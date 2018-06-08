 Налоговики ликвидировали во Львове незаконный склад табачных изделий, изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины были установлены жители г. Львова, которые организовали незаконный (нелицензированный) склад, где хранили крупные партии табачных изделий неизвестного происхождения и сомнительного качества.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 19 тыс. 830 пачек табачных изделий различных торговых марок сомнительного качества ориентировочной стоимостью 800 тыс. грн.
Продолжаются следственные действия.
Всё, что понравилось налоговикам и можно отжать, называется одним словосочитанием
"товар сомнительного качества",
тоесть экспертиза ещё не проведена, а товар во всех СМИ уже фигурирует как товар сомнительного качества...,
улавливаешь подвох?..
Может с Марса ? А как оценивали ? Вдруг то инопланетный наркотик ?
ти собі не уявляєш, яка якість в того контрафактного гівна
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Ти сам собі протирічиш...
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
(Висоцький, Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное"
из сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачи)
Панове, а може вже хватить кормити людей казками про титанічні боротьбу влади з корупцією,
може поговоримо про зарплати людей, пенсії, ціни, проте як людям виживати, про причини
доведення України до зубожіння?