицу с маленькой табуреточкой.
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От чудні ті європейці. Кацапам на то все глибоко по)(уй.
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Так по этому мосту уже нельзя ездить фурам.
А по железнодорожной части запретят езить товарнякам.
Дрезинам разрешат.
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Возможно жд там ваще никогда не поедет. Но зато Азовское море перекрыли, а вот это плохо
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вам еще "нас...рать" не говорили из посольства?
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Они это могут не только говорить, но и делать. На белых креслах будет выглядеть весьма выразительно.
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Объясните им кто-то, что кацобыдлу насрать. Что это дикая орда, рождённая убивать. Голландцы этого не понимают - они думают, что имеют дело с такими же людьми, как сами.
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Очевидно, что уже понимают:

"Родственники жертв также обратились к президенту России Владимиру Путину, правительству и всем россиянам. В обращении сказано, что 12 июня в России отмечается день независимости, но, по мнению авторов обращения, праздновать ей нечего, так как власти страны не принимают общепринятых ценностей. Источник: https://censor.net.ua/p3070644 "
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это акция не для дикарей из паРаши, а для тех кто предлагет им G8
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Хорошо, что они жертву агрессии не выставили виновной. Хоть какая-то справедливость.
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Дорого Путину обойдется сбитый им боинг. Трахать его теперь будут всем миром во все естественные отверстия его тела.
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Ага, всі трахальщики на футбол приїдуть. )))
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То поясни мені, що я плутаю? У тебе ж ніби IQ не найнижчий на сайті. )
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Не надо смешивать спорт и политику, как это было при совке.
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Тобто можна їздити до окупанта, який вбиває українців, на спортивні заходи?
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Костя, не тупи, відповідай, люди починають переживати.)
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гризохуйло ну ты как ребёнок кто его трахать там будет если под северный поток все любезно дают своё соглашение и никто против ничего не имеет всем глубоко похер
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Костік живе в своєму тісній маленькій ракушці, де все прекрасно і правильно. Може тому він і вижив? )))
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Молодость дается человеку затем, что бы обеспечить себе старость, кофеман.Если ты этого не сделал, то кто ж тебе доктор?
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Президент Порошенко первым и вдует твоему ушлепку кацапское отродье, не переживай. Вставит по самые гланды, дай срок.
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Так він і так робить все, що може - платить податки в расєйську казну. )
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Доказать это можешь, кофеман? Копии платежек в студию.
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Добре. Зараз передзвоню сивочолому гетьману. )))
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пока даже руку пожимают..про инвестиции кукарекают и снятие санкций..короче всем пох..
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Это пока. Запад долго запрягает, а потом как вдует.
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согласен,только в Украине уже неприлично писать путин,порядочные люди пишут хуйло!
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Я не могу матерится на столько солидном форуме. С определением Путина как **йло согласен.
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Украине надо перед вражеским посольством 12 тысяч пустых сидений выставит.
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судить надо, а не кресла расставлять. А то причастных мало-мальски зачистят полностью, если уже не зачистили.
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Каддафи тоже было насрать, когда отдал приказ взорвать самолёт над шотландским городом Локерби,только через время, ему в спальник лом засунули!
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До русских не дойдет даже если завалить Ил-96 полный братского народа.
До них доходит только пустой желудок (холодильник).
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И при этом Европа строит северный поток 2 совместно с россией .им эти кресла нужно устанавливать перед посольствами Германии ,Франции ,Швеции ..
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скоро пыня всех западных политиков скупит. Бабла хватит. макрон уже сдулся.
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Кто скорее сдуется - путин или Макрон, мы еще увидим.
Путин уже ниже ниже ростом, уже без жены, уже старее,
уже никогда не получит образование и тем более не станет джентльменом.
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Илон Маск тоже строит.
Когда проложат этот "Поток", использовать газ будут только токсикоманы и пироманьяки.
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Це все не має значення, має значення тільки одне - коли суд на плєшимив і його кодлою?
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А тем временем на россии новость из Эха москвы:

