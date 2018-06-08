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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Львов (3208) налоговая милиция (1245) сигареты (512) ГФС (2604)

 Налоговики ликвидировали во Львове незаконный склад табачных изделий, изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области обнаружен во Львове незаконный склад, где хранились сигареты неизвестного происхождения и сомнительного качества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали во Львове незаконный склад табачных изделий, изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины были установлены жители г. Львова, которые организовали незаконный (нелицензированный) склад, где хранили крупные партии табачных изделий неизвестного происхождения и сомнительного качества.

Налоговики ликвидировали во Львове незаконный склад табачных изделий, изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн 02

Смотрите: На Закарпатье налоговики задержали незаконную партию сигарет стоимостью 4 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Налоговики ликвидировали во Львове незаконный склад табачных изделий, изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 19 тыс. 830 пачек табачных изделий различных торговых марок сомнительного качества ориентировочной стоимостью 800 тыс. грн.

Налоговики ликвидировали во Львове незаконный склад табачных изделий, изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн 04
Налоговики ликвидировали во Львове незаконный склад табачных изделий, изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн 05

Также смотрите: Налоговики на Донетчине изъяли из незаконного оборота сигарет на 2,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Налоговики ликвидировали во Львове незаконный склад табачных изделий, изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн 06
Налоговики ликвидировали во Львове незаконный склад табачных изделий, изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн 07

Продолжаются следственные действия.

Смотрите также: Правоохранители изъяли в Одесской области незаконный табачный товар почти на 14,3 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3070570
 
 
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Минздрав предупреждает: курить вредно, сдохните.
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Цигарки передати на східний фронт, на передову...
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Сомнительного качества передать впопуполученцам,пусть они травятся и дохнут.
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Хе-х.
Всё, что понравилось налоговикам и можно отжать, называется одним словосочитанием
"товар сомнительного качества",
тоесть экспертиза ещё не проведена, а товар во всех СМИ уже фигурирует как товар сомнительного качества...,
улавливаешь подвох?..
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Ага, їх зразу треба знищити, такі ужасні сигарети.)))
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Экспертиза докажет, что товар вреден для здоровья. К гадалке не ходи. )
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ти собі не уявляєш, яка якість в того контрафактного гівна
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Було б гівно - ніхто б не купував. Правильно?
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маю досвід в цій темі... тому можеш повірити на слово
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"изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн."

Может с Марса ? А как оценивали ? Вдруг то инопланетный наркотик ?
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по 40 гривасів оцінили ці сигарети "сумнівної якості" )))
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готували в Польщу.... мальборо з полькими надписами....
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SANDY

ти собі не уявляєш, яка якість в того контрафактного гівна
--------------------
Ти сам собі протирічиш...
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Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
(Висоцький, Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное"
из сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачи)
Панове, а може вже хватить кормити людей казками про титанічні боротьбу влади з корупцією,
може поговоримо про зарплати людей, пенсії, ціни, проте як людям виживати, про причини
доведення України до зубожіння?
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Позвоните в Приму,може у них фуру умыкнули Податківці ліквідували у Львові незаконний склад тютюнових виробів, вилучено сигарет невідомого походження на 800 тис. грн - Цензор.НЕТ 853
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики ликвидировали во Львове незаконный склад табачных изделий, изъято сигарет неизвестного происхождения на 800 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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