В рамках конференции состоится церемония подписания заявления председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, главой Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем Парламента Республики Молдова Андрианом Канду о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Молдова-Грузия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Эта конференция является продолжением трехстороннего межпарламентского диалога, начатого во время официального визита Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия в Республику Молдова в марте этого года.
Стратегической целью конференции является продвижение демократических ценностей, создание и обеспечение общей системы безопасности, построение экономически стабильного государственного управления и реформирование стран согласно европейским правовым нормам.
В рамках конференции при участии парламентариев трех стран запланировано проведение панельной дискуссии на тему "Противостояние новым вызовам безопасности".
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, глава Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Парламента Республики Молдова Андриан Канду 9 июня в Киеве подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Молдова-Грузия".
"Согласно уставам и регламентам, этот процесс (создание Межпарламентской ассамблеи, - ред.) является не одномоментным, этот процесс потом должен быть утвержден рабочими группами, избранными от каждого парламента, но должен быть сделан первый шаг в провозглашении Межпарламентской ассамблеи. Я имею надежду, что наше окончательное заседание, начатое в Кишиневе и продолжено в Украине, мы сможем провести в Тбилиси (Грузия), где уже будет официальное создание этой Межпарламентской ассамблеи. Я убежден, эта площадка даст нам намного больше новых возможностей для сотрудничества и взаимодействия", - сказал председатель ВРУ Андрей Парубий.
Он также напомнил, что Украина имеет похожий опыт сотрудничества с Польшей и Литвой в Межпарламентской ассамблее, в рамках которой зародилось много прекрасных идей, например идея Плана Маршала.
"У меня есть мечта, что однажды мы соберемся двумя межпарламентскими ассамблеями для совместного заседания, показав, что Балто-Черноморский пояс и является щитом Европы, который сегодня защищает ценности и весь цивилизованный мир", - добавил спикер украинского парламента.
Пламенньій привет Межпарламентской ассамблеЕ!
1 - Переходит под юрисдикцию Японии
2 - Переходит под юрисдикцию Китая
3 - Переходит под юрисдикцию США
4 - Северные территории. Передаются под управление Специальной комиссии ООН
5 - Частично переходит под юрисдикцию Финляндии, частично ООН
6 - Переходит под юрисдикцию Беларуси
7 - Совместное управление Украины и Евросоюза. Буферная территория с особым статусом
8 - Таганрогский район возвращается Украине
9 - Переходит под юрисдикцию Казахстана
Новые государства:
10 - Саха-Эвенкия (под протекторатом Китая)
11 - Байкало-Алтайская конфедерация (под протекторатом Китая)
12 - Сибирская республика. Будущий статус уточняется
13 - Уральская республика
14 - Северороссийская республика
15 - Башкорстан
16 - Татарстан
17 - Восточная Московия
18 - Чувашия, Мордовия, Марий Эл. Возможно самостоятельно каждая
19 - Тамбово-Самарский союз
20 - Петербургская республика
21 - Московия
22 - Южноволжская республика
23 - Калмыкия
24 - Судьба северного Кавказа, границ новообразований и их статуса будет решаться в последнюю очередь, и с учетом интересов Грузии и Азербайджана.