ФСБ вмешалась в конфликт между управляющей компанией и пенсионеркой, которая завещала квартиру Трампу.
58-летняя жительница Красноярска решила оставить жилплощадь президенту США из-за того, что ей перестало хватать на еду из-за слишком высоких тарифов ЖКХ
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скоро пол Украины оставит свои жилища Гройсману и Порошенко, после повышения цены на газ!
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А "лицом" к этим креслам надо поставить "электрический стул"!
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хуйло еще собьет с десяток Боингов с гражданами ЕС и США и Трамп с Меркель будут переминаться с ноги на ногу,сюсюкать и думать пустить ли этого военного преступника в джи 8
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ЧМ будут там транслировать на большой экран?
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ЗБИТИЙ ЛІТАК НАД ДОНБАСОМ БОЇНГ MH17
Донбас палає у війні
Від окупантських дій Росії.
Але стандарти йдуть двійні
Що це місцеві шахтарі та гречкосії.

Стріляють із Російських баз,
Кордони перейшли танкісти.
В Донбас зайшов русні спецназ,
Та найманці рецидивісти.

В дві тисячі чотирнадцятому році
За Первомайськом у полях,
Привезли БУК темної ночі
Здолавши із Росії довгий шлях.

Цей Бук сімнадцятого липня днем
Стрільнув по літаку, що пролітав.
Стрелков сказав, що це їхня мішень,
Із знищенням АН 26 всіх привітав.

Ось «орки» збили Боїнг 777
З Малайзії та людьми з Європи.
І зрозуміли, що за це їм всім
Порозривають і роти і жопи.

І тут не знайдеш в цілім світі
Майстрів фальсифікацій і брехні,
Кацапів, що завжди цим оповиті.
Що не побачили б ви навіть у вісні.

Їх перше твердження було
Укроповський СУ двадцять чотири,
Бо бачили, як те летіло та гуло,
І цілились й вбивали пасажирів.

По телевізору кричали що й ЦРУ
На борт занесли вибухівку.
Проводили тут операцію свою
Та мертвих запустили у мандрівку.

Та знову перейшли на ВСУ
Побачили СУ двадцять п'ять.
Що він ракету випустив свою,
Щоб на Росію все зарахувать.

Що не літає високо так СУ?
Якість експерти підказали?
Переписали вікіпедію свою,
Щоб так ж думку з нами мали.

Що Боїнг збивав не літак?
Збивали із ракети БУКа?
То він зазнав укроповських атак.
Сказала так «Антей- Алмаз» наука.

Ось все, ракета прилетіла з БУКа,
Із території, що під контролем ВСУ.
Російських слідчих повідомила наука.
«Хохли» показують агресію свою.

А ще двадцять дев'ятий МІГ,
Що посилали злі «укропи».
Що в небі мирного звичайно переміг,
Це кращий доказ для Європи.

А, хоче трибунал якась ООН?
Зібрати все для розгляду в судах?
Беріть Російські дані, ваші вон,
А ми поставим «вето» для невдах.

Це все ж «укропські» літаки,
Як вияснив з Іспанії диспетчер.
Бо він узнав як їхні мудаки
Вернулись без ракет під вечір.

Що не підходять літаки?
Що з БУКа вбили пассажирів?
В нас доказ знов найшовсь-таки-
Робота українських командирів.

Що БУК привезли з міста Курська?
Солдати із Росії в вироках судів?
53 бригада ракетна королівська.
Ні. Цей БУК не із наших рядів.

Вина повинна бути на хохлах,
Це ж вони небо не закрили.
Не зачіпайте стрілявших бідолах
Не ми і все, ми вам вже говорили.

Не признає «параша» рішення судів.
Мов не приймали участі у слідстві.
Хоч маса в ділі доказів й слідів,
Не ми і все, шукайте по сусідстві.

А знають точно москалі
Що залучають в діло з тих країн,
Де є теракт, чий літак та пасажири взагалі.
А не того, що всім завдав таких руїн.

Така сьогодні Рашки суть
Така солянка із племен Росії.
Навіть ІДІЛовці за скоєне беруть
Відповідальність, тільки не РУСОПОВІЇ.

06.06.2018
Анатолій Березенський
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Треба юридично притягати РФ до відповідальності,а сподівання на те, що росіяни самі визнають злочин-марне.
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.стулья охранят кого-нть поставте!!! Свинособаки из посольства за очь растащат!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Justice for MH17", - семьи жертв катастрофы малайзийского "Боинга" установили перед посольством РФ в Гааге 298 пустых кресел в память о погибших. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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