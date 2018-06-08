 Налоговики ликвидировали во Львове незаконный склад табачных изделий, изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины были установлены жители г. Львова, которые организовали незаконный (нелицензированный) склад, где хранили крупные партии табачных изделий неизвестного происхождения и сомнительного качества.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 19 тыс. 830 пачек табачных изделий различных торговых марок сомнительного качества ориентировочной стоимостью 800 тыс. грн.





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Продолжаются следственные действия.

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