EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Фоторепортаж
  892  11
Все про:Грузия (3403) Молдова (930) парламент (776) Парубий (1650) Кобахидзе (3) Канду Андриан (1)

 Украина, Грузия и Молдова подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблее. ФОТО

В столичном отеле "Киев" открылась II Межпарламентская конференция на тему "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского регионального компонента, сотрудничества по вопросам безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО".

В рамках конференции состоится церемония подписания заявления председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, главой Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем Парламента Республики Молдова Андрианом Канду о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Молдова-Грузия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Эта конференция является продолжением трехстороннего межпарламентского диалога, начатого во время официального визита Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия в Республику Молдова в марте этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

Стратегической целью конференции является продвижение демократических ценностей, создание и обеспечение общей системы безопасности, построение экономически стабильного государственного управления и реформирование стран согласно европейским правовым нормам.

В рамках конференции при участии парламентариев трех стран запланировано проведение панельной дискуссии на тему "Противостояние новым вызовам безопасности".

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, глава Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Парламента Республики Молдова Андриан Канду 9 июня в Киеве подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Молдова-Грузия".

Украина, Грузия и Молдова подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблее 01
Украина, Грузия и Молдова подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблее 02

"Согласно уставам и регламентам, этот процесс (создание Межпарламентской ассамблеи, - ред.) является не одномоментным, этот процесс потом должен быть утвержден рабочими группами, избранными от каждого парламента, но должен быть сделан первый шаг в провозглашении Межпарламентской ассамблеи. Я имею надежду, что наше окончательное заседание, начатое в Кишиневе и продолжено в Украине, мы сможем провести в Тбилиси (Грузия), где уже будет официальное создание этой Межпарламентской ассамблеи. Я убежден, эта площадка даст нам намного больше новых возможностей для сотрудничества и взаимодействия", - сказал председатель ВРУ Андрей Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель Вселенского патриархата обсудит в Грузии судьбу Украинской Поместной церкви

Он также напомнил, что Украина имеет похожий опыт сотрудничества с Польшей и Литвой в Межпарламентской ассамблее, в рамках которой зародилось много прекрасных идей, например идея Плана Маршала.

"У меня есть мечта, что однажды мы соберемся двумя межпарламентскими ассамблеями для совместного заседания, показав, что Балто-Черноморский пояс и является щитом Европы, который сегодня защищает ценности и весь цивилизованный мир", - добавил спикер украинского парламента.

Источник: https://censor.net.ua/p3070643
 
   
VEhrdlVXNDVRM2N3V1VSU1p6bERlREJNYWxGMVdIcFJiWFJES3pCTVNGRnpUa2RHTUV4cVVYUk9Rek13VEZZNE1FcHlVWE5PUXprd1RGUlNaM2xFVVd0T1F6a3dURlJTWjA1RE5EQk1SRkYyVXpoMk1Fd3ZVWE5PUjBFd1RIWlJjMDVET0RCTVdGRjJaRWREWms1RFZEQlpSRkpuT1VNek1FeHFVbW96ZWxGdVRrTXJNRXgyVVhST1F5c3dURXhSYzBFOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Межпарламентской ассамблее"

Пламенньій привет Межпарламентской ассамблеЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с Меркель заявил, что "Без украинского Крыма расея не вернётся в G7". И флаг правильный. Украина, Грузия и Молдова подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблее - Цензор.НЕТ 9547

Украина, Грузия и Молдова подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблее - Цензор.НЕТ 4898
 показать весь комментарий
 
 
какая разница для меркель продавать турбины, строить потоки с рашкой которая в G7, G8,G1,G20?
 показать весь комментарий
 
Правильный звоночек. Скоро Украина с Грузией будет по суше граничить:

 показать весь комментарий
 
 
Отчуждаемые в пользу других государств территории и территории под совместным управлением:
1 - Переходит под юрисдикцию Японии
2 - Переходит под юрисдикцию Китая
3 - Переходит под юрисдикцию США
4 - Северные территории. Передаются под управление Специальной комиссии ООН
5 - Частично переходит под юрисдикцию Финляндии, частично ООН
6 - Переходит под юрисдикцию Беларуси
7 - Совместное управление Украины и Евросоюза. Буферная территория с особым статусом
8 - Таганрогский район возвращается Украине
9 - Переходит под юрисдикцию Казахстана
Новые государства:
10 - Саха-Эвенкия (под протекторатом Китая)
11 - Байкало-Алтайская конфедерация (под протекторатом Китая)
12 - Сибирская республика. Будущий статус уточняется
13 - Уральская республика
14 - Северороссийская республика
15 - Башкорстан
16 - Татарстан
17 - Восточная Московия
18 - Чувашия, Мордовия, Марий Эл. Возможно самостоятельно каждая
19 - Тамбово-Самарский союз
20 - Петербургская республика
21 - Московия
22 - Южноволжская республика
23 - Калмыкия
24 - Судьба северного Кавказа, границ новообразований и их статуса будет решаться в последнюю очередь, и с учетом интересов Грузии и Азербайджана.
 показать весь комментарий
 
 
Совместное решение проблем и координация действий государств, подвергшихся агрессии паРаши...
 показать весь комментарий
 
Главное встречи проводить в Бельгии или Люксембурге.Отличный повод в командировочку сгонять!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина, Грузия и Молдова подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблее. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх