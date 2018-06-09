 "Justice for MH17", - семьи жертв катастрофы малайзийского "Боинга" установили перед посольством РФ в Гааге 298 пустых кресел в память о погибших. ВИДЕО+ФОТО

Семьи погибших установили 298 пустых кресел в парке напротив посольства России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Родственники жертв также обратились к президенту России Владимиру Путину, правительству и всем россиянам. В обращении сказано, что 12 июня в России отмечается день независимости, но, по мнению авторов обращения, праздновать ей нечего, так как власти страны не принимают общепринятых ценностей.

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"298 человек, 80 из них дети ничего не будут праздновать сегодня. Их места остаются пустыми. Те, кто, запечатал их судьбу, молчат и отводят взгляд", — говорится в обращении.

298 lege stoelen, één voor elke passagier in vlucht MH17. Die zijn vandaag neergezet voor de Russische ambassade in Den Haag, door nabestaanden van slachtoffers. Zij vinden dat Rusland het onderzoek naar de vliegramp traineert. → https://t.co/e3jZmvNGxP pic.twitter.com/VqjNHENkNf — NOS (@NOS) 8 июня 2018 г.











Утром 25 мая Bellingcat опубликовала материал, из которого следовало, что поставками оружия через российско-украинскую границу (в том числе и на момент катастрофы MH17) занимался человек, известный под псевдонимом Орион. Авторы расследования идентифицировали, что это Олег Иванников, который до сентября 2017 года служил в ГРУ.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